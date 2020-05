Dit gebeurde er in de wielerwereld op 25 mei maandag 25 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 25 mei?

2004: Cunego herovert roze met knappe solo

De Giro van 2004 stond in het teken van de interne strijd binnen de Saeco-ploeg, waar kopman Gilberto Simoni met lede ogen moest toezien hoe hij werd overvleugeld door zijn jongere ploeggenoot Damiano Cunego. De 22-jarige derdejaarsprof was bezig aan een succesvolle Giro, met zes dagen in het roze en twee ritzeges. In de slotweek kwam de rivaliteit tot een climax. Vier dagen voor het einde heroverde Cunego het roze in de Dolomietenrit naar Falzes. Tijdens de beklimming van de Furkelpass reed hij weg uit een groepje favorieten, met naast Simoni ook rozetruidrager Popovych. In de slotfase haalde hij een groepje vroege vluchters bij, reed ervan weg om vervolgens met een minuut voorsprong te finishen. Het bleek een voorbode op de grootste zege uit zijn carrière.

2010: Laatste kunstje Garzelli op Kronplatz

Stefano Garzelli kan terugkijken op een respectabele erelijst. Zijn grootste successen behaalde de klimmer in eigen land, met de Giro-winst in 2000 als hoogtepunt. Zijn laatste kunstje vertoonde hij op 25 mei 2010, toen er in Zuid-Tirol een heuse klimtijdrit op de Kronplatz op het programma stond. Tien jaar na zijn Girozege toonde de kale Lombard (die eerder dat jaar nog Tirreno-Adriatico won) dat hij het klimmen nog niet verleerd was. In de 12,9 kilometer lange rit tegen de klok zette hij de snelste tijd neer. Garzelli was maar liefst 42 tellen sneller van de nummer twee, Cadel Evans. Het zou zijn laatste overwinning als prof blijken, voordat hij in 2013 definitief afzwaaide.

2014: Aru zegeviert op Plan de Montecampione

Astana-renner Fabio Aru gold in 2014 als de nieuwe hoop van het Italiaanse wielrennen. De 23-jarige Sardijn kende die Giro zijn doorbraak in de vijftiende etappe. Daags voor de laatste rustdag kregen de renners een rit voorgeschoteld die werd afgesloten met de 19,4 kilometer lange beklimming naar de top van Plan de Montecampione, een etappe die gold als eerbetoon aan Marco Pantani. Een ontketende Aru sprong op drie kilometer van de top weg bij zijn concurrentie. Hij zou met meer dan twintig seconden voorsprong op de Colombianen Fabio Duarte en Nairo Quintana de finish passeren en de eerste profzege uit zijn carrière te boeken. Een week later besloot Aru de Giro op een derde plek in het eindklassement.

2018: Machtsgreep Froome in etappe naar Bardonecchia

Hoewel Chris Froome in 2018 met ambities naar Italië trok, leek het niet zijn Giro te worden. De kopman van de anders zo oppermachtige Sky-ploeg kende een ongelukkige ronde. Ondanks een zege op Monte Zoncolan, leek hij de eindoverwinning aan zijn landgenoot Simon Yates te moeten laten. Alles veranderde echter twee dagen voor het einde, wanneer het peloton een Alpenrit over vier cols voorgeschoteld krijgt. Tijdens de beklimming van de Finestre kraakt Yates en lijkt hij het roze kwijt te raken aan Tom Dumoulin. Dat is echter buiten Froome gerekend. Op tachtig kilometer van het einde rijdt hij in zijn kenmerkende stijl weg bij een groepje met onder meer Dumoulin. Die neemt in de achtervolging de veelbesproken beslissing om te wachten, waardoor Froome steeds verder weg kan rijden. Na een indrukwekkende solo komt hij met bijna drieënhalve minuut voorsprong op Dumoulin over de finish en legt de basis voor zijn latere eindzege.

2019: Indrukwekkende dubbelslag Carapaz in rit naar Courmayeur

Richard Carapaz begon allerminst als topfavoriet aan de Giro van 2019. De relatief onbekende Ecuadoriaan van Movistar was echter bezig aan een sterke ronde, waarin hij tijdens de openingsweek al de rit naar Frascati won. Tijdens de veertiende rit greep hij de macht. In de over vijf beklimmingen voerende etappe door de Aosta-vallei ontsnapte Carapaz op de voorlaatste beklimming uit de groep der favorieten. Bij de achtervolgers keken topfavorieten Primož Roglič en Vincenzo Nibali elkaar (voor de tweede dag op rij) het wit uit de ogen, een vergissing die ze later duur kwam te staan. Carapaz finishte met een kleine twee minuten voorsprong op zijn concurrenten en nam de leiderstrui over van Jan Polanc. Hij zou het roze tot en met de slotdag met verve verdedigen.

