Dit gebeurde er in de wielerwereld op 7 juni zondag 7 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 7 juni?

2009: Evans opent Dauphiné met proloogzege in Nancy

Er was een periode dat Cadel Evans gedoemd leek om als eeuwige tweede de geschiedenisboeken in te gaan. In 2007 en 2008 werd hij al twee keer tweede in de Tour de France. Ook in de traditionele voorbereidingskoers Critérium du Dauphiné Libéré moest hij al twee keer genoegen nemen met een tweede plek op het eindpodium. De editie van 2009 begon hij wederom goed met een zege in de proloog in Nancy. Een dikke week later bleek helaas voor Evans een tweede plek (dit keer achter Valverde) het hoogst haalbare. Later dat jaar haalde hij zijn gram met een van de grootste overwinningen uit zijn loopbaan. Dik drie maanden later veroverde hij namelijk in het Zwitserse Mendrisio de wereldtitel.

Wedstrijdverslag

Uitslag proloog Critérium du Dauphiné 2009

2011: Neo-prof Degenkolb wint in Lyon

Voor John Degenkolb was 2011 het jaar van zijn doorbraak. De jonge Duitser had in de winter de overstap gemaakt van het bescheiden Thüringer Energie Team naar het grote HTC-High Road, dat enkele jaren eerder voortkwam uit het roemruchte T-Mobile. In zijn eerste jaar bij de profs begon Degenkolb direct te winnen. Onder meer in de Algarve, Rund um den Finanzplatz en dus in de Dauphiné. In de tweede rit vloerde hij in Lyon na de sprint thuisrijders Samuel Dumoulin en Sébastien Hinault. Twee dagen later zou hij daar in Mâcon een tweede dagsucces aan toevoegen.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 2 Critérium du Dauphiné 2011

2012: Wiggins oppermachtig in tijdrit naar Bourg-en-Bresse

Bradley Wiggins kende in 2012 het succesvolste jaar uit zijn carrière. In juli zou hij eindelijk als eerste Brit de Tour de France winnen. Voordat het zover was, stond ‘Wiggo’ eerst aan de start van de Dauphiné. In de traditionele voorbereidingskoers had hij de gele leiderstrui veroverd in de tweede rit, waarna hij drie dagen later in de tijdrit naar Bourg-en-Bresse de puntjes op de i zette. De kopman van Team Sky was in de 53,5 kilometer lange rit tegen de klok ruim een halve minuut sneller dan regerend wereldkampioen tegen de klok Tony Martin. Wiggins vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement en nam een voorschot op de eindzege, die hij drie dagen later veilig stelde.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 4 Critérium du Dauphiné 2012

2017: Porte sterkste in tijdrit naar Bourgion-Jalieu

De zevende juni is opvallend genoeg een dag waarop er in de Dauphiné vaak een tijdrit werd verreden. Ook in 2017 stond er een rit tegen de klok op het programma. In de Isère stond iets ten zuid-oosten van Lyon een 23,5 kilometer lange route op het menu, die door Richie Porte als snelste werd afgelegd. Voor het geel – dat in handen bleef van Thomas De Gendt – kwam Porte nog 27 tellen tekort. Twee dagen later zou de Australiër de leiderstrui alsnog veroveren, om het vervolgens op de slotdag af te moeten geven aan Jakob Fuglsang. Een maand later volgde voor Porte een nog grotere deceptie, toen hij na een val in de afdaling van de Mont du Chat vroegtijdig de Tour de France moest verlaten.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 4 Critérium du Dauphiné 2017

2018: Puncheur Alaphilippe triomfeert in Lans-en-Vercors

Quick-Step-manager Patrick Lefevere beleefde in 2018 het nodige plezier aan Julian Alaphilippe. Nadat hij eerder in het seizoen al twee ritten won in het Baskenland en de Waalse Pijl op zijn naam schreef, was het in de Dauphiné opnieuw raak. De puncheur demonstreerde dat hij op korte aankomsten bergop lastig te kloppen is. De Italiaan Dario Cataldo hield als laatste vluchter van de dag lang stand, maar werd in de slotkilometer alsnog ingerekend. Alaphilippe maakte het vervolgens in de strijd om de dagzege vakkundig af. De Fransman schoof op het juiste moment mee in het wiel van Daniel Martin en bleef vervolgens iedereen voor. De maand erop zou Alaphilippe in de Tour zijn zegereeks voort zetten, met overwinningen in Le Grand-Bornand en Bagnères-de-Luchon.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 4 Critérium du Dauphiné 2018



En verder:

2010: Bole juicht na eerste etappe Dauphiné

2012: Lagutin schenkt Vacansoleil-DCM de zege in Gippingen

2014: Tom Boonen volgt zichzelf op in Heistse Pijl

2015: Brits kampioen Kennaugh wint openingsrit Dauphiné

2016: Jesús Herrada wint sprintje bergop in Dauphiné

2019: Pieter Weening verschalkt peloton in Ronde van Luxemburg