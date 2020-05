Dit moet je weten over de nieuwe wedstrijdkalender dinsdag 5 mei 2020 om 17:02

De UCI heeft vandaag de nieuwe wedstrijdkalender voor de WorldTour bekendgemaakt. In dit artikel sommen we de belangrijkste opvallendheden op.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de wedstrijdkalender die vandaag officieel is bekendgemaakt alleen WorldTour-wedstrijden betreft. Of er ook een kalender voor wedstrijden van lagere niveaus (UCI Hors Categorie, UCI .1 en UCI .2) komt is niet bekend.

Nieuwe kalender

Als alle opnieuw geplande WorldTour-wedstrijden verreden worden, bestaat de WorldTour dit jaar uit dertig wedstrijden, waarvan er vijf al zijn georganiseerd (Tour Down Under, Cadel Evans GORR, UAE Tour, Omloop Het Nieuwsblad en Parijs-Nice).

Zes wedstrijden geannuleerd

Zes WorldTour-wedstrijden zijn voor dit jaar geannuleerd. De UCI benadrukt dat voor alle WorldTour-wedstrijden een plek op de nieuwe kalender beschikbaar was, maar de koersen op verzoek van de organisator zijn geannuleerd. Dat betreft de volgende wedstrijden: E3 BinckBank Classic, Ronde van Romandië , Ronde van Zwitserland, Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland en de Klasikoa San Sebastian.

De nieuwe WorldTour-wedstrijdkalender bestaat uit 25 wedstrijden onderverdeeld in:

– 17 eendaagses (waaronder de vijf monumenten)

– 5 rittenkoersen

– 3 grote rondes

De Ronde van Spanje is – zoals wij eerder al berichtten – op verzoek van de organisatie ingekort met één weekend en telt dit jaar 18 ritten. De start van de Ronde van Spanje overlapt zes dagen met de Ronde van Italië (20 oktober-8 november)

De UCI handhaaft het wedstrijdverbod tot 1 juli voor alle wedstrijden, WorldTour-wedstrijden mogen pas vanaf 1 augustus gehouden worden.

Belangrijke wedstrijddata:

1 augustus: Strade Bianche

8 augustus: Milaan-San Remo

29 augustus- 20 september : Tour de France

20-27 september: WK wielrennen

3-25 oktober: Giro d’Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta Ciclista a España

25 oktober: Paris-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

Of de wedstrijden daadwerkelijk kunnen doorgaan is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Maatregelen tegen het virus verschillen per land.