Dit gebeurde er in de wielerwereld op 12 april

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 12 april?

1981: Wereldkampioen Hinault voegt Helleklassieker toe aan erelijst

In 1980 werd Bernard Hinault al eens vierde, maar een jaar later kwam Le Blaireau terug naar de Hel om te winnen. Parijs-Roubaix was verre van zijn lievelingskoers. Hinault heeft er nooit een geheim van gemaakt geen liefhebber te zijn van het rijden op de kasseien. In 1980 bezwoer hij nog nimmer terug te keren naar Roubaix, maar een jaar later besloot zou hij dat uit respect voor zijn verworven regenboogtrui toch te doen. Met succes, al ging dat allerminst van een leien dakje. Onderweg kwam hij meerdere malen ten val, waaronder een keer over een hond. Desondanks maakte hij in de finale deel uit van de kopgroep van zes. In de sprint klopte hij meervoudig winnaars Roger De Vlaeminck en Francesco Moser. Het jaar erop zou Hinault daadwerkelijk voor de laatste maal terugkeren. Tot een nieuwe zege kwam het echter niet.

1987: Vanderaerden wint in Roubaix, maar niet op de wielerbaan

Eric Vanderaerden was na zijn heroïsche zege in de Ronde van Vlaanderen van 1985 de nieuwe klassiekerhoop van wielerminnend Vlaanderen. In 1986 slaagde hij er echter niet in om een voorjaarsklassieker te winnen. Het jaar erop voegde hij Parijs-Roubaix toe aan zijn erelijst, in een editie waarin slechts 47 renners de finish haalden. De renner van de Panasonic-ploeg van Peter Post maakte in de finale de oversteek naar een kopgroep van drie. De aankomst was dat jaar niet op de Vélodrome, maar voor de fabrieken van sponsor La Redoute. Daar haalt Vanderaerden het in de sprint, voor zijn landgenoten Patrick Versluys, Rudy Dhaenens en Jean-Philippe Vandenbrande. Voor het eerst in tien jaar won er weer eens een Belg in Roubaix.

2009: Tom Boonen wint na boeiende editie voor derde keer in Roubaix

Tom Boonen voerde in de editie van 2009 een knap nummer op. De Ronde van Vlaanderen had hij een week eerder nog aan ploeggenoot Stijn Devolder moeten laten, maar in Roubaix zou de West-Vlaming door pech de finale niet rijden. Boonen verkeerde in hoogvorm en maakte er hoogstpersoonlijk door middel van meerdere demarrages een harde koers van. Op zijn initiatief ontstond er een elitegroep van zes. Door een val van Flecha op Carrefour de l’Arbre, versplinterde de kopgroep. Ook Hoste, Pozzato en Vansummeren raakten door het incident achterop. Nadat Hushovd een bocht mist op 15 kilometer van het einde, gaat Boonen er alleen vandoor. Pozzato gaat nog in de achtervolging, maar die dag staat er geen maat op Boonen, die het zenuwslopende man-tegen-man gevecht met de Italiaan in zijn voordeel beslist. Hij komt alleen aan op de wielerbaan van Roubaix, waar hij zijn derde overwinning kan vieren.

2014: Groenewegen wint Ronde van Vlaanderen voor beloftes

Het is 2014 wanneer de destijds 20-jarige Dylan Groenewegen aan de start staat voor de Ronde van Vlaanderen voor beloften. De Amsterdammer staat nog maar aan het begin van zijn carrière. Een jaar eerder werd hij in de wedstrijd om de UCI Nations Cup tweede, achter de Duitser Rick Zabel. In 2014 was hij wederom goed op dreef. Op de Eikenberg ontstond een grote kopgroep met daarin drie Nederlanders: Groenewegen, Tim Kerkhof en Mike Teunissen. In Oudenaarde zou gesprint gaan worden voor de overwinning. Daarin klopte Groenewegen de Noor Kristoffer Skjerping en de Belg Tiesj Benoot. Teunissen werd vijfde. Later zou Groenewegen zich ontwikkelen tot een topspurter die Touretappes zou winnen. In de Ronde van Vlaanderen zou hij nog één keer terugkeren. In 2015 startte hij namens Roompot bij de profs, maar zou hij de wedstrijd niet uitrijden.

2015: Degenkolb zet kroon op voorjaar met zege in Roubaix

De editie van 2015 kende tal van bijzonderheden. Kort na het Bos van Wallers gaan de bomen van een spoorwegovergang dicht, terwijl het peloton er onderdoor rijdt. Meerdere onbesuisde renners kiezen ervoor om langs de bomen te slalommen. De jury is echter coulant. Oud-Tourwinnaar Sir Bradley Wiggins laat zich zien in de finale en maakt samen met Stijn Vandenbergh kortstondig deel uit van een tweemans-kopgroep. De aanval zou echter niet tot het einde stand houden. Op tien kilometer van het einde rijdt favoriet John Degenkolb (eerder winnaar in Milaan-San Remo) nog lek, maar hij wordt teruggebracht door ploeggenoot Bert De Backer. Zeven man mag op de wielerbaan van Roubaix sprinten om de overwinning. Degenkolb gaat van ver de sprint aan en wint met overmacht. Zdenek Stybar moet genoegen nemen met een tweede plaats.

