Dit is het – intense – veldritprogramma van Wout van Aert

Het heeft even geduurd, maar Wout van Aert heeft zijn veldritprogramma tot en met het Belgisch kampioenschap in Middelkerke klaar. En dat is al bij al behoorlijk intensief, met maar liefst 12 wedstrijden in vijf weken tijd.

Van Aert begint zijn seizoen op zaterdag 4 december met de Superprestigemanche in Boom. Het wordt meteen een dubbel weekend, want een dag later staat ook Antwerpen op het menu. Ook het weekend van 11 en 12 december wordt een ‘specialleke’ met de combinatie Essen – Val di Sole.

Daarna volgt de ploegstage met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma, in de buurt van Girona, waardoor hij het weekend met de WB-manches in Rucphen en Namen overslaat. Maar wat volgt is niet min: de daaropvolgende twee weken rijdt de Belgische kampioen maar liefst zes wedstrijden in acht dagen. Tot slot volgt op 5 januari Herentals als laatste voorbereiding op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke.

“Dit is mijn definitieve programma tot en met het Belgisch kampioenschap. Wat daarna nog volgt, is nog niet beslist”, geeft Van Aert ons mee.

Programma Wout van Aert:

4 december: Boom (Superprestige)

5 december: Antwerpen (Wereldbeker)

11 december: Essen (Ethias Cross)

12 december: Val di Sole (Wereldbeker)

Stage met de ploeg in het Spaanse Sant Feliu de Guixols

26 december: Dendermonde (Wereldbeker)

27 december: Heusden-Zolder (Superprestige)

29 december: Diegem (Superprestige)

30 december: Loenhout (X2O Trofee)

1 januari: Baal (X2O Trofee)

2 januari: Hulst (Wereldbeker)

5 januari: Herentals (X2O Trofee)

9 januari: Middelkerke (Belgisch kampioenschap)