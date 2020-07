Dit gebeurde er in de wielerwereld op 22 juli woensdag 22 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 22 juli?

2007: Alberto Contador wint duel met Rasmussen op Plateau de Beille

Michael Rasmussen moet zichzelf in de tweede Tourweek van 2007 steeds vaker op twee vlakken tegelijk staande houden. Enerzijds verdedigt hij het geel dat hij sinds zijn ritzege in Tignes om zijn ranke schouders draagt, anderzijds worden hem vragen gesteld over gemiste dopingcontroles en te laat aangemelde whereabouts. Ook wordt de Rabo-renner ervan beticht dat hij had geprobeerd een Amerikaanse mountainbiker dopingproducten te laten smokkelen.

Ondanks de mediastorm waarin hij zich bevindt, weet Rasmussen zijn verlies in de tijdrit rond Albi te beperken. Cadel Evans pakt daarin weliswaar veel tijd terug, maar kijkt nog wel tegen een minuut achterstand aan. Alberto Contador volgt op de derde plek in het klassement. De volgende horde is de Pyreneeënrit over de Port de Pailhères naar wintersportoord Plateau de Beille, waar de streep ligt na een slotklim van ruim vijftien kilometer.

De Port de Pailhères luidt de zwanenzang in van Alexander Vinokourov. De Kazach verliest bijna een half uur en kan een goed klassement uit zijn hoofd zetten. De andere favorieten beginnen tezamen aan de klim naar Plateau de Beille, waar vroege vluchter Antonio Colom nog voorop rijdt. Op vijfenhalve kilometer onder de top rijden Contador en Rasmussen weg en zij halen de enig overgebleven koploper bij.

Uiteindelijk draait de rit uit op een sprint tussen Contador en Rasmussen, waarbij de Spanjaard van Discovery Channel zijn Deense opponent verslaat. Die doet op zijn beurt goede zaken door in de strijd om het geel uit te lopen op Evans, Levi Leipheimer en Andreas Klöden.

2009: Fränk Schleck mag winnen in Le Grand-Bornand

Geletruidrager Alberto Contador is in 2009 van tevoren wat bevreesd voor de Touretappe naar het skidorp Le Grand-Bornand, met vier beklimmingen van de eerste en één van de tweede categorie. Volgens de Spanjaard liggen er veel kansen om aan te vallen. En dan houdt hij vooral met de Saxo Bank-broers Andy en Fränk Schleck rekening. Zij staan op respectievelijk de vijfde en achtste plek in het algemeen klassement, binnen drieënhalve minuut van de leiding.

Op deze Alpendag valt uit de achterhoede Kenny van Hummel weg. De strijd van de sprinter van Skil-Shimano tegen de bergen en de tijdslimiet was met name de Nederlandse Tourvolgers niet ontgaan. In zijn zoveelste eenzame gevecht zorgt echter niet de klok, maar een val in de afdaling van de Col du Saissies ervoor dat de rappe man de Ronde van Frankrijk moet verlaten. Met een bloedende linkerknie wordt hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een andere snelle renner rijdt juist lang voorop. Thor Hushovd is eerst mee met een kopgroep en gaat dan alleen op jacht naar punten voor het groen. Bij de tussensprints pakt hij het volle pond en als zijn doel – na een solo van bijna negentig kilometer – is bereikt, laat hij zich afzakken. Met de strijd om de etappewinst bemoeit de Noor van de Cervelo-ploeg zich niet meer, want die wordt uitgevochten door de klassementsrenners.

Op de laatste klim van de dag, de Colombière, valt Contador aan om de Schleck-broers te lossen en ploegmaat Klöden naar het podium te helpen. Maar omdat de Luxemburgers niet kraken en de Duitser niet kan volgen, rijdt Contador met de verkeerde mannen naar de finish. Daar wint Fränk Schleck, terwijl Andy derde wordt. Het Saxo Bank-duo staat nu tweede en derde in het klassement, terwijl Contadors ploegmaats Armstrong en Klöden veel tijd verliezen.

2010: Andy Schleck zegeviert op de Tourmalet na duel met Contador

Vier dagen voor het einde van de Tour de France van 2010 ziet Andy Schleck nog één kans om Alberto Contador uit het geel te rijden. Hij kijkt op dat moment tegen acht seconden achterstand aan. Hoewel op de voorlaatste dag ook nog een tijdrit te wachten staat, gelooft de Luxemburger niet dat daar het echte verschil wordt gemaakt. Het moet gebeuren in de koninginnenrit over de Marie-Blanque en de Soulor naar de Tourmalet: daar wordt de Tour beslist, meent hij.

De dag begint met slecht weer als ’s ochtends al de voorspelde regen valt op de Tourmalet, die dat jaar twee keer in het routeschema is opgenomen vanwege het honderdjarig bestaan in de Tour. Hoewel het later wat opklaart, is de toon gezet voor de fabelachtige ontknoping van deze bergrit. Een kopgroep rijdt lange tijd vooruit, maar eenmaal aangekomen op de ruim achttien kilometer lange slotklim wordt de aandacht verlegd naar het duel Schleck-Contador.

Al op tien kilometer van de streep valt Schleck aan, waarna alleen Contador kan volgen. Niet veel later gaan zij de laatst overgebleven vluchters voorbij. De brandende middagzon had intussen plaatsgemaakt voor een witte wolkendeken, waarin de toeschouwers langs de kant van de weg de renners net zo snel zien verdwijnen als dat ze tevoorschijn komen. In die omstandigheden probeert Schleck wel weg te rijden van zijn concurrent, maar die weert elke aanval af.

Uiteindelijk versnelt Contador zelf. De Astana-renner slaat meteen een gaatje en maakt Schleck zo duidelijk dat hij beter kan stoppen met aanzetten. Aan het verschil van acht tellen in het algemeen klassement zou de laatste bergetappe niets veranderen. Uiteindelijk houdt Schleck de dagzege over aan het duel met de Spanjaard, maar de strijd om het geel is gestreden.

2011: Pierre Rolland triomfeert verrassend op Alpe d’Huez

Publiekslieveling Thomas Voeckler had in de achttiende Touretappe van 2011 de wielerwereld nog maar eens verbaasd door de leiderstrui te behouden op de top van de Galibier. Zijn voorsprong is weliswaar geslonken tot vijftien tellen, maar in de bergetappe over de Télégraphe, de Galibier naar Alpe d’Huez mag hij toch maar mooi weer in het geel van start gaan. De eindoverwinning is echter ver weg met de broers Schleck en Cadel Evans binnen schootsafstand.

En al snel wordt duidelijk dat dit Voecklers laatste dag is in de gele trui. Als Alberto Contador al op de Télégraphe aanvalt, gaat de Europcar-renner in eerste instantie nog mee. Maar daarna moet hij lossen en ziet hij zijn achterstand oplopen tot twee minuten. Toch slaagt hij er nabij Alpe d’Huez in om terug te keren bij de favorieten. Daar knakt hij echter opnieuw. Voeckler staat uiteindelijk het geel af aan Andy Schleck.

Hoewel Voeckler de leiding kwijtraakt, hebben het Franse publiek en de Europcar-ploeg van Jean-René Bernaudeau toch wat te juichen. De beloftevolle Pierre Rolland krijgt zijn kans en grijpt die met beide handen aan. Samen met Samuel Sánchez achterhaalt hij in de laatste bochten van Alpe d’Huez Contador, die aan de voet van de klim was gedemarreerd. In de sprint verslaat de Franse klimmer vervolgens de twee Spanjaarden en strijkt zo een prestigieuze zege op.

2012: Dubbel succes voor Sky: Mark Cavendish wint in Parijs, Wiggins eerste Britse Tourwinnaar

Een dag na zijn tijdritzege in de schaduw van de imposante kathedraal van Chartres mag Bradley Wiggins zijn Touroverwinning van 2012 in veilige haven brengen, niet alleen zijn eerste maar ook van heel Engeland. De Britten en Sky Procycling zijn dus sowieso verzekerd van een feestje in de etappe van de Parijse voorstad Rambouillet naar de Champs-Élysées, maar wereldkampioen Mark Cavendish kan de fuif van nog meer glans voorzien met zijn derde etappezege.

‘Cav’ had zich drie weken lang vooral zelf moeten redden in de sprint, omdat in zijn ploeg alles in het teken stond van Wiggins. Die vindt het in de slotetappe geen probleem om zijn maat, met wie hij in 2008 wereldkampioen koppelkoers werd, een handje te helpen. De geletruidrager leidt de eindsprint in, waarna Edvald Boasson Hagen het overneemt. Als zijn werk erop zit, laat de Noor zich handig terugzakken en dwarsboomt zo even de weg van de concurrentie.

Cavendish is vervolgens heer en meester en pakt met meer dan een fietslengte voorsprong het dagsucces. Hij schreeuwt het uit en steekt vier vingers op, want al voor het vierde jaar op rij is hij de snelste in de iconische winkelstraat van Parijs. Even later komt in de buik van het peloton Wiggins met beide armen in de lucht over de aankomst. De buit is binnen en daarmee is de feestvreugde bij Sky Procycling compleet.

En verder:

1978: Jan Raas bezorgt TI-Raleigh in Senlis zijn derde etappezege

1979: Bernard Hinault wint Tour de France na duel met Zoetemelk in slotrit

1982: Adri van Houwelingen soleert naar zege in Saint-Priest

1983: Philippe Leleu zegeviert in Dijon na monstervlucht van 198 kilometer

1984: Eric Vanderaerden wint pelotonssprint in Parijs, eindzege Fignon

1987: Laurent Fignon verslaat Fuerte in wintersportoord La Plagne

1988: Thierry Marie wint in Chalon-sur-Saône na late aanval

1989: Giovanni Fidanza houdt Nijdam nipt van ritzege in L’Isle d’Abeau

1990: Johan Museeuw pakt in Parijs zijn tweede ritwinst, eindzege LeMond

1991: Marco Lietti schenkt Ariostea-ploeg in Gap haar derde overwinning

1992: Colotti profiteert in Montluçon van vete tussen Maassen en Sergeant

1993: Claudio Chiappucci blijft Ghirotto en Unzaga voor in Pau

1994: Piotr Ugrumov wint klimtijdrit naar Morzine-Avoriaz

1995: Miguel Indurain zet puntjes op de i met tijdritzege in Lac de Vassivière

1997: Christophe Mengin blijft Vandenbroucke en Virenque voor in Fribourg

1998: Marco Pantani klimt naar de winst op Plateau de Beille

1999: Tom Steels klopt collega-sprinters Zabel en McEwen in Bordeaux

2000: Erik Zabel sprint sneller dan McEwen en Blijlevens in Troyes

2001: Roberto Laiseka brengt Basken in extase op Luz Ardiden

2004: Superieure Armstrong wint in Le Grand Bornand voor derde dag op rij

2005: Giuseppe Guerini wint in Le-Puy-en-Velay

2006: Serhiy Honchar sterkste tijdrijder in Montceau-les-Mines, Landis herovert geel

2008: Dessel wint enerverende Touretappe naar Jausiers

2014: Michael Rogers is solo de beste in Bagnères-de-Luchon

2015: Simon Geschke bezorgt Giant-Alpecin de zege in Pra-Loup

2016: Rampendag voor de Nederlanders, ritzege Romain Bardet

2017: Chris Froome is op weg naar zijn vierde eindzege, dagwinst Bodnar

2018: Magnus Cort is de beste vluchter in Carcassonne