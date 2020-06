Dit gebeurde er in de wielerwereld op 26 juni vrijdag 26 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 26 juni?

1983: Raas na zeven jaar weer Nederlands kampioen

Als in 1983 het Nederlands kampioenschap in Geulle wordt gehouden, is de nationale titel al vijf seizoenen op rij in handen van de Raleigh-ploeg van Peter Post. Maar het is rumoerig rond de succesvolle formatie, sinds bekend is geworden dat Jan Raas aan het eind van het jaar vertrekt – met een hele ris renners in zijn kielzog. Toch vertolkt het team weer een hoofdrol tijdens het NK en is het in eerste instantie met drie renners vertegenwoordigd in de kopgroep. Als de voorsprong van de vlucht is teruggelopen tot ruim een minuut, rijdt Raas samen met onder meer ploegmaat Henk Lubberding naar de kop van de wedstrijd. In de voorlaatste omloop plaatst de Zeeuwse klassiekerspecialist een demarrage, die ook de gevaarlijke Adrie van der Poel te machtig is. Hij blijft weg en sleept zo, zeven jaar na Simpelveld (1976), zijn tweede nationale titel binnen.

Uitslag NK wielrennen 1983

1988: Peter Pieters verovert Nederlandse titel

Nederland is nog laveloos na de doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten (ja, die goal vanuit die onmogelijke hoek) en de gekeerde strafschop van Igor Belanov in de gewonnen EK-voetbalfinale tegen de Sovjet-Unie als op het Posbank-parcours bij Rheden de nationale titel op het spel staat. Maar met 30.000 toeschouwers is er geen gebrek aan aandacht voor de koers. In het laatste uur breekt Theo de Rooij de wedstrijd open, waardoor het peloton breekt. Sprinters Jean-Paul van Poppel en Mathieu Hermans zijn op slag kansloos, maar Peter Pieters is attent en weet nog aan te sluiten bij de voorste groep. Eenmaal vooraan hoeft de sprinter van TVM slechts de eindsprint af te wachten. Op honderd meter van de streep strijkt hij neer op de ontsnapte Erik Breukink en Gert-Jan Theunisse en verslaat Adrie van der Poel met meters verschil.

Uitslag NK wielrennen 1988

1994: Steven Rooks verovert driekleur in Meerssen

Erik Breukink gaat in 1994 als titelverdediger van start als rond Meerssen wordt gestreden om het Nederlands kampioenschap. Maar de ronderenner van ONCE moet zonder de steun van zijn ploegmaats opboksen tegen met name de sterke TVM-ploeg van Cees Priem. Met nog drie ronden te gaan heeft zich een kopgroep gevormd met de TVM-ploegmaats Rooks en Theunisse, Breukink en Frans Maassen, alsmede Patrick Jonger, Erwin Nijboer en Marco Vermey. Nadat Breukink al een paar keer had aangevallen, versnelt Rooks op 15 kilometer van de streep. Omdat geen van zijn medevluchters reageren, kan de bergkoning van de Tour van 1988 afstand nemen en uiteindelijk, drie jaar na zijn eerste titel in Meerssen, opnieuw de driekleur veroveren.

Uitslag NK wielrennen 1994

2005: Léon van Bon sprint naar zege in Rotterdam

In de beginjaren van de 21e eeuw strijkt het NK wielrennen drie keer neer in Rotterdam. De eerste keer, in 2003, verslaat Rudi Kemna Stefan van Dijk en Max van Heeswijk op de Olympiaweg, recht voor het Feyenoordstadion, en een jaar later komt Erik Dekker winnend over de streep na een late aanval. Die bezorgt daarmee de Rabo-ploeg na vier jaar weer de kampioenstrui. In 2005 is het NK voor het laatst in de Maasstad. Lange tijd lijkt de koers uit te draaien op een sprint. Rabobank zet zich op weg naar de aankomst op kop voor hun sprinter Steven de Jongh. Maar op een kilometer van de streep is er niemand meer van de oranjebrigade om het werk over te nemen. Léon van Bon (Davitamon-Lotto) grijpt het moment aan om het peloton te ontvluchten en rijdt vervolgens ongestoord naar zijn tweede Nederlandse titel. Een jaar later worden de Van Brienenoordbrug en de Erasmusbrug ingeruild voor Limburg.

Uitslag NK wielrennen 2005

2011: Pim Ligthart verrassende kampioen van Nederland

Het is de herfst van 2010 als Pim Ligthart zijn eerste profcontract tekent bij de Vacansoleil-ploeg van Daan Luijckx. De 22-jarige belofte staat dan al enkele jaren te boek als getalenteerde pistier. Maar als de puntenkoers en de koppelkoers, zijn favoriete baanonderdelen, van het olympische programma worden geschrapt, kiest hij resoluut voor de weg. De Hel van het Mergelland is zijn eerste doel en daar weet hij meteen te winnen. Maar ook het NK in Ootmarsum staat hoog op zijn wensenlijstje. Als in de voorlaatste ronde een kopgroep ontstaat, schuiven Ligthart en zijn ploeggenoot Rob Ruijgh mee. Het gat tussen de aanvallers en het peloton wordt nooit groot, maar Ruijgh cijfert zich helemaal weg voor zijn sprinter en zorgt er bijna in zijn eentje voor dat de zes mannen vooraan vooruit blijven. In de sprint beloont Ligthart het harde werk van zijn ploegmaat door Bram Tankink te verslaan en de Nederlandse titel op te eisen.

Verslag NK wielrennen 2011

Beelden NK wielrennen 2011

Uitslag NK wielrennen 2011

En verder:

1991: Phil Anderson verslaat in Murten zijn medevluchter Rolf Sørensen

1992: Furlan sleept eindwinst Zwitserland binnen, slotetappe voor Ludwig

1997: Agnolutto brengt leiderstrui veilig naar Zürich, Aebersold wint slotrit

2001: Lance Armstrong imponeert in klimtijdrit naar skioord Crans Montana

2002: Erik Zabel boekt in Lyss zijn tweede etappezege