Dit gebeurde er in de wielerwereld op 12 juni

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 12 juni?

2004: Michael Rasmussen soleert naar zege in Grenoble

Michael Rasmussen gaat in 2004 met hoge verwachtingen van start in de Dauphiné Libéré. Maar na de eerste dagen is de klimmer van Rabobank niet tevreden. Als hij door maagkramp niet aan zijn verwachtingen kan voldoen in de klimtijdrit naar de Mont Ventoux, besluit hij het roer om te gooien. In de vijfde rit helpt hij opzettelijk zijn klassement om zeep, zodat hij in de laatste twee etappes een gooi kan doen naar dagwinst. De volgende dag gaat het vanuit Gap meteen omhoog naar de Col de Bayard. Rasmussen valt aan en rijdt samen met Ivan Basso ruim vijf minuten weg bij het peloton. Tot kettingproblemen de Italiaan terugwerpen en de Deen alleen verder gaat. In de laatste beklimmingen breidt hij zijn voorsprong steeds verder uit om uiteindelijk solo in Alpenstad Grenoble aan te komen.

2005: Discovery Channel verdeelt de buit in Sallanches, eindzege Landaluze

De Dauphiné heeft in 2005 een deelnemersveld om van te likkebaarden. Zesvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong, Alexander Vinokourov, Andreas Klöden, Roberto Heras, Carlos Sastre en Levi Leipheimer gaan allemaal van start in de Franse ronde. Maar verrassend genoeg begint de Bask Iñigo Landaluze als leider aan de slotetappe. De rasaanvaller veroverde de gele trui op de vijfde dag en wist een dag later het geel te redden over de Joux-Plane naar Morzine. Kan hij op weg naar Sallanches de eindwinst binnenslepen? Op het voormalige WK-circuit rond de Alpenstad laten de grote mannen de koers ontploffen en verliest Landaluze terrein. In de laatste afdaling gooit hij echter nog een keer alle registers open en dat is genoeg om de ronde te winnen. George Hincapie wint de slotetappe, voor zijn ploeggenoten Yaroslav Popovych en Armstrong.

Hincapie wordt in oktober 2012 echter uit de uitslag geschrapt. De Amerikaan bekent namelijk het gebruik van prestatiebevorderende middelen en wordt per 1 september 2012 voor zes maanden geschorst. Ook moet hij al zijn behaalde resultaten tussen 31 mei 2004 tot 31 juli 2006 inleveren.

2007: Christophe Moreau slaat dubbelslag in Saint-Étienne

Christophe Moreau ervoer tijdens zijn profcarrière zowel de zonnige als de duistere kanten van de wielersport. Zo werd de Franse klassementsrenner door het slijk gehaald toen hij in 1998 tijdens zijn Festina-periode bekende doping te hebben gebruikt, al is intussen wel duidelijk dat hij niet de enige was. Maar in de Dauphiné Libéré van 2007 proeft hij dan weer van de wielerhemel. In de slotfase van de relatief korte etappe naar Saint-Étienne komt de AG2R-kopman voorop met José Antonio Redondo, Kevin Seeldraeyers en de vroege vluchters Jérôme Pineau en Aleksandr Kuschynski. Moreau rijdt zich het snot voor de ogen om de leiderstrui van Bradley Wiggins te pakken en aan de finish ziet hij ook nog kans de rit te winnen. Zo neemt hij een voorschot op zijn eindzege, vijf dagen later.

2010: Contador triomfeert op Alpe d’Huez

Janez Brajkovič heeft in 2010 de leiderstrui van de Dauphiné al enkele dagen stevig om zijn frêle schouders als op de voorlaatste dag de renners over de Glandon naar Alpe d’Huez worden gestuurd. Kan hij standhouden tegen Alberto Contador, die nog warmdraait voor de Tour de France? El Pistolero kijkt na een tegenvallende tijdrit tegen een achterstand van 1:41 aan en moet aanvallen, wil hij nog eindwinnaar worden. Op de slotklim deelt hij al op negen kilometer van de finish een speldenprik uit. Het is het beginsein voor een kat-en-muisspel. Meermaals zet Contador aan, maar steeds wordt hij tot de orde geroepen. Uiteindelijk wordt hij enkel nog gevolgd door Brajkovič. De Sloveen moet in de sprint zijn meerdere erkennen in de Spanjaard, maar is wel weer een dag dichter bij eindwinst.

2019: Van Aert snelt naar tijdritzege in Roanne

Twaalf wedstrijddagen heeft Wout van Aert in 2019 nodig om zijn eerste overwinning bij Jumbo-Visma op te strijken. De Dauphiné ziet hij als leerproces, maar in een aantal ritten mag hij zijn eigen ding doen. Al op de eerste dag sprint hij naar de derde plek en twee dagen later wordt hij tweede. Vervolgens staat een tijdrit op het programma, een man-tegen-mangevecht over ruim 26 kilometer door de omgeving van Loirestad Roanne. Het wordt de dag van de zware valpartij van Chris Froome tijdens de verkenning van het parcours. Maar ook van de eerste WorldTour-zege van Van Aert. De drievoudige wereldkampioen veldrijden zet de tijd stil na 33:38 en is daarmee de snelste van allemaal. “Ik wist niet dat ik al kon winnen op dit niveau. Ik ben echt superblij.”

En verder:

1996: Tour de Suisse: Michele Bartoli zegeviert in rit naar Baden

2001: Dauphiné: Laurent Roux verslaat in Firminy medevluchter Merckx

2002: Dauphiné: Santiago Botero is in Pierrelatte de snelste tijdrijder

2003: Dauphiné: Iban Mayo wint in Morzine de sprint van Armstrong

2004: Jan Ullrich wint in Beromünster proloog Tour de Suisse

2005: Tour de Suisse: Tijdritzege Jan Ullrich in Weinfelden

2006: Tour de Suisse: Nick Nuyens slaat dubbelslag in Arlesheim

2008: Dauphiné: Routinier Cyril Dessel is de sterkste in Annemasse

2009: Dauphiné: Pierrick Fedrigo achterhaalt Van de Walle en wint in Briançon

2010: Tour de Suisse: Fabian Cancellara wint proloog in Lugano

2011: Bradley Wiggins grijpt eindzege Dauphiné, Rodríguez wint op La Toussuire

2011: Tour de Suisse: Mauricio Soler sterkste klimmer op Crans-Montana

2012: Peter Sagan boekt in Trimbach zijn derde ritzege in Tour de Suisse

2013: Tour de Suisse: Alexander Kristoff klopt Sagan en Démare in Leuggern

2014: Dauphiné: Simon Špilak blijft Kelderman voor in La Mure

2015: Dauphiné: Rui Costa houdt Nibali van de zege in Villard-de-Lans

2016: Chris Froome wint zijn derde Dauphiné, Cummings de sterkste in Superdévoluy

2016: Tour de Suisse: Peter Sagan maakt zegegebaar in Baar

2017: Tour de Suisse: Michael Matthews sprint in Bern naar dubbelslag

2018: Tour de Suisse: Vroege vluchter Christopher Juul-Jensen houdt stand in Gstaad