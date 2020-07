Dit gebeurde er in de wielerwereld op 7 juli dinsdag 7 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 7 juli?

1983: Betreurde Oosterbosch is de snelste man in tijdrit naar Nantes

De in Eindhoven geboren Bert Oosterbosch was een geboren hardrijder. De Brabander blonk uit als baanwielrenner, versloeg in 1979 niemand minder dan Francesco Moser om de wereldtitel achtervolging maar was ook gevreesd als tijdrijder. Oosterbosch leefde op als er een proloog op het programma stond, maar de oud-renner van TI-Raleigh en Panasonic draaide zijn hand ook niet om voor een langere tijdrit. In 1983 maken de renners zich na enkele etappes op voor een tijdrit van net geen zestig kilometer. De organisatie kiest voor de wegen tussen Châteaubriant en Nantes.

Oosterbosch is op dat moment 25 jaar oud en in de bloei van zijn leven, wat hij ook laat zien over de geaccidenteerde wegen in het noordwesten van Frankrijk. De sportleiders van TI-Raleigh zien de tijdritspecialist met een gemiddelde van 44,294 kilometer per uur over het parcours razen. Aan het einde van de middag moet Daniel Willems als naaste belager driekwart minuut toegeven. De Spanjaard Julián Gorospe is een knappe derde, maar het verschil met de dagwinnaar loopt op tot één minuut. De favorieten voor de eindzege moeten nog meer terrein prijsgeven.

Dagwinnaar Oosterbosch trekt zijn hoogvorm enkele dagen later door in de etappe naar Bordeaux, waar hij voor een tweede keer zegevierend over de streep komt. Vijf jaar na zijn succesvolle Tour van 1983 moet Oosterbosch noodgedwongen een punt zetten achter zijn profcarrière, na twee hersenvliesontstekingen en een hardnekkige knieblessure. Op 13 augustus 1989 wint Oosterbosch als amateur nog een bescheiden wielerwedstrijd in Bladel, maar vijf dagen later slaat het noodlot toe: het tijdritkanon van weleer bezwijkt op 32-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

De carrière van Oosterbosch was er een met pieken en dalen. ‘Hij was een van de zeldzame coureurs die Bernard Hinault in diens beste jaren nederlagen in tijdritten kon toebrengen’, zo schreef Trouw op de dag van zijn overlijden. Maar Oosterbosch was mentaal ook bijzonder kwetsbaar, zo schetste zijn voormalig ploegleider Peter Post. “Een geweldig goede renner, maar geestelijk heeft hij het werk nooit aangekund. Hij kon op een fantastische manier naar een wedstrijd toeleven, maar zodra het even misging, wilde hij naar huis.” Bert Oosterbosch, een kwetsbare kampioen met heimwee.

Uitslag 6e etappe Tour de France 1983

1985: Maarten Ducrot soleert naar overwinning in Épinal

Welke tv-commentator heeft het tijdens wieleruitzendingen regelmatig over ‘het nieuwe wielrennen’? Juist, dat is Maarten Ducrot. De inmiddels 62-jarige Zeeuw is niet meer weg te denken uit de commentaarcabine van de NOS, als hij op kenmerkende en licht filosofische wijze verslag doet van de voorjaarsklassiekers en (met name) de Tour de France. Ducrot was ooit zelf een meer dan verdienstelijk wielrenner. Wat heet, de in Vlissingen geboren renner schopte het in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw tot coureur van Kwantum, opvolger Superconfex en TVM.

Ducrot was, in tegenstelling tot ploeggenoten als Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en Frans Maassen, geen veelwinnaar. Dit neemt echter niet weg dat hij anno 2020 nog altijd de laatste Zeeuwse etappewinnaar is in de Tour de France. Ducrot boekte 35 jaar geleden de grootste zege uit zijn loopbaan, door solo over de streep te komen in de negende etappe naar Épinal. De 27-jarige krullenbol ontsnapt met nog negen kilometer te gaan uit een vroege vlucht van vijf renners, in de wetenschap dat hij vlak daarvoor een niet-aanvalsverdrag heeft gesloten met Theo de Rooij.

Ducrot valt van de twee Nederlanders als eerste aan en de voor Panasonic uitkomende De Rooij houdt netjes de benen stil in de achtervolgende groep. Zo kan Ducrot ongehinderd naar zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk soleren. Na afloop kan de nieuwe Tourheld – weliswaar volledig uitgewrongen na een zware fietsdag – nog haarfijn uitleggen wat er allemaal in hem omgaat. “Ik realiseer me nu pas eigenlijk wat er gebeurd is. Ik moet een beetje profiteren van het sparen van mannen als Hinault, LeMond en Roche. Zover ben ik al. Deze ronde kan nu al niet meer stuk.”

Uitslag 9e etappe Tour de France 1985

2012: De Vuelta een toevalstreffer? Froome zegeviert op Planche des Belles Filles

Binnen Team Sky was men in 2012 volledig gefixeerd op het winnen van de Tour de France. Bradley Wiggins was de aangewezen man om als eerste Brit de belangrijkste wedstrijd van het jaar te winnen, zeker na zijn eindzeges in Parijs-Nice, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. De topfavoriet kon in de Tour rekenen op een ijzersterke ploeg, in de bergen waren Michael Rogers, Richie Porte en Chris Froome de belangrijkste luitenanten. Die laatste bleek in de Vuelta van 2011 zelfs sterker dan kopman Wiggins, maar daar kwam de ploegleiding te laat achter.

Wiggins en Team Sky starten uitstekend in de 99e editie van de Tour en beginnen na een hectische openingsweek in kansrijke positie aan de eerste échte bergetappe in de Vogezen. De organisatie heeft zijn oog laten vallen op La Planche des Belles Filles (de plank van de mooie meisjes, naar een legende ten tijde van de Dertigjarige Oorlog), op de top van deze klim moeten de renners finishen na een etappe van net geen tweehonderd kilometer. Team Sky besluit, eenmaal op de flanken van de slotklim, het tempo eens flink te verhogen.

Dit zorgt voor een natuurlijke uitdunning in de groep der favorieten, waardoor we met vijf matadoren (Wiggins, Cadel Evans, Vincenzo Nibali, de verrassend sterke Rein Taaramäe en Froome) beginnen aan de loeisteile laatste hectometers. De toeschouwers kijken vooral naar Evans, de Tourwinnaar van 2011, maar de Australiër heeft geen antwoord op een ultieme versnelling van een renner van Team Sky. Het is echter niet Wiggins die zijn rivalen uit het wiel kletst, maar zijn luitenant Froome. De in Kenia geboren Brit bewijst dat zijn optreden in de Vuelta geen toevalstreffer is.

Zijn ploeg verkeert op de top van La Planche des Belles Filles in jubelstemming, aangezien Wiggins de gele trui weet over te nemen van Fabian Cancellara. Froome stijgt door zijn ritoverwinning naar plek negen, nadat hij in de etappe naar Seraing kreeg af te rekenen met pech en een tijdsverlies van ruim één minuut.

Wedstrijdverslag

Uitslag 7e etappe Tour de France 2012

2018: Fernando Gaviria verovert als tweede Colombiaan de gele trui

De Tour de France start in 2018 op het eiland Noirmoutier, berucht vanwege de natuurlijke oversteek Passage Du Gois waar in 1999 een vrijwel compleet Tourpeloton tegen de vlakte ging. Negentien jaar later is er niks aan de hand en vertrekt het peloton voor een vlakke etappe richting Fontenay-le-Comte. Het is een dag voor de sprinters, want die krijgen een unieke gelegenheid om eens de gele trui aan te trekken. Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar Dylan Groenewegen, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Zo moet Groenewegen afrekenen met Fernando Gaviria.

Een vroege vlucht met drie Fransen is geen lang leven beschoren, waardoor we om half vier in de middag gaan sprinten in het westen van Frankrijk. De spanning in het peloton bereikt in een openingsrit van de Tour de France een kookpunt en dus zien we verschillende valpartijen op weg naar de finishplaats. Renners als Chris Froome, Richie Porte, Adam Yates en Nairo Quintana verliezen behoorlijk veel tijd, maar de aandacht gaat vooral uit naar de strijd om de ritzege. De sprintvoorbereiding van Groenewegen loopt in de soep en de Nederlander mag een dubbelslag vergeten.

De grote winnaar is uiteindelijk Gaviria, die perfect wordt afgezet door zijn ploeggenoten van Quick-Step Floors en wereldkampioen Peter Sagan en Marcel Kittel vakkundig achter zich houdt. Het is een bijzonder moment voor Colombia en Gaviria, aangezien het wielergekke land slechts één keer eerder (Victor Hugo Peña in de Tour van 2003) een landgenoot in de gele trui zag pronken. Gaviria: “Het is een ongelooflijke dag. Veel Colombianen hebben het geprobeerd en nu komt het op mij neer. Om hem nu te hebben… Ik heb er geen woorden voor.”

Wedstrijdverslag

Uitslag 1e etappe Tour de France 2018

2019: Jumbo-Visma dendert als een geoliede machine naar winst in ploegentijdrit

De sfeer binnen Jumbo-Visma is opperbest na de zeer succesvolle openingsdag in Brussel. De Nederlandse WorldTour-formatie zag Mike Teunissen verrassend naar de etappezege én de gele trui sprinten, en dat na een val van zijn sprintkopman en dagfavoriet Dylan Groenewegen. Dit betekent dat Teunissen als geletruidrager mag beginnen aan de 27,6 kilometer lange ploegentijdrit in de straten van Brussel. Samen met Tony Martin, Wout van Aert, George Bennett, Steven Kruijswijk, Laurens De Plus, Amund Grøndahl Jansen en de gehavende Groenewegen.

De eerste ploeg die een tijd mag neerzetten is het grote Team Ineos van Tourfavorieten Geraint Thomas en Egan Bernal. De Britse formatie doet wat het moet doen en bereikt de finish aan het Atomium in een tijd van 29:18, aan 56,5 kilometer per uur. Teams als Astana, Mitchelton-Scott en Deceuninck-Quick-Step zijn onderweg niet snel genoeg, waardoor Team Ineos lang op weg lijkt naar de dagzege. Alleen: Jumbo-Visma moet dan nog beginnen aan de ploegentijdrit. De geel-zwarte brigade klokt ook de snelste tijd aan het eerste meetpunt. Gaat het dan toch gebeuren?

De ploeg neemt onderweg afscheid van Groenewegen, Grøndahl Jansen en De Plus, maar de overige vijf hardrijders – met Martin en Van Aert als grote inspirators – doen er in de finale gewoon nog een schepje bovenop. Met maar liefst twintig seconden voorsprong weet Jumbo-Visma Team Ineos te verslaan. Twee etappes, twee ritzeges. Wat een begin voor de mannen van Jumbo-Visma!

Wedstrijdverslag

Uitslag ploegentijdrit Tour de France 2019

