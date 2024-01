maandag 29 januari 2024 om 07:43

Dit is de weersverwachting voor Tábor in de week van het WK veldrijden 2024

Elk jaar is het weer een belangrijk onderwerp van gesprek voor het WK veldrijden. Gaat het vriezen? Blijft het droog? Hoeveel neerslag valt er? Allemaal vragen die invloed kunnen hebben op het koersverloop in het WK-weekend. Speciaal voor WielerFlits keek Weeronline naar de weersverwachting van deze week voor Tábor.

“De weersverwachting voor Tábor is vrij gunstig”, stelt meteoroloog Matthijs van der Linden. “Het blijft de komende dagen droog met in de middag 5-6 graden en in de nachtelijke uren en ochtend enkele graden vorst. Later in de week wordt het zachter met overdag 10-13 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan flink af.”

“Er is meer bewolking en de kans op wat regen stijgt. Op vrijdag lijkt de regen beperkt te blijven tot het noorden van Tsjechië, maar in het weekend kan het ook in de regio van Tábor regenen Vooralsnog lijkt de hoeveelheid neerslag beperkt te blijven”, verwacht de meteoroloog van Weeronline. “Voor de winter is dit wel een vrij gunstig weerscenario, want gemiddeld is het deze tijd van het jaar in Tábor overdag iets boven nul en vriest het in de nacht 4 graden.”

WielerFlits sprak eerder ook al met Jakub Riman, Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs, over het parcours in Tábor. “Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor. Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop.”