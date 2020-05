Dit gebeurde er in de wielerwereld op 10 mei zondag 10 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 10 mei?

2003: Petacchi stoot Cipollini van de troon en wint eerste van 22 Giroritten

Alessandro Petacchi gold in het begin van dit millennium als een sprintfenomeen. Het duurde even voordat hij die status bereikte, ‘Ale-Jet’ was immers een klassieke laatbloeier. Hij had op 29-jarige leeftijd al ritzeges in de Vuelta en Parijs-Nice op zak, maar in de ronde van zijn eigen land wilde nog niet lukken. Tot op 10 mei 2003, toen in de Giro de openingsrit bestond uit een rit met start en aankomst in Lecce. Petacchi klopte diep in het zuiden van Italië regerend wereldkampioen Mario Cipollini. De Leeuwenkoning (zelf goed voor 42 Giroritten) zou later die Giro nog twee ritten winnen, maar werd hier geklopt door zijn troonopvolger. In het ‘tijdperk-Petacchi’ zou de Liguriër in totaal 22 Giro-etappes winnen. In Lecce pakte hij en passant ook nog de roze trui mee, die hij in de openingsweek met trots zou blijven dragen.

2005: Di Luca klopt Cunego en Garzelli in Giffoni Valle Piana

Danilo Di Luca begon in 2005 met het nodige zelfvertrouwen aan de Giro d’Italia. De Ardennenklassiekers had hij afgesloten met zeges in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de Giro was het voor de Liquigas-renner opnieuw raak. In de derde rit in Salerno klopte hij Damiano Cunego en Stefano Garzelli. Het roze ging naar landgenoot Paolo Bettini, die het overnam van Robbie McEwen. Di Luca – die als leider van de ProTour een witte trui droeg – zou twee dagen later zijn tweede rit winnen en die Giro besluiten als vierde, op 2:42 van winnaar Savoldelli.

2010: Weylandt wint in Middelburg

Het drieluik van de Giro d’Italia in Nederland werd in 2010 afgesloten met een rit van Amsterdam naar Middelburg. De 224 kilometer lange rit zou beslist worden in een massasprint.Daarin laat Wouter Weylandt zich gelden. In het historische centrum laat hij Rabobank-sprinter Graeme Brown en de Duitser Robert Förster achter zich, om de grootste overwinning uit zijn carrière te boeken. Amper een jaar later kwam daar abrupt een einde aan. Vandaag de dag ligt er op de plek waar hij de grootste zege uit zijn carrière boekte een gedenksteen.

2011: Etappe geneutraliseerd ter nagedachtenis aan Weylandt

Een jaar na zijn triomf in Zeeland, was de wielerwereld in shock. De aimabele Belg had het leven gelaten bij een val tijdens de derde rit. De organisatie kreeg vanuit de wielerwereld de nodige kritiek dat het de rit door liet gaan, maar zorgde de dag erop voor een passend eerbetoon. Bij de start was er een minuut stilte, voorafgaand aan een etappe die geneutraliseerd werd verreden. Om de tien kilometer nam er een andere ploeg plaats aan kop van het peloton. In aankomstplaats Livorno reden zijn ploeggenoten van Leopard-Trek samen met boezemvriend Tyler Farrar over de finish. Het prijzengeld van die rit ging naar de familie van Weylandt. Zijn ploeg Leopard-Trek – dat bezig was aan zijn eerste grote ronde – stapte een dag later uit de Giro.

2018: Chaves wint op de Etna

De Giro 2018 kende al in de zesde rit een stevige aankomst bergop, wanneer het peloton in het slot de beklimming van de Etna voorgeschoteld krijgt. Esteban Chaves was eerder in de rit meegeglipt met een omvangrijke kopgroep van 28 man. Hij reed weg op de slotklim, maar kreeg in de slotkilometer nog gezelschap van ploeggenoot Simon Yates. Het leverde een unieke finishfoto op met twee juichende renners van dezelfde ploeg, waarbij Chaves als eerste de finish passeerde. Yates maakte het feest voor de Australische formatie compleet door de roze leiderstrui over te nemen van Rohan Dennis. Hij zou deze tot zijn memorabele inzinking twee dagen voor de einde dragen.

Wedstrijdverslag

