Dit gebeurde er in de wielerwereld op 6 april maandag 6 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 6 april?

1986: Adrie van der Poel verslaat Sean Kelly in Vlaamse Hoogmis

Op 6 april 1986 werd de Ronde van Vlaanderen gewonnen door de destijds 26-jarige Adrie van der Poel. Nadat de latere winnaar aanvankelijk nog lopend de Koppenberg op moet, weet de renner uit de Kwantum-ploeg van Jan Raas zich terug te knokken. De Panasonic-ploeg is in die fase met drie man vertegenwoordigd in een kopgroep van zeven, maar de mannen van Post slagen er niet in om het af te maken. Nadat Steve Bauer (La Vie Claire) op de Muur afstand neemt van Panasonic-renner Eddy Planckaert, rijdt de Canadees solo richting Meerbeke. Na de Bosberg wordt Bauer ingerekend door een groep van drie, met naast Van der Poel ook Sean Kelly en Jean-Philippe Vandenbrande. Kelly – enkele weken eerder winnaar van Milaan-San Remo – lijkt op papier de voornaamste kanshebber om deze Ronde op zijn naam te schrijven. De Ier gaat zelfverzekerd vroeg de sprint aan. In de laatste meters wordt hij daarbij voorbijgestoken door Van der Poel, die als negende Nederlander de Vlaamse Hoogmis op zijn palmares mag bijschrijven.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1986

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1986

Reportage: Hoe Adrie van der Poel ‘De Hoogmis’ van 1986 won (Omroep Brabant)

1997: Rolf Sörensen bezorgt Rabobank eerste zege in topklassieker

In 1997 was het de Deen Rolf Sörensen die Rabobank na een boeiende editie van de Ronde, de ploeg zijn eerste overwinning in een topklassieker bezorgde. De wedstrijd werd opengebroken door een aanval van Laurent Jalabert op de Taaienberg, een aanval die enkel Sörensen kon volgen. De Fransman maakte indruk, maar kreeg een inzinking op de Berendries. Wereldkampioen Johan Museeuw werd ondertussen uitgeschakeld toen de Zwitser Boscardin tegen zijn achterwiel reed. Steeds meer renners wisten vooraan aan te sluiten, maar na de Bosberg ontstond op initiatief van de Fransman Frédéric Moncassin een nieuwe kopgroep. Naast de Italianen Franco Ballerini en Davide Casarotto was ook Sörensen weer van de partij. De Deen trok op weg naar Meerbeke de wedstrijd naar zich toe. Na een demarrage van Ballerini op een kilometer van de finish ging Sörensen erop en erover, waarna de Deen juichend de finish passeerde.

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1997

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1997

2005: De onwaarschijnlijke slotkilometer van Nico Mattan

In 2005 kende Gent-Wevelgem een van de meest opmerkelijke ontknopingen ooit. De Spanjaard Juan Antonio Flecha voerde de forcing op beide beklimmingen van de Kemmelberg. In de slotfase leek hij af te rekenen met streekrenner Nico Mattan, waarvan hij op vijftig kilometer van het einde afscheid had genomen. Mattan gaf echter niet op en kwam in de slotkilometer snel terug uit de achtergrond. Hij profiteerde daarbij van de slipstream van de neutrale wagen en de auto van de koersdirecteur. Mattan passeerde de stilgevallen Flecha en boekte op omstreden wijze de grootste zege uit zijn carrière. Ondanks protest van Flecha en zijn ploegleider Giancarlo Ferretti bleef de uitslag staan.

Uitslag Gent-Wevelgem 2005

Samenvatting Gent-Wevelgem 2005 (Sporza)

2008: Devolder negeert ploegorders en wint verrassend De Ronde

Belgisch kampioen Stijn Devolder begon als helper van topfavoriet Tom Boonen aan De Ronde van 2008. Na de Berendries ging hij er met vier renners vandoor, maar deze groep reed niet vol door en wordt weer ingerekend. Een onstuimige Devolder neutraliseerde vervolgens iedere aanval. Op de Eikenmolen ging hij er op 26 kilometer van het einde zelf vandoor. “Ik heb alle opdrachten van de ploeg tot op de meter uitgevoerd, tot het moment dat ik zelf ging”, zou hij daar later over zeggen. Hij doet zijn oortje uit en blijft weg. Boonen stopt op de achtergrond af voor zijn ploegmaat. Op de Bosberg komt Sebastian Langeveld nog dichtbij, maar de Rabobank-renner blijft steken op minder dan honderd meter. Juan-Antonio Flecha komt in de slotfase tot op tien seconden, maar raakt niet tot bij de leider. Devolder houdt stand en komt in Meerbeke juichend over de finish. “Nu heb ik in elk geval bewezen dat ik een grote klassieker kan winnen”, reageert hij na afloop.

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2008

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2008 (Sporza)

2014: Fabian Cancellara voegt zich in illuster rijtje

Fabian Cancellara voegde zich in 2014 in het selecte gezelschap van renners met drie overwinningen in de Ronde van Vlaanderen. De Ronde begon als een door valpartijen ontsierde wedstrijd, met een aanrijding tussen Johan Vansummeren en een toeschouwster als dieptepunt. De 23-jarige Stig Broeckx was een van de renners die deel uitmaakt van de vroege vlucht. Hij wordt als een van de laatste vluchters op de top van de Koppenberg ingerekend. Op dertig kilometer van het einde breekt Greg Van Avermaet de wedstrijd open, en Stijn Vandenbergh glipt mee. Net na de Paterberg komen Cancellara en Sep Vanmarcke aansluiten. De lepe Zwitser toonde zich in een beklijvende finale de beste pokeraar. Hij klopte in de sprint zijn drie Vlaamse medevluchters, waarna in Oudenaarde een vreugde-explosie zou volgen.

Wedstrijdverslag Ronde van Vlaanderen 2014

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2014

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2014 (Sporza)

En verder:

1975: Eddy Merckx wint derde Ronde: “Fred jong, hij rijdt vijf kilometer te rap voor ons”

1976: Freddy Maertens triomfeert voor het tweede jaar op rij in Gent-Wevelgem

1983: Leo van Vliet wint Gent-Wevelgem

1994: Wilfried Peeters de sterkste in Gent-Wevelgem

2003: Van Petegem klopt Vandenbroucke en wint tweede Ronde

2010: Valverde verslaat Freire in Baskenland

2011: Cavendish sprint naar zege in Scheldeprijs

2012: Thomas Dekker wint slotrit in Circuit de la Sarthe

2013: Quintana volgt Sanchez op in Baskenland, dagwinst Martin

2016: Kittel klopt Cavendish en Greipel in Scheldeprijs en is recordhouder

2017: Dagsucces Primoz Roglic in Ronde van het Baskenland