Dit gebeurde er in de wielerwereld op 29 juni maandag 29 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 29 juni?

1978: Raas wint proloog in Leiden, maar uitslag wordt geannuleerd

Le Grand Départ vond 42 jaar geleden plaats in Leiden. Een Nederlander moest en zou Nederland tijdens de 5,2 kilometer proloog door de Leidse straten in vervoering brengen door de eerste gele trui op te eisen. Echter, het gebeurde niet. Ondanks dat Nederland met Jan Raas, Gerrie Knetemann, Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper de eerste vier plaatsen in de daguitslag bezette…

De etappe werd namelijk na afloop geneutraliseerd, omdat het parcours door de miezerregen te gevaarlijk zou zijn geworden. Een kater van jewelste voor Nederland én TI-Raleigh, maar gelukkig maakte de dag erna veel goed. Raas won namelijk ook de etappe naar Sint Willebrord om op deze manier alsnog de gele trui te veroveren.

Uitslag proloog Tour de France 1978

1981: TI-Raleigh wint ploegentijdrit in Carcassonne

TI-Raleigh was onder leiding van Peter Post een van de beste Nederlandse wielerploegen ooit. Zo wist de Nederlandse brigade van Post zijn stempel goed te drukken op de Tour de France van 1981. Niet alleen omdat Joop Zoetemelk vierde werd in het eindklassement, maar nog meer omdat de ploeg liefst zeven van de 21 etappes winnend afsloot.

De vierde etappe, een 77 kilometer lange ploegentijdrit van Narbonne en Carcassonne, toonde aan hoe sterk TI-Raleigh als ploeg was. Zoetemelk, Henk Lubberding, Johan van der Velde, Gerrie Knetemann, Frank Hoste, Aad van den Hoek, Ludo Peeters, Ad Wijnands, Cees Priem en Urs Freuler wisten de monstertijdrit af te haspelen in 1 uur 41 minuten en 3 seconden, om zo de Peugeot-ploeg en de Capri Sonne-formatie voor te blijven.

Uitslag vierde etappe Tour de France 1981

1997: Breukink geeft de fakkel door aan Boogerd

Michael Boogerd werd in zijn carrière drie keer Nederlands kampioen. Over zijn laatste kampioenschap in 2006 hebben we een aantal dagen geleden al bericht, maar ook in 1997 en 1998 eiste de Nederlander de driekleur voor zich op. In 1997 werd het NK verreden op een heuvelachtig parcours in Meerssen. Ploeggenoten Boogerd en Erik Breukink van de Rabobankploeg hadden in de finale een grote voorsprong bij elkaar gereden op enkele achtervolgers. Zij mochten onderling bepalen wie de komende twaalf maanden het rood-wit-blauw om de schouders mocht dragen. De 33-jarige Breukink – die bezig was aan zijn laatste maanden als prof – liet in een symbolisch moment zijn acht jaar jongere ploeggenoot als eerst over de finish gaan. Hij gunde daarmee zijn opvolger zijn eerste Nederlandse titel.

Uitslag Nederlands kampioenschap op de weg 1997

2008: Lars Boom verovert Nederlandse titel in Ootmarsum

De 22-jarige Lars Boom had in 2008 zijn sporen in het veld al ruimschoots verdiend, toen hij tijdens het Nederlands kampioenschap in Ootmarsum liet zien ook uitstekend uit de voeten te kunnen op de weg. Boom – uitkomend voor het continentale team van de bankiersformatie – had in de slotfase Niki Terpstra achter zich gelaten om de sprong te maken naar ploeggenoot Koos Moerenhout. Daar aangekomen liet Boom snel zien nog de betere te zijn, waarna hij solo naar de overwinning reed. Moerenhout maakte het Rabobank-feestje zes seconden later compleet door het zilver te pakken. Steven de Jongh won een halve minuut later de sprint van het peloton voor het brons.

Beelden Nederlands kampioenschap op de weg 2008

Uitslag Nederlands kampioenschap op de weg 2008

2014: NK-titel voor Sebastian Langeveld in Ootmarsum

Rabobank-succes was na 2009 geen sinecure meer. Sterker nog, vanaf dat moment werd Nederlands grootste wielerploeg Rabobank (evenals opvolgers Blanco en Belkin) een aantal jaar achter elkaar in de luren gelegd op het Nederlands kampioenschap. Zo ook in 2014, toen Sebastian Langeveld in Ootmarsum met de zege aan de haal ging.

Langeveld was op een aantal rondes van het einde samen met negen anderen (waaronder Lars Boom, Niki Terpstra, Tom Dumoulin en Ramon Sinkeldam) ten aanval getrokken. Een vroege vlucht werd snel bijgehaald, waarna duidelijk werd dat de renners vooraan om de zege mochten strijden. Op anderhalve ronde van de meet sloop Langeveld er vandoor, waarna hij solo zijn overwinning mocht vieren. Terpstra werd tweede, voor Wesley Kreder

Wedstrijdverslag

Beelden Nederlands kampioenschap op de weg 2014

Uitslag Nederlands kampioenschap op de weg 2014

En verder:

1980: Henk Lubberding wint in Luik

1984: Hinault wint proloog in Noisy-le-Sec

1985: Rudy Mathijs klopt Vanderaerden in Lanester

2003: Kemna sprint naar Nederlandse titel in Rotterdam