Dit gebeurde er in de wielerwereld op 27 juni

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 27 juni?

1982: Van der Velde verovert driekleur met overtuigende solo

Begin jaren tachtig was de Raleighploeg in de (inter)nationale wielerwereld een dominante factor. Op het NK werden tussen 1978 en 1983 de nationale driekleur zes keer op rij gewonnen door een renner uit de brigade van Peter Post. Tijdens editie van 1982 kreeg de ploeg het allerminst cadeau. Het parcours in de omgeving van het Limburgse Geulle was met een 34-voudige beklimming van de Slingerberg slopend. Ook de stormachtige wind en striemende regen maakten het er niet makkelijk op.

Thuisrijder Ad Wijnands ging in de slotfase op jacht naar de overwinning, maar kende anderhalve ronde voor het einde een inzinking. Ploeggenoot Johan van der Velde maakte het karwei echter vakkundig af. Hij demarreerde op tien kilometer van de finish aan de voet van de voorlaatste beklimming van de Slingerberg. Met een minuut voorsprong arriveerde hij in aankomstplaats Geulle, om zo de tweede titel uit zijn carrière te kunnen vieren. Zijn goede vorm zou Van der Velde meenemen naar de Tour, waar hij een maand later (achter Hinault en Zoetemelk) naar een derde plek in het eindklassement zou rijden.

Uitslag NK Wielrennen 1982

1993: Breukink wint op indrukwekkende wijze nationale titel in Meerssen

In 1993 was het Limburgse Meerssen het decor van de nationale titelstrijd. Vooraf was de verwachting dat topploegen TVM en Word Perfect hun stempel op de wedstrijd zouden drukken, maar de ploegen van Cees Priem en Jan Raas moesten lijdzaam toezien hoe een voor het Spaanse ONCE rijdende eenling er met de nationale titel vandoor ging. Op een verraderlijk stukje vals plat vlak voor het ingaan van de slotronde, koos Erik Breukink voor een verrassingsaanval. Tijdrijder Breukink bleef in de resterende tien kilometer uit de greep van zijn achtervolgers en kwam als eerste over de finish in Meerssen.

Uitslag NK Wielrennen 1993

1999: Maarten Den Bakker bekroont sterk wielerjaar tijdens NK in Gulpen

Maarten Den Bakker liet zich in het voorjaar van 1999 meermaals op de voorposten zien. Met een tweede plaats in de Waalse Pijl, derde plek in Luik-Bastenaken-Luik en een vierde plek in de Amstel Gold Race kon hij terugkijken op een prima voorjaar. Op 27 juni begon hij samen met Rabo-ploeggenoten Michael Boogerd en Leon van Bon dan ook als een van de topfavorieten aan de nationale titelstrijd. Meerssen was na negen jaar ingeruild voor Gulpen, wat een boeiende wedstrijd opleverde.

De koers werd al vroeg opengebroken en in de finale regende het aanvallen. De slimme Den Bakker pareerde een aanval van Koos Moerenhout en Bart Voskamp en reageerde even later alert op een aanval van Patrick Jonger, Servais Knaven en Raymond Meijs. Al vroeg koos hij ervoor om er alleen vandoor te gaan. Met meer dan een minuut voorsprong kwam hij in Gulpen als eerste over de finish. Drie jaar na zijn eerste nationale titel bij de profs, mocht hij opnieuw een jaar lang in het rood-wit-blauw rondrijden.

Uitslag NK Wielrennen 1999

2004: Erik Dekker de sterkste tijdens nationele titelstrijd in Rotterdam

Begin deze eeuw was Rotterdam drie maal het decor van de nationale titelstrijd. Na een overwinning van Rudie Kemna in 2003 keerden de Nederlandse wielerprofs het jaar erop terug. Na de start aan de Olympiaweg (naast De Kuip) volgde een wedstrijd van dik 200 kilometer, waarbij de Van Brienenoordbrug en de Erasmusbrug als scherprechters dienden. In de finale reed Erik Dekker weg op de Boompjes. Moerenhout glipte mee en ook thuisrijder Arthur Farenhout (een amateur uit de AXA-ploeg) wist even later de aansluiting te maken. In een sprint met drie bleek Dekker over het snelste eindschot te beschikken. Hij veroverde zijn eerste wegtitel bij de profs en zou in het rood-wit-blauw enkele maanden later in Parijs-Tours een van zijn meest indrukwekkende overwinningen ooit behalen.

Uitslag NK Wielrennen 2004

2010: Niki Terpstra zet Rabobankrenners een hak in Beek

De erelijst van Niki Terpstra was in 2010 nog van een ander kaliber dan tien jaar later. De voor het Duitse Milram rijdende Noord-Hollander had op 26-jarige leeftijd weliswaar mooie zeges geboekt in de Ronde van België, het Critérium du Dauphiné en de Ster Elektrotoer, maar een echt grote overwinning ontbrak nog. Het NK van 2010 in het Limburgse Beek bracht daar verandering in.

In de laatste ronde kwam hij op kop te zitten met Pieter Weening van de Rabobankploeg. In de achtervolging probeerden Lars Boom en Koos Moerenhout aan te sluiten bij hun ploeggenoot Weening, maar de twee Rabo-renners slaagden daar niet in. In de sprint liet Terpstra vervolgens Weening achter zich, waardoor hij een week later bij het Grand Départ in Rotterdam zijn driekleur aan het Nederlandse publiek mocht tonen. Na zijn zege in 2010 zouden er nieuwe nationale titels volgen in 2012 (Kerkrade) en 2015 (Emmen).

Wedstrijdverslag

Uitslag NK Wielrennen 2010

Overzicht: Nationale kampioenen 2010

En verder:

