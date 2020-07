Dit gebeurde er in de wielerwereld op 6 juli maandag 6 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 5 juli?

2013: Froome grijpt de macht in Ax 3 Domaines

Het jaar 2013 betekende voor Chris Froome het seizoen van zijn definitieve doorbraak. Het jaar ervoor had hij nog braaf kopman Bradley Wiggins aan de zege geholpen, maar bij afwezigheid van de winnaar van 2012 was hij nu de enige kopman bij de sterke Sky-formatie. Als winnaar van het Critérium du Dauphiné reisde hij als een van de voornaamste kanshebbers richting Frankrijk.

In de achtste rit van de Tour bevestigde hij zijn favorietenrol. Op de slotklim voerde de Sky-trein het tempo zo hoog op, dat de concurrentie stuk voor stuk afhaakte. Met name luxe-knecht Richie Porte voerde in dienst van kopman Froome een moordend tempo. In de slotfase haalde Froome de ontsnapte Quintana bij, om vervolgens solo naar de dagzege en de leiderstrui te rijden. Hij zou het geel tot Parijs niet meer afgeven.

Samenvatting (NOS)

2014: Nibali demonstreert vorm in Sheffield

De Tour de France van 2014 werd geopend met een drieluik in Groot-Brittannië. Marcel Kittel veroverde op de openingsdag het geel, maar kon daar niet lang genieten. Op de tweede dag stond er in Yorkshire namelijk een pittige rit over een heuvelachtig terrein op het programma. De koers werd beslist op scherprechter Jenkin Road. Froome bereikte als eerste de top, maar in de afdaling slaagde Vincenzo Nibali erin om weg te rijden.

In de twee spannende slotkilometers bleef hij uit de greep van het peloton, wat hem naast de ritzege ook het geel opleverde. Het bleek een voorbode voor de weken die zouden volgen. Even zou Tony Gallopin het geel mogen lenen, maar in Parijs was het Nibali die voor de eerste Italiaanse Tourzege in zestien jaar zorgde.

Samenvatting etappe 2 Tour de France 2014 (NOS)

2015: Rodríguez klopt Froome in Hoei, opgave Dumoulin

De Muur van Hoei dankt zijn faam met name aan de Waalse Pijl, maar in 2016 was deze loeisteile helling in de Ardennen ook de scherprechter van een Touretappe. Voordat de strijd op deze klim losbarste, voltrok zich op weg daar naartoe een sportief drama voor Tom Dumoulin. De Limburger stond na de rit naar Neeltje Jans op slechts zes tellen van klassementsleider Fabian Cancellara en was voor deze lastige rit erop gebrand om de gele trui over te nemen. Zijn gele droom eindigde echter in een ambulance nadat hij op ongeveer zestig kilometer van de finish betrokken was bij een massale valpartij. In Hoei was het uiteindelijk Joaquim Rodriguez die de rit won. De Catalaanse springveer klopte Chris Froome, die het geel overnam van Cancellara.

Samenvatting etappe 3 Tour de France 2015 (Youtube)

2016: Dubbelslag Greg Van Avermaet na straffe solo

Greg Van Avermaet kende in 2016 een topjaar. De olympische titel in Rio zal menig wielerfan kunnen herinneren, maar exact een maand eerder beleefde hij een ander hoogtepunt uit zijn carrière. In de zesde rit deed het Tourpeloton het Centraal Massief aan voor een rit met een lastige finale. Van Avermaet nam op de Col du Perthus afscheid van zijn medevluchter Thomas De Gendt om vervolgens solo naar de finish in Le Lioran te rijden. Daar was het geel zijn beloning. Van Avermaet zou er drie dagen van kunnen genieten, voordat Froome in Bagnères-de-Luchon de macht overnam.

Samenvatting etappe 5 Tour de France 2016 (NOS)

2019: Mike Teunissen sprint naar geel in Brussel

Eens in de zoveel jaar wordt de Tour niet geopend met een rit tegen de klok, maar is het geel de inzet van een duel tussen de sprinters. Zo ook vorig jaar, toen La Grande Boucle – naar aanleiding van de vijftigjarige verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx – afreisde naar Brussel. Bij Jumbo-Visma stond zaterdag de 6e juli al maanden in het teken van een project dat Dylan Groenewegen aan het geel moest helpen.

Een val van de Amsterdammer gooide echter roet in het eten. Luitenant Mike Teunissen nam echter zijn rol moeiteloos over en zorgde voor een daverende verrassing door erkende spurters als Caleb Ewan en Peter Sagan voor te blijven. Dertig jaar na Erik Breukink had Nederland eindelijk weer een geletruidrager.

Samenvatting openingsrit Tour de France 2019 (NOS)

