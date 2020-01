Dit is de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden 2020 zondag 26 januari 2020 om 19:11

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden 2020 in Dübendorf, Zwitserland op papier staan. Bij de mannen is titelverdediger Mathieu van der Poel natuurlijk van de partij. Hij krijgt zes elite-mannen mee. Bij de elite-vrouwen kiest De Knegt voor vijf rensters, waaronder Ceylin del Carmen Alvarado.

“Het is geen verrassing dat Mathieu zijn wereldtitel graag verlengt”, geeft De Knegt aan. “Bij de vrouwen hebben we vier kandidaten voor de wereldtitel en dat zal een spannende strijd worden. Bij de U23-mannen bevestigt Ryan Kamp wederom zijn goede vorm met zijn tweede winst in een Wereldbeker en is hiermee ook een kandidaat voor het podium.”

“Ook uittredend wereldkampioene bij de U23-vrouwen, Inge van der Heijden, ligt op koers voor prolongatie van haar wereldtitel”, voorspelt de bondscoach. “Junior-vrouwen Shirin van Anrooij en Puck Pieterse zijn ook favoriet voor de titel. Bij de junior-mannen kan Tibor del Grosso met een heel goede dag meedoen voor het podium. Kortom, we doen in elke categorie mee voor het podium.”

Bekijk hier ‘WK veldrijden 2020 in Dübendorf: Programma en uitslagen’

Selectie Elite-mannen

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Corné van Kessel

4. Joris Nieuwenhuis

5. David van der Poel

6. Sieben Wouters

7. Stan Godrie

Selectie Elite-vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst

3. Lucinda Brand

4. Yara Kastelijn

5. Geerte Hoeke

Selectie U23-mannen

1. Ryan Kamp

2. Pim Ronhaar

3. Tim van Dijke

4. Mees Hendrikx

5. Kyle Agterberg

Selectie U23-vrouwen

1. Inge van der Heijden

2. Manon Bakker

3. Aniek van Alphen

Selectie Junior-mannen

1. Hugo Kars

2. Tibor del Grosso

3. Danny van Lierop

4. Lucas Janssen

5. Bailey Groenendaal

Selectie junior-vrouwen

1. Shirin van Anrooij

2. Puck Pieterse

3. Fem van Empel

4. Ilse Pluimers

5. Isa Nomden

6. Senne Knaven