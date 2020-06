Dit gebeurde er in de wielerwereld op 15 juni maandag 15 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 15 juni?

2002: Armstrong zet puntjes op de i in rit naar Morzine

Ook in 2002 was Lance Armstrong de torenhoge topfavoriet om de Tour de France op zijn naam te schrijven. Armstrong had dat natuurlijk te danken aan drie eerdere Tourzeges, maar ook aan zijn prestaties in het Criterium du Dauphiné een aantal weken daarvoor. In de zesde etappe naar Morzine-Avoriaz haalde de Amerikaan verschrikkelijk hard uit, waardoor hij het Criterium du Dauphiné uiteindelijk met een ruime voorsprong zou winnen. Armstrong’s toenmalige ploeggenoot Floyd Landis besloot deze Dauphiné op de tweede plaats. Een aantal jaar later zou uitgerekend Landis de ondergang van de Texaan inluiden.

2008: Antón sterkste op de Flumserberg

De Spaanse klimmer Igor Antón kennen we allemaal nog van de Vuelta a España in 2010, toen hij in de leiderstrui ten val kwam en moest opgeven. Een tragedie voor de Bask, natuurlijk. Maar de in 2018 gestopte Antón kan gelukkig ook terugkijken op veel hoogtepunten in zijn carrière. De Ronde van Zwitserland in 2008 is er daar een van. Op de steile Flumserberg klauterde Antón in de tweede etappe naar de overwinning, voor Kim Kirchen en Damiano Cunego. Als bonus kreeg de Bask de leiderstrui er nog eens bij, die hij later weer zou verliezen. Roman Kreuziger schreef uiteindelijk deze Ronde van Zwitserland op zijn naam, voor Andreas Klöden en… Antón!

2014: Andrew Talansky zet Criterium du Dauphiné naar zijn hand

“This kid has balls the size of grapefruit grown in Chernobyl“, plaatste Jonathan Vaughters exact zes jaar geleden op Twitter. Waarom? Omdat zijn pupil Andrew Talansky zojuist het Criterium du Dauphiné op zijn kop had gezet én gewonnen. De Amerikaan, die aan de dag begon als de nummer vijf van het klassement, besloot al vroeg ten aanval te trekken. Alhoewel Talansky nooit een belachelijk grote voorsprong bij elkaar wist te rijden, bleek het wel de juiste keuze te zijn. Achter hem bestookten de favorieten elkaar continu met aanvallen, waardoor ook zij uitgeblust aan de slotklim begonnen. Onderweg naar Courchevel wist Talansky zodoende de eindzege binnen te harken, voor Alberto Contador en Jurgen Van den Broeck. En de dagzege? Die ging naar Mikel Nieve.

Beelden achtste etappe Criterium du Dauphiné 2014

2018: Quintana de sterkste in bergrit naar Arosa

Nairo Quintana leek niet meer op de Quintana van weleer in zijn laatste jaren bij Movistar. In de grote rondes deed de Colombiaan niet meer écht mee om de overwinning en reed hij er soms misschien wel zelfs wat verloren bij. Maar uitschieters, die het publiek weer deed denken aan de Vintage Quintana, behield hij altijd. We zagen er een in de Tour de France van vorig jaar, maar ook in de Ronde van Zwitserland – nu exact twee jaar geleden. In de bergrit naar Arosa demarreerde Quintana al op 25 kilometer van de meet, waarna hij een voorsprong bij elkaar reed van dertig seconden. Het antwoord van Richie Porte kwam veel te laat, want aan de finish had Nairoman nog 22 seconden over.

Beelden zevende etappe Ronde van Zwitserland 2019

2019: Poels wint koninginnenrit Dauphiné, Fuglsang nieuwe leider

Maar weinig mensen zullen vorig jaar bij het ingaan van de laatste kilometer in de koninginnenrit van het Criterium du Dauphiné hebben verwacht dat Wout Poels er met de zege vandoor zou gaan. De Limburger bungelde in de voorgaande kilometers namelijk achterin het groepje der favorieten en veel jus leek er ook niet meer in de benen te zitten. Maar schijn bedriegt. In de stromende regen plaatste de Nederlander op 800 meter van de finish zijn aanval, waarna koplopers Jakob Fuglsang en Emanuel Buchmann snel tot de orde werden geroepen. Poels was daarna zeker van zijn zege en met een luide kreet kwam hij vervolgens over de finish. Een dag later zou de Nederlander het Criterium du Dauphiné op de vierde plaats besluiten.

Beelden zevende etappe Criterium du Dauphiné

En verder:

1996: Teteriouk blijft Rebellin voor in Chambéry

1999: Proloogzege Jalabert in Solothurn

2000: Belli wint in Fribourg

2001: Andrei Kivilev zegeviert in Grenoble

2003: Vasseur wint slotrit naar Grenoble, Armstrong wint Dauphiné Libéré

2004: McEwen wint massasprint in Bätterkinden

2005: Albasini sterkste vluchter in Altdorf

2006: Koldo Gil soleert naar zege in La Punt

2007: Colom klopt Vinokourov in Digne-les-Bains

2008: Fofonov zegeviert in Grenoble, eindzege Valverde

2009: Cavendish klopt Freire in Lumino

2010: Petacchi wint in Wettingen

2011: Bozic bezorgt Vacansoleil de winst in Tobel-Tägerschen

2012: Kessiakoff zet snelste tijd neer in Gossau

2013: Sagan klopt Bennati in Bad Ragaz

2014: Meyer sterkste vluchter in Sarnen

2015: Sagan de sterkste in Olivone

2016: Atapuma blijft Barguil voor in Carì

2017: Pozzovivo klimt naar zege in La Punt

2019: Rohan grijpt de leiding op openingsdag Tour de Suisse