Dit gebeurde er in de wielerwereld op 9 juli donderdag 9 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 9 juli?

1987: Adrie van der Poel verslaat metgezellen in Renazé

Adrie van der Poel staat in 1987 namens PDM aan de start van de Ronde van Frankrijk. De vader van de broertjes Mathieu en David van der Poel maakt deel uit van een sterke formatie, met verder ook nog kopman Pedro Delgado, diens meesterknecht Steven Rooks, de beloftevolle klimmer Gert-Jan Theunisse en de ervaren wegkapitein Gerrie Knetemann. Delgado ontpopt zich gedurende de ronde tot een geduchte concurrent van topfavoriet Stephen Roche, de inzet is de gele trui in Parijs. Van der Poel krijgt in de tweede Tourweek echter nog de ruimte om op jacht te gaan naar dagwinst.

In de negende etappe tussen Orléans en Renazé formeert zich in de finale een vlucht van vijf renners. Van der Poel besluit in de aanval te gaan en wordt vergezeld door zijn landgenoot Theo de Rooij (van de Panasonic-ploeg van Peter Post), de Belg Ludo Peeters, de uit Italië afkomstige Roberto Amadio en de Franse favoriet Dominique Garde. Deze vijf koplopers slagen erin om een mooie voorsprong bij elkaar te fietsen en de sprintersploegen te verrassen op weg naar de finish in de geboorteplaats van Marc Madiot. Die laatste finisht als lokale favoriet overigens als elfde.

Van der Poel voelt zich in de laatste kilometer wellicht al zegezeker, aangezien de Nederlander op papier veruit de snelste is en weinig hoeft te vrezen van mannen als De Rooij en Amadio. Toch is het nog even zweten voor de Brabander. “Ik dreigde ingesloten te raken”, zo vertelt de ritwinnaar na afloop. Hij gaf De Rooij een klein duwtje om zo de benodigde ruimte te creëren. De jury besloot na de finish echter om niet met het vingertje te wijzen en Van der Poel terug te zetten in de uitslag. “Maar goed ook, want er is in de sprint niks onregelmatigs gebeurd.”

Uitslag 9e etappe Tour de France 1987

2005: Weening verbaast wielerwereld in Gérardmer, al scheelt het bijzonder weinig

In het wielrennen draait het geregeld om centimeters, maar soms is het verschil tussen winst of verlies niet met het blote oog waarneembaar. In 2005 beginnen we met twee koplopers, Andreas Klöden en Pieter Weening, aan de laatste kilometer van de Vogezenetappe naar Gérardmer. Het contrast kan bijna niet groter. Weening is een 24-jarige Fries uit Harkema die pas bezig is aan zijn tweede seizoen bij de profs, de zes jaar oudere Klöden eindigde twaalf maanden eerder nog als tweede in de Ronde van Frankrijk en won in het verleden al Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland.

Eerder op de dag kiest een onverschrokken Weening voor de aanval samen met onder anderen Salvatore Commesso, Cédric Vasseur en Juan Antonio Flecha. Geletruidrager Lance Armstrong en zijn ploeggenoten van Discovery Channel zien dit graag gebeuren en laten de voorsprong oplopen tot meer dan vijf minuten. Maar dan beginnen teams als Illes Balears (voor Alejandro Valverde) en Liquigas plots het tempo te verhogen. Met de Col de la Schlucht in aantocht verliezen de koplopers terrein, de bonus aan de voet van de slotklim bedraagt slechts twee minuten.

Dit is het sein voor Weening om op de pedalen te gaan staan en weg te rijden van zijn metgezellen. In het inmiddels flink uitgedunde peloton zien we versnellingen van onder meer Alexander Vinokourov, maar het is zijn ploegmaat Klöden die het juiste moment kiest en naar Weening toe rijdt. De Nederlander en Duitser beginnen met beperkte voorsprong aan de afdaling van de Schlucht, in de achtervolgende groep zien we de mannen van T-Mobile afstoppingswerk verrichten. De ploegleiding heeft vertrouwen in Klöden, die ‘alleen maar’ hoeft af te rekenen met een bescheiden prof uit Nederland.

De sprint die volgt is er een van stervende zwanen, niemand steekt zijn hand op aangezien het verschil tussen beide mannen minimaal is. Het duurt even vooraleer er een winnaar wordt omgeroepen: Weening blijkt na het bestuderen van de fotofinish nét iets eerder over de streep te zijn gereden. “Ik voelde me niet eens zo goed in het begin van de etappe”, zo reageert de renner van Rabobank, na een vreugdekreet en ontelbare knuffels. “Maar ik werd steeds beter en ik voelde me supersterk in de finale. Ik geloofde in de zege, zelfs toen ik werd ingehaald door Klöden.”

Beelden 8e etappe Tour de France 2005

Uitslag 8e etappe Tour de France 2005

2007: Trouwe Steegmans sprint in Gent te snel(?) voor kopman Boonen

Winnen voor eigen volk: het is ook voor Tom Boonen een bijzonder gegeven. En al helemaal als er een Touretappe op het spel staat. In 2007 begint het Tourcircus in Londen met een proloog, maar op dag drie trekken de renners van Duinkerke naar Gent. Het parcours is vlak en dus mogen we de sprinters opschrijven voor de dagzege. De duizenden Belgen langs de kant van de weg zijn vooral gefixeerd op Boonen. De renner van Quickstep-Innergetic moet echter nog wel eventjes zien af te rekenen met Robbie McEwen, de ritwinnaar in Canterbury, Óscar Freire en Erik Zabel.

De concurrentie komt echter uit onverwachte en vooral eigen hoek. Gert Steegmans, de man die al ontelbare sprints heeft aangetrokken voor zijn kopman Boonen, gaat ook nu aan in de veronderstelling dat hij de wereldkampioen van Madrid naar de overwinning piloteert. De 26-jarige Steegmans heeft echter niet door dat hij enkele meters pakt en op de licht oplopende aankomst iedereen uit het wiel sprint. Boonen probeert met wilde lendenrukken Steegmans nog te remonteren, maar kijkt dan achterom, gaat zitten en viert samen met de verbaasde Steegmans een feestje.

Boonen was na afloop vooral blij voor de trouwe Steegmans. “Ik zag dat niemand meer in staat was om te remonteren, dan is het aan Gert om de zege te pakken. Hij heeft in het verleden al zoveel gedaan voor mij.” Ritwinnaar Steegmans was in de wolken na de grootste zege uit zijn profbestaan. De finale werd overigens nog ontsierd door een massale valpartij, waardoor Hushovd en Cavendish plots kansloos waren voor een goed resultaat.

Uitslag 2e etappe Tour de France 2007

2014: Boom wint heroïsche en verregende kasseienetappe naar Arenberg

Lars Boom zal nog vaak terugdenken aan de vijfde etappe van de Tour de France 2014. De renner van Belkin staat rond het middaguur met de nodige zenuwen aan het vertrek in Ypres, klaar om als kasseienvreter pur sang zijn kunsten te etaleren op de kasseistroken richting de finish in Arenberg. De organisatie kiest op 9 juli voor een onvervalste kasseienrit in het noorden van Frankrijk. Het belooft een spectaculaire en voor de klassementsrenners cruciale dag te worden, aangezien het onophoudelijk regent tussen de start- en finishplaats.

Boom verwacht voor de start een slagveld op de natte kasseien. “Eindelijk een keer regen. Er hoeft maar een klein beetje te liggen, wil het een groot spektakel worden.” De woorden van Boom blijken profetisch. Zo moet regerend Tourwinnaar Chris Froome onderweg opgeven na een tweede valpartij, rijdt Sep Vanmarcke (ploeggenoot van Boom) op een cruciaal moment lek en maken ook Alejandro Valverde, Tejay van Garderen en Jurgen Van den Broeck kennis met het asfalt. Een andere topfavoriet voor de eindzege, Alberto Contador, verliest eveneens veel tijd.

De grote winnaar onder de klassementsrenners is zonder enige twijfel Vincenzo Nibali. De Italiaanse geletruidrager rijdt als een volleerd specialist, in navolging van landgenoten als Franco Ballerini en Andrea Tafi, over de kletsnatte kasseien en weet samen met ploeggenoten Jakob Fuglsang en een beresterke Lieuwe Westra de concurrentie op grote achterstand te fietsen. Fuglsang en Nibali komen uiteindelijk als tweede en derde over de streep, de ritzege gaat naar Boom. De Brabander kent een begenadigde dag en weet op de laatste kasseistrook weg te rijden van de renners van Astana.

Na een welverdiende opfrisbeurt stond Boom, met zijn oudste dochter op de arm, op het podium. “Dit is fantastisch. Op een gegeven moment vielen ze (de renners, red.) met bosjes en dan is het belangrijk om zelf op je fiets te blijven zitten. Het is echt heel speciaal.”

Wedstrijdverslag

Beelden 5e etappe Tour de France 2014

Uitslag 5e etappe Tour de France 2014

2017: Urán zegeviert na veelbewogen bergetappe naar Chambéry

De favorieten voor de eindzege staan met kriebels aan de start van de negende etappe van de Tour van 2017. De rit voert over zeven beklimmingen – met als scherprechters de Col de la Biche, de Grand Colombier en Mont du Chat – van Nantua naar Chambéry. De renners zorgen voor een chaotische etappe, wat helaas ook resulteert in de nodige valpartijen. Zo moeten Robert Gesink (een dag eerder nog tweede in Station des Rousses) en Geraint Thomas (winnaar van de proloog in Düsseldorf) de Tour verlaten na crashes op hoge snelheid.

Ook Rafał Majka en Alberto Contador komen niet ongeschonden uit de strijd, maar het grootste slachtoffer is Richie Porte. De Australische kopman van BMC – voor de start van de Tour aangemerkt als dé grote concurrent van Chris Froome – trekt met de beste renners over de top van de Mont du Chat. In de razendsnelle en gevaarlijke afdaling gaat het echter gruwelijk mis voor Porte, die het parcours verkeerd inschat en zwaar op zijn gezicht valt. Exit Porte, die ook de ongelukkige Daniel Martin meeneemt in zijn val. De Ierse klimmer kan gelukkig door, maar verliest wel tijd.

Geletruidrager Froome, Italiaans kampioen Fabio Aru, Jakob Fuglsang, Rigoberto Urán, Romain Bardet en Warren Barguil blijven gelukkig wel op hun fiets zitten en beginnen gezamenlijk aan de laatste kilometer naar Chambéry. Urán begint steeds nerveuzer te worden, de renner van Cannondale-Drapac is misschien wel de snelste van het groepje. Alleen: de Colombiaan heeft vanwege een technisch defect aan zijn fiets net enkele kilometers op een reuzenverzet gereden. Urán slaagt er niet meer in om het probleem op te lossen, maar is alsnog in staat om voor de zege te sprinten.

De etappe eindigt in een millimetersprint tussen Barguil en Urán. De Fransman maakt na een ultieme jump het zegegebaar, maar de fotofinish wijst Urán aan als ritwinnaar. Froome wordt derde en pakt zo nog vier bonificatieseconden.

Wedstrijdverslag

Beelden 9e etappe Tour de France 2017

Uitslag 9e etappe Tour de France 2017

En verder:

1952: Etappe over de Mont Ventoux is een prooi voor oud-Tourwinnaar Robic

1964: Anquetil pakt tijd op uitdager Poulidor in tijdrit naar Bayonne

1973: Fuente valt ontelbare keren aan, maar leider Ocaña wint in Les Orres

1975: Knetemann primus na Touretappe met finish in Albi

1980: Nieuwe zege voor TI-Raleigh: Gerrie Knetemann zegeviert in Pau

1983: Bert Oosterbosch verslaat Hennie Kuiper in Bordeaux

1984: Robert Millar klautert naar ritoverwinning in Guzet-Neige

1985: Luis Herrera verslaat Hinault in Alpenrit naar Morzine

1992: Bontempi kan veel meer dan alleen sprinten, zo laat hij zien in Wasquehal

1993: Sterke Bruyneel ontneemt sprinters de kans om te vechten voor de ritzege

1995: Riis is dichtbij een verrassing in Luik, maar Induraín wint ‘gewoon’ de tijdrit

1996: Zabel verwijst Abduzhaparov naar de tweede plaats in Gap

2000: Paolo Bettini blijft Geert Verheyen voor in Dax

2001: Marc Wauters beleeft volkomen onverwachte droomdag in Antwerpen

2004: Nieuwe superster Boonen flikt het ook in de Tour de France

2008: De geboorte van een topsprinter: Cavendish boekt eerste ritzege in Châteauroux

2009: Hushovd verslaat publieksfavoriet Freire op iconische klim van Montjuïc

2011: Rittenkaper Rui Costa overleeft op klim naar Super-Besse

2012: Wiggins deelt eerste echte tik uit in tijdrit naar Besançon

2013: Marcel Kittel is nu ook te snel voor Greipel en Cavendish

2015: Huilende (Martin) en lachende (Štybar) gezichten bij Quick-Step in Le Havre

2016: Froome triomfeert in Bagnères-de-Luchon na masterclass afdalen

2018: Mannen van BMC houden Team Sky van zege in ploegentijdrit

2019: Elia Viviani wint in Nancy na millimetersprint met Kristoff