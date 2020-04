Dit gebeurde er in de wielerwereld op 5 april zondag 5 april 2020 om 07:30

In de rubriek 'WielerFlits Retro' halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 5 april?

1981 : Hennie Kuiper wint de Ronde van Vlaanderen 1981

Hoewel hij met gouden medailles op de Olympische Spelen (1972), het WK (1975) en meerdere ereplaatsen in klassiekers al een knappe staat van dienst had in eendagskoersen, was het Hennie Kuiper in het eerste gedeelte van zijn carrière nog niet gelukt om een zege in een topklassieker te realiseren. Tot 5 april 1981, al zag het daar aanvankelijk niet naar uit. Op de Koppenberg kwam Kuiper ten val en leek zijn koers voorbij. Hij knokte zich echter terug en bevond zich na de Bosberg in een kopgroep van twaalf. Op vijftien kilometer van de finish ontsnapte Kuiper, die profiteerde van het feit dat vooral zijn in bloedvorm verkerende ploeggenoot Roger De Vlaeminck in de gaten werd gehouden. De Vlaeminck had al een paar keer geprobeerd om te ontsnappen, maar werd steeds opnieuw bijgehaald. Kuiper kreeg wel de ruimte en werd daarin in de rug gesteund door luxeknecht De Vlaeminck. Kuiper kwam in Meerbeke solo aan en boekte zijn eerste grote klassieke zege. Het podium was volledig Nederlands, een unicum in de Ronde van Vlaanderen. Frits Pirard (Boule d’Or) werd namelijk tweede, Jan Raas (TI – Raleigh) derde.

1992: Jacky Durand wint Ronde na monsterontsnapping van 220 kilometer

De Ronde van Vlaanderen van 1992 kende een verrassende winnaar. Niet een van de favorieten, maar een relatief onbekende Fransman ging met de zege aan de haal. De Belgen Patrick Roelandt (Assur Carpets) en Hervé Meyvisch (Carrera Jeans) gingen al vroeg in de wedstrijd op pad met de Zwitser Thomas Wegmüller (Lotus-Festina) en de Fransman Jacky Durand (Castorama) De vier kregen een voorsprong van meer dan 22 minuten in de schoot geworpen. De reactie vanuit het aarzelende peloton kwam te laat, waardoor de winnaar uit de vroege vlucht zou komen. Nadat Roelandt er af moest op de Varentberg en Meyvisch moest lossen in Brakel, ging Durand er op de Bosberg alleen vandoor. Wegmüller zou hem pas op het podium weer terugzien. Het was voor de destijds 25-jarige Durand zijn eerste grote zege. In de jaren die zouden volgen, zou hij van marathonontsnappingen zijn handelsmerk maken. Het leverde hem onder meer drie Touretappes, twee Franse titels en een zege in Parijs-Tours op.

1998: Johan Museeuw completeert trilogie

De Ronde van Vlaanderen ging in 1998 voor het eerst van start in Brugge. Het zou opnieuw een editie voor Johan Museeuw worden. Ondanks een val eerder in de wedstrijd, zette hij in de finale de wedstrijd naar zijn hand. Museeuw brak de koers open met een machtsontplooiing op zijn vertrouwde Tenbossestraat. Hij soleerde naar de aankomst in Meerbeke, om zijn derde (en later zou blijken laatste) zege in Vlaanderens Mooiste te realiseren. Hij werd daarmee mede-recordhouder, een titel die de Leeuw van Vlaanderen tot op de dag van vandaag mag dragen.

2009: Stijn Devolder wint Ronde voor tweede jaar op rij

West-Vlaming Stijn Devolder kon zich als geen ander richten op die ene speciale dag in het voorjaar. In 2008 won hij met de Belgische driekleur om zijn schouders verrassend de Ronde door zich niets aan de trekken van de ploegorders. Een jaar later won ‘Volderke’ opnieuw. Aanvankelijk leek de wedstrijd uit te draaien op een tweestrijd tussen Tom Boonen en zijn schaduw Filippo Pozzato, maar het was toch Devolder die de hoofdrol naar zich toetrok. Nadat hij – opnieuw tegen de ploegorders in – op de Eikenmolen de oversteek maakte naar de koplopers, reed hij op de Muur Van Geraardsbergen op 15 kilometer van de streep weg van zijn medevluchters Manuel Quinziato, Sylvain Chavanel en Preben Van Hecke. Ze zagen hem niet meer terug en net als een jaar eerder kwam hij solo als eerste over de finish in Meerbeke. Weer won hij door zijn eigen gang te gaan. “Had ik geluisterd naar de ploegleiding, dan had ik waarschijnlijk nooit de Ronde gewonnen”, vertelde hij jaren later. Hoewel hij nog door zou koersen tot 2019, zou het zijn laatste zege in een klassieker blijken.

2015: Kristoff klopt Terpstra in Oudenaarde

De 99e editie van de Ronde van Vlaanderen ging de geschiedenisboeken in als een incidentrijke editie. Onderwerp bracht de neutrale wagen een renner uit de kopgroep ten val, zorgde een botsing tussen volgauto’s voor een val van een FDJ-renner en liep er een finishboog leeg terwijl het peloton er onderdoor moest. De wedstrijd werd opengebroken op een uitloper van de Kruisberg. Op een versnelling van Niki Terpstra kon enkel Alexander Kristoff reageren. De twee reden gezamenlijk naar Oudenaarde, terwijl in de finale achtervolgers Van Avermaet en Sagan erg dichtbij kwamen. In de sprint om de overwinning was Kristoff veel te sterk voor zijn medevluchter Terpstra. De Katusha-renner werd daarmee de eerste Noor op de erelijst.

En verder:

1970: Erik Leman klopt Godefroot en Merckx en wint de Ronde

1980: Jan Raas wint in Meerssen zijn vierde Amstel Gold Race

1987: Claude Criquielion de sterkste in Ronde van Vlaanderen

1989: Gerrit Solleveld verslaat Sean Yates en wint Gent-Wevelgem

1995: Michaelsen klopt Fondriest in Gent-Wevelgem

2000: Geert van Bondt verrassende winnaar Gent-Wevelgem

2006: Thor Hushovd wint Gent-Wevelgem

2014: Moreno Hofland snelt naar zege in Volta Limburg Classic

2017: Marcel Kittel opnieuw oppermachtig in Scheldeprijs

2018: Primoz Roglic slaat dubbelslag in Ronde van Baskenland