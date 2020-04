Dit gebeurde er in de wielerwereld op 15 april woensdag 15 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 15 april?

1976: Joop Zoetemelk rijdt verkeerd in Waalse Pijl, maar wint toch

Joop Zoetemelk is nog altijd de enige (mannelijke) Nederlandse winnaar van de Waalse Pijl. Zoetemelk schreef deze wedstrijd 1976 op zijn naam, toen de renners nog niet op de loeisteile Muur van Hoei finishten. De wedstrijd deed wel zware beklimmingen als de Haute Levée en de Côte de Stockeu aan. Op die laatste beklimming op 45 kilometer van de meet was Zoetemelk gedemarreerd uit een groep waarin ook Eddy Merckx en Freddy Maertens zich bevonden. Zij zouden Zoetemelk pas weer aan de finish terugzien, al leek het nog heel even mis te gaan. De Nederlander reed namelijk verkeerd in de laatste kilometer, maar uiteindelijk mocht ook dat zijn overwinning niet deren.

Samenvatting Waalse Pijl 1976

Uitslag Waalse Pijl 1976

1990: Eric Van Lancker soleert naar winst in Luik-Bastenaken-Luik

De weersomstandigheden in Luik-Bastenaken-Luik waren zeer slecht. Het was koud, het regende en het sneeuwde zelfs. Eric Van Lancker zou in deze abominabele omstandigheden als winnaar uit de bus rollen. Van Lancker was op de Cote de Hornay ten aanval getrokken, nadat hij vlak daarvoor vanuit de achtergrond was teruggekomen in het groepje der favorieten. Er werd aanvankelijk niet op de Belg gereageerd. Maar toen Jean-Claude Leclercq en Steven Rooks zich later ook wisten af te scheiden, was het te laat. Zodoende kon Van Lancker de grootste overwinning van zijn carrière uitgebreid vieren in Luik.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 1990

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1990

2001: Knaven wint kletsnatte editie van Parijs-Roubaix

Barre weersomstandigheden kenmerkten Parijs-Roubaix in 2001. Servais Knaven wist uiteindelijk het beste met deze omstandigheden om te gaan: hij reed solo het velodroom in Roubaix op om vervolgens het zegegebaar te mogen maken. De Nederlander was op tien kilometer van de meet succesvol ten aanval getrokken uit een groepje met Ludo Dierckxsens, George Hincapie en ploeggenoten Wilfried Peeters, Johan Museeuw en Romains Vainsteins. Zijn ploeggenoten zagen het gebeuren en knikten instemmend toe. Uiteindelijk zouden zij het feestje van Domo-Farm Frites completeren, want Museeuw en Vainsteins eindigden op de tweede en derde plaats.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2001

Uitslag Parijs-Roubaix 2001

2007: O’Grady zet kroon op carrière met zege in Parijs-Roubaix

De 33-jarige Stuart O’Grady zette in 2007 een kroon op zijn carrière. De knecht van CSC Pro Team volgde in dat jaar zijn ploeggenoot Fabian Cancellara op op de erelijst. De Australiër deed dat op een manier zoals we dat in de afgelopen decennia vaker zagen: door al vroeg in de wedstrijd mee te springen met de vroege vlucht. Alhoewel deze vlucht nog bij de kraag werd gegrepen door het groepje met favorieten, wist O’Grady zich met een aanval in de laatste twintig kilometer alsnog in pole-position te rijden. Niemand was in staat de Australiër te volgen, waarna hij in tranen over de finish kwam in Roubaix.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2007

Uitslag Parijs-Roubaix 2007

2018: Valgren breekt door met zege in Amstel Gold Race

Michael Valgren bevestigde in 2018 door na de Omloop het Nieuwsblad ook nog de Amstel Gold Race te winnen. De Deen van Astana viel listig op twee kilometer van de meet aan, waarna hij Roman Kreuziger met zich meekreeg. De overige favorieten waren geklopt, want daar werd er naar elkaar gekeken. In een sprint wist Valgren vervolgens Kreuziger van zich af te houden. Gasparotto kwam ook nog opzetten, maar hij kwam te laat. De tweevoudig winnaar eindigde op de derde plaats. Bijna twintig seconden later kwamen topfavorieten Peter Sagan en Alejandro Valverde als vierde en vijfde over de meet. Zij hadden zich in de luren laten leggen.

Wedstrijdverslag Amstel Gold Race 2018

Samenvatting Amstel Gold Race 2018

Uitslag Amstel Gold Race 2018

En verder…

1973: Eddy Merckx wint Parijs-Roubaix voor laatste keer

1982: Mario Beccia zegeviert in Waalse Pijl

1984: Sean Kelly wint na Parijs-Roubaix ook Luik-Bastenaken-Luik

1987: Jean-Claude Leclerq kraait victorie op de Muur van Hoei

1998: Hamburger klopt Vandenbroucke in Waalse Pijl

2012: Gasparotto verrast met zege in Amstel Gold Race

2015: Hermans soleert naar de overwinning in de Brabantse Pijl

2017: Bjorg Lambrecht wint belofteneditie Luik-Bastenaken-Luik