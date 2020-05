Dit is de nieuwe kalender van het U23-circuit

De UCI openbaarde dinsdag de gehele nieuwe kalender. Eerst had de internationale wielerbond dat al gedaan voor de WorldTour en de Women’s WorldTour. Nu is ook bekend hoe de andere kalenders eruitzien. WielerFlits zet ze voor je op een rij, met deze keer de hertekende kalender voor de beloften. Ook dit jaar doen wij weer uitgebreid verslag van dit wedstrijdcircuit.

Vredeskoers tóch op de kalender

Een bijzonder gegeven: de internationale kalender van het beloftencircuit begint meteen met de loodzwaarste onderneming van het seizoen. De U23-renners beginnen namelijk met de Ronde van de Toekomst, ook wel de mini-variant van de Tour de France genoemd. De laatste drie edities van die wedstrijd werden gewonnen door Egan Arley Bernal, Tadej Pogačar en vorig seizoen door Tobias Foss, nu Jumbo-Visma. In diezelfde tijdspanne (7 tot en met 16 augustus) blijven ook twee reeds ingeplande Italiaanse eendagskoersen staan.

Daarna staat het EK Wielrennen op het programma in vermoedelijk Frankrijk, als we de geruchten mogen geloven. Aanvankelijk zou de Italiaanse regio Trento het EK huisvesten. Na het EK kunnen de beloften richting Oost-Europa. Daar trappen de renners in het laatste weekend van augustus af met de Orlen Nations GP. Deze tweedaagse in Polen werd vorig jaar in het leven geroepen en maakt deel uit van de UCI Nations Cup U23. Een dag later vindt de Carpathian Couriers Race plaats, al duurt die slechts nog één dag in plaats van zes dagen.

De renners kunnen na de Poolse wedstrijden in de contreien blijven, want in buurland Tsjechië staat van 3 tot en met 6 september de Vredeskoers U23 op het programma. Deze UCI Nations Cup U23-race staat nog niet op de hernieuwde UCI-kalender, maar koersdirecteur Jaroslav Vašíček verzekert WielerFlits dat zijn wedstrijd dit jaar plaatsvindt: “Er is wat misgegaan tijdens de communicatie tussen de UCI en de Tsjechische wielerbond. Maar maak je geen zorgen, onze wedstrijd gaat door op de door onze aangevraagde data.”

Nationale kampioenschappen

Nog tijdens het onderonsje in Oost-Europa zal ook een peloton met merkenteams de Giro d’Italia voor beloften afwerken. Datzelfde gebeurt anderhalve week na de Italiaanse ronde in de Pyreneeën, waar de Ronde de l’Isard plaatsvindt. Die wedstrijd geldt als opmaat naar het bergachtige WK in – zoals het er nu voorstaat – Aigle, Zwitserland. Daaromheen zijn nog een aantal eendagskoersen ingepland, waaronder een aantal wedstrijden die al op de oorspronkelijke kalender stonden. Ook de nieuwe Tour de Tunisie is opnieuw ingedeeld.

Naast deze nieuwe stippen op de horizon, vinden in de meeste landen ook nog nationale kampioenschappen plaats. In Ecuador (begin juni) en Rusland (eerste weekend juli) bijten ze volgens de UCI-kalender het spits af. De Luxemburgerse beloften strijden op 2 augustus om de nationale titel, al is dat vaak tezamen in één wedstrijd met de Duitse en Zwitserse beloften in het Drei-Länder-Meisterschaft. De meeste NK’s vinden in het weekend van 20 tot 23 augustus plaats. In sommige landen – zoals Nederland – is dit jaar geen NK.

Kalender U23-circuit 2020*

07/08 > 16/08: Tour de l’Avenir (2.Ncup)

09/08: GP Sportivi di Poggiana-Trofeo Bonin (1.2U)

16/08: GP Capodarco Comunita di Capodarco (1.2U)

24/08 > 27/08: EK Wielrennen U23

29/08 > 30/08: Orlen Nations GP (2.Ncup)

29/08 > 06/09: Giro d’Italia U23 (2.2U)

31/08: Carpathian Couriers Race (1.2U, was een rittenkoers van zes dagen)

03/09 > 06/09: Vredeskoers U23 (2.Ncup)

17/09 > 20/09: Ronde de l’Isard (2.2U)

20/09: Trofeo Città di San Vendemiano/GP Industria & Commercio (1.2U)

20/09 > 27/09: WK Wielrennen U23

29/09: Ruota d’Oro-GP Festa del Perdono (1.2U)

04/10: Ronde van Lombardije U23 (1.2U)

11/10: Parijs-Tours U23 (1.2U)

14/10 > 18/10: Tour de Tunisie U23 (2.2U)

17/10: Trofeo Edil c (1.2U)

18/10: Chrono des Nations U23 (1.2U)

*Zonder nationale kampioenschappen; die vinden verspreid over het najaar plaats