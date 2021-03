Van der Poel daags voor Strade Bianche: “Een favoriet? Ik denk het wel”

Mathieu van der Poel staat zaterdagochtend aan de start van zijn tweede Strade Bianche. In zijn eerste optreden, vorig jaar, debuteerde hij met een vijftiende plaats. Op voorhand wordt hij bij de grootste favorieten gerekend.

“Of ik ermee akkoord ga dat ik genoemd word als een van de favorieten? Ik denk het wel, al is het parcours misschien net iets meer op maat van echte klimmers”, liet Van der Poel een dag voor de wedstrijd via Alpecin-Fenix weten. “Anderzijds heeft van Aert bijvoorbeeld al bewezen dat je ook als klassiek type hier de wedstrijd kan winnen. Er zijn toch wel heel veel sterke deelnemers aan de start. Ik verwacht dus wel dat het een open strijd zal zijn.”

De Nederlandse kampioen heeft niet het gevoel dat hij onafgemaakte zaken in de wedstrijd over de Toscaanse witte wegen heeft liggen. “Vorig jaar viel heel het Italiaanse blok een beetje tegen, maar het is niet zo dat ik hier terugkom om een rekening te vereffenen. Zeker niet. Ik ben hier wel om te presteren en ik hoop natuurlijk beter te doen dan vorig jaar. Vorig jaar was het hier extreem warm. Nu voorspellen ze vrij aangenaam koersweer. Ik kijk er wel naar uit.”

“Het parcours ligt er makkelijker bij dan vorig jaar, vind ik”, zei Van der Poel verder. “Minder grind, iets minder technisch. Maar het blijft een enorm lastig parcours. De sterksten zullen sowieso wel boven komen.”