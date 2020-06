Dit gebeurde er in de wielerwereld op 16 juni dinsdag 16 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 16 juni?

2003: Jonge Cancellara slaat dubbelslag voor eigen volk

Fabian Cancellara is net 22 jaar oud als hij op 16 juni 2003 de openingstijdrit wint van de Ronde van Zwitserland. De Zwitser mocht aan het begin van de 21e eeuw al ruiken aan het grote werk als renner van Mapei-Quickstep, maar beleeft zijn eerste échte profseizoen in dienst van het roemruchte Fassa Bortolo. In mei boekt hij zijn eerste grote zege in de Ronde van Romandië, bijna twee maanden later is het opnieuw raak in een (korte) tijdrit in zijn thuisland Zwitserland. Het speelt zich allemaal af in Egerkingen, waar een tijdrit van zeven kilometer is uitgetekend.

Cancellara rijdt als een bezetene over het parcours, vindt de juiste lijnen en klokt af na acht minuten en 46 seconden. Óscar Pereiro strandt namens het Zwitserse Phonak op slechts één seconde, terwijl proloogspecialisten als Bradley McGee, Alex Zülle en Juan Carlos Domínguez nog meer tijd verliezen op de jongeling uit Bern. Cancellara beleeft een jaar na zijn triomf in de Ronde van Zwitserland zijn absolute doorbraak door in de straten van Luik de Tourproloog op zijn naam te schrijven. De rest is geschiedenis. Een nieuwe Zwitserse superster is geboren.

Uitslag proloog Ronde van Zwitserland 2003

2005: Horner verrast met solo in Arosa, jonge Nibali maakt indruk

Over de wielercarrière van Chris Horner valt een heuse roman te schrijven. De Amerikaan begon zijn carrière midden jaren negentig in zijn thuisland Amerika, koos op 25-jarige leeftijd voor een Europees avontuur bij La Française des Jeux maar kreeg last van heimwee. De excentrieke klimmer kende enkele magere jaren en keerde na het faillissement van zijn ploeg Mercury Viatel enigszins gedesillusioneerd terug naar de Verenigde Staten. Horner ging zijn geluk weer beproeven in wedstrijden als de Tour of Georgia en bloeide op als wielrenner.

In 2004 wist Horner de wielerwereld te verrassen door met topfavorieten Óscar Freire, Erik Zabel en Stuart O’Grady de laatste ronde aan te vatten van de wereldkampioenschappen wielrennen in Verona. De Amerikaanse vreemde eend in de bijt kwam uiteindelijk als achtste over de streep. Het Spaanse Saunier Duval twijfelde niet, bood Horner een contract aan en ditmaal kwam de dertiger wel bovendrijven in de zwaarste klimwedstrijden. Zo ook op 16 juni 2005, als de renners voor de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland koersen van Bürglen naar Arosa.

Het is de rit waarin de wielerwereld voor het eerst écht kennismaakt met Vincenzo Nibali, toen nog een 20-jarige neoprof in dienst van Fassa Bortolo. De Italiaan versnelt met nog dertig kilometer te gaan en krijgt Horner, Jonathan Gonzalez Rios en Daniel Atienza met zich mee. De vier aanvallers rijden al snel twee minuten weg van de achtervolgende groep met daarin topfavoriet Jan Ullrich en de overige kanshebbers. Op tien kilometer van de streep maken alleen Horner en Nibali nog kans op de ritzege. Die laatste neemt alleen niet meer over van de Amerikaan.

Wat volgt is een verhitte discussie tussen beide renners, al is het vooral Horner die zich laat gelden. “Ik heb veel gezegd”, zo vertelt hij na de finish met een glimlach. “Ik ken de renners hier in Europa niet, heb weinig met ze gekoerst, voel me een vreemdeling en het is gissen naar de kwaliteiten van renners”, aldus Horner, die uiteindelijk versnelt op acht kilometer van de meet en naar zijn eerste grote zege weet te soleren. Nibali is verslagen, maar weet nog wel uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers. Beide renners zullen elkaar nog tegenkomen…

Uitslag 6e etappe Ronde van Zwitserland 2005

2011: Kruijswijk soleert op Malbun naar allereerste profzege

In 2011 beleeft Steven Kruijswijk zijn doorbraak door in de Giro d’Italia met de beste klimmers mee naar boven te klauteren, wat uiteindelijk resulteert in een achtste plek in het eindklassement. De renner van Rabobank besluit na de Giro niet op zijn lauweren te rusten, maar reist naar Lugano voor de start van de Ronde van Zwitserland. Kruijswijk trekt ten aanval in de tweede etappe naar Crans Montana, maar die poging strandt dan nog in schoonheid. Enkele dagen later is het wél raak op de top van de Triesenberg, vlakbij het skidorpje Malbun.

Op de steile slotklim ontwikkelen de mannen van Leopard-Trek een hels tempo in dienst van Fränk Schleck, maar de Luxemburger beschikt in de finale niet over zijn beste benen en moet lijdzaam toezien hoe de mannen van Rabobank (met Kruijswijk en Mollema), leider Damiano Cunego en Levi Leipheimer de show stelen. Cunego versnelt met nog 2.500 meter te gaan en neemt al snel enkele meters voorsprong, maar dan is het aan Kruijswijk om het gat met sprekend gemak te dichten. Het blijkt een beslissend moment in de koers, want de Nederlander trekt zijn inspanning door.

Cunego blijkt niet in staat om zijn wagonnetje aan te haken en kijkt achterom naar zijn al eveneens spartelende concurrenten, terwijl Kruijswijk stevig doortrapt en zijn voorsprong uitbreidt naar maximaal vijftien seconden. In de laatste honderden meters beseft de man uit Nuenen dat zijn eerste profzege een feit is, niet veel later gaan beide armen in de lucht. Leipheimer finisht na een sterke inhaalrace als tweede, Cunego (derde) behoudt de leiderstrui met nog drie dagen te gaan.

Wedstrijdverslag

Beelden 6e etappe Ronde van Zwitserland 2011

Uitslag 6e etappe Ronde van Zwitserland 2011

2013: Costa wint klimtijdrit op Flumserberg en is opnieuw eindwinnaar

Rui Costa won in zijn carrière heel wat wielerwedstrijden, maar wat opvalt is dat de Portugees liefst drie keer op rij de Ronde van Zwitserland wist te winnen. In 2012 volgt zijn eerste eindzege in het tenue van Movistar, een jaar later staat Costa weer aan de start van de rittenkoers om zijn titel te verdedigen. In de zevende etappe naar La Punt komt hij als eerste over de streep, maar Costa begint niet als leider aan de afsluitende tijdrit naar de top van de Flumserberg. Mathias Frank mag als lokale favoriet als allerlaatste van start gaan, in de hoop de ronde op zijn naam te schrijven.

Het verschil tussen Frank en Costa is dertien seconden in het voordeel van de Zwitser van BMC, maar Frank kan tijdens de 26,8 kilometer lange tijdrit niet omgaan met de druk van het thuispubliek. Het eindresultaat is wel zeer teleurstellend voor de Zwitserse rondehoop in bange dagen: Frank verliest bijna twee minuten op ritwinnaar Costa. De titelverdediger maakt indruk op weg naar de Flumserberg en houdt de nummer twee in de daguitslag – de Est Tanel Kangert – ruim twintig seconden achter zich. Bauke Mollema geeft als nummer drie 29 seconden toe.

Na de binnenkomst van Frank wordt Costa opnieuw gehuldigd als eindwinnaar, met naast zich Mollema (als runner-up) en Roman Kreuziger. De Portugese allrounder blijkt enkele weken later ook uitermate succesvol in de Tour de France, met ritzeges in Gap en Le Grand-Bornand.

Wedstrijdverslag

Uitslag slottijdrit Ronde van Zwitserland 2013

2016: Ervaren Weening bezorgt Roompot prestigieuze zege in Amden

De Nederlandse Roompot-formatie kende in haar relatief korte bestaan niet al te veel succes, maar slaagde er wel in om een aantal mooie overwinningen te boeken. De ploeg mag vooral Pieter Weening danken. Zo won de ervaren Fries exact vier jaar geleden een prestigieuze bergetappe in de Ronde van Zwitserland. Weening laat zich niet afschrikken door het zware parcours en het weer – het regent onophoudelijk – en sluipt mee in een vroege vlucht van vijftien renners. In het peloton laat men begaan, waardoor de vluchters een vrije doortocht krijgen naar de ritzege.

Weening ziet eerder in de etappe zijn jonge landgenoot Antwan Tolhoek, rijdend in de blauwe bergtrui, de nodige punten sprokkelen op de Klausenpass, maar op de slotklim naar Amden is het de beurt aan de 35-jarige renner uit Harkema om te schitteren. Weening blijkt vooraan al snel de beste klimmer, rijdt op 7,5 kilometer van de top weg van zijn medevluchters en komt solo over de streep. Ritwinnaar Weening is niet de enige Nederlander die na afloop het podium wordt opgeroepen, aangezien Wilco Kelderman uitstekende zaken doet in het algemeen klassement.

De kopman van Team Sunweb weet de Franse klassementsaanvoerder Pierre Latour uit de leiderstrui te fietsen. De eindzege is echter nog niet binnen voor Kelderman, eerst maar de bergetappe naar de Rettenbachferner overleven…

Wedstrijdverslag

Beelden 6e etappe Ronde van Zwitserland 2016

Uitslag 6e etappe Ronde van Zwitserland 2016

