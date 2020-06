Dit gebeurde er in de wielerwereld op 19 juni vrijdag 19 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 19 juni?

1998: Laurent Jalabert wint uitstapje naar Varese

Laurent Jalabert had in de Ronde van Zwitserland van 1998 al zijn goede vorm geëtaleerd door in Biel de proloog te winnen. Twee dagen later heeft de 29-jarige Fransman opnieuw reden tot lachen als de wedstrijd een uitstapje naar Italië maakt. Claudio Chiappucci, Patrick Vetsch en Erik Dekker animeren lange tijd de koers en pakken maximaal vier minuten voorsprong. Vlak voor de laatste klim wordt het drietal ingerekend. Dekker probeert nog alleen op jacht te gaan naar de ritzege, maar moet het uiteindelijk afleggen tegen het peloton. In Varese draait de wedstrijd uit op een sprint. Daarin verslaat Jalabert Rabo-renner Beat Zberg en strijkt zo zijn tweede zege op. Vijf dagen later slaat hij ook een derde keer toe door in Ittigen de tijdrit naar zijn hand te zetten.

Uitslag 3e etappe Ronde van Zwitserland 1998

1999: Simoni klopt Casagrande in rit naar Grindelwald

De datum 19 juni 1999 staat met zwart omrand in de geschiedenis van de wielersport. Op die dag laat de beloftevolle Spaanse sprinter Manuel Sanromà namelijk het leven bij een val in de Ronde van Catalonië. In de laatste kilometers naar de aankomst in Vilanova i la Geltrú komt de renner hard op een stoeprand terecht en is vrijwel op slag dood. Ruim 1000 kilometer ten noordoosten van de onheilsplek wordt die dag ook gekoerst in Zwitserland. Laurent Jalabert gaat voor de vierde dag op rij van start in de leiderstrui als de route de renners naar het idyllische Alpendorp Grindelwald leidt. Onderweg beklimmen de renners de Gotthardpas, de Sustenpas en de Grote Scheidegg. Gilberto Simoni verslaat Francesco Casagrande in een sprint en neemt de leiding over van Jalabert, die wel derde wordt.

Uitslag 4e etappe Ronde van Zwitserland 1999

2001: Armstrong begint in Zwitserland met proloogzege

Lance Armstrong keert na vier jaar afwezigheid terug naar de Ronde van Zwitserland om zijn vorm voor de Tour de France aan te scherpen. Op de eerste dag krijgt de Amerikaan een vlakke proloog voorgeschoteld door het Zuid-Duitse dorpje Rust, waar het populaire attractiepark Europa-Park is gevestigd. Hij geeft meteen zijn visitekaartje af door met vijf tellen voorsprong op Laurent Jalabert de korte openingstijdrit te winnen en daarmee is zijn generale repetitie geslaagd. Na twee dagen moet Armstrong zijn leiderstrui afstaan aan Gianluca Bortolami, waarna ook Wladimir Belli enkele etappes het tricot draagt. In de klimtijdrit naar Crans Montana maakt de kopman van US Postal vervolgens grote indruk en neemt de leiding weer over. Uiteindelijk zal hij de ronde ook winnen.

Beelden proloog Ronde van Zwitserland 2001

Uitslag proloog Ronde van Zwitserland 2001

2005: González grijpt de macht op slotdag Zwitserland

Michael Rogers heeft in 2005 de eindwinst voor het grijpen in de Ronde van Zwitserland. Na acht dagen voert de kopman van Quick Step het klassement aan met Jan Ullrich en Bradley McGee als eerste achtervolgers. Aitor González had op de voorlaatste dag een belangrijke slag geslagen door ruim een minuut in te lopen en gaat als de nummer vier (op 36s) van start in de korte, zware slotetappe over de Nufenenpas, de Gotthardpas en de Furkapas naar Ulrichen. In de laatste klim ontploft de koers. González versnelt en ziet alleen Rogers aansluiten. Na een tweede demarrage moet ook de klassementsaanvoerder passen en begint de kopman van Euskaltel-Euskadi aan een indrukwekkende solo. Op de top van de Furka heeft hij al ruim een minuut te pakken. In de afzink pakt Rogers wel een beetje tijd terug, maar niet genoeg om González van de eindwinst te houden.

Uitslag 9e etappe Ronde van Zwitserland 2005

Eindklassement Ronde van Zwitserland 2005

2016: Pantano wint slotrit naar Davos, eindzege Lopez

Na zijn tweede plaats in de lastige tijdrit rond Davos staat Miguel Ángel López op poleposition om de eindwinst binnen te harken in de Ronde van Zwitserland 2016. De slotrit over de Albulapas en de Flüelapas is de pas 22-jarige klimmer van Astana normaal gesproken op het lijf geschreven. De doortocht op de Albulapas wordt echter geschrapt wegens hevige sneeuwval en de etappe wordt ingekort tot net geen zestig kilometer. Op de Flüelapas wordt de druk op López opgevoerd, maar de jonge Colombiaan reageert en versnelt enkele kilometers onder de top zelf. In de afdaling naar aankomstplaats Davos wordt hij weliswaar bijgehaald, maar de eindzege is veiliggesteld. Jarlinson Pantano maakt het Zuid-Amerikaanse feestje compleet door in de sprint Sergei Chernetski voor te blijven en de etappezege binnen te slepen.

Verslag 9e etappe Ronde van Zwitserland 2016

Beelden 9e etappe Ronde van Zwitserland 2016

Uitslag 9e etappe Ronde van Zwitserland 2016

Eindklassement Ronde van Zwitserland 2016

En verder:

1990: Rolf Järmann soleert vanuit vroege vlucht naar winst in Lenzerheide

1991: Aanvaller Heinz Imboden blijft in Sankt Gallen sprinters nipt voor

1992: Wilfried Nelissen realiseert in Schaffhausen zijn zesde seizoenszege

1993: Viatcheslav Ekimov verslaat in Liestal Belgen De Wael en Verdonk

1994: Chris Boardman is klasse apart in individuele tijdrit door Lugano

1995: Giovanni Lombardi sprint in Zug sneller dan Järmann en Casartelli

1995: Erik Dekker wint Ronde van Zweden, Blijlevens sterkste in slotrit

1996: Soevereine Yewgeni Berzin trekt tijdritzege in Frauenfeld naar zich toe

1997: Vluchter Christophe Agnolutto komt solo aan in La Chaux-de-Fonds

2000: Sterke Marco Fincato soleert in snikheet Lugano naar etappewinst

2002: Piepjonge Eddy Lembo bekroont lange vlucht met ritzege en leiderstrui

2003: Francesco Casagrande zegeviert in bergrit naar skioord Saas Fee

2004: Aanvaller Paolo Bettini is de sterkste in kasteelstad Bellinzona

2007: Fränk Schleck wint in skidorp Malbun en neemt leiderstrui over

2008: Kim Kirchen grijpt de macht in bergetappe naar Verbier

2009: Kim Kirchen boekt in Vallorbe eerste seizoenszege

2010: Een-tweetje voor Caisse d’Epargne in Liestal

2011: Levi Leipheimer wint Ronde van Zwitserland, slottijdrit voor Cancellara

2014: Matteo Trentin zegeviert in Delémont

2015: Alexander Kristoff blijft Sagan voor in Düdingen

2019: Elia Viviani snelt in Einsiedeln naar tweede ritzege op rij