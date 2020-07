Dit gebeurde er in de wielerwereld op 10 juli vrijdag 10 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 10 juli?

1985: Colombianen domineren rit naar Lans-en-Vercors

Het peloton staat in 1985 een zware dag te wachten op de dertiende dag van de Tour de France. Op weg naar skigebied Lans-en-Vercors krijgen de renners drie cols van de eerste en vier van de tweede categorie voor de wielen geschoven, onder meer de Col de la Colombière, de Côte de Montaud en de Côte de Saint-Nizier. Alsof dat nog niet genoeg is, telt deze etappe de meeste kilometers (269) van de ronde. Kunnen de klimmers geletruidrager Bernard Hinault bestoken?

Na 188 kilometer, op de verbindingsroute tussen de Granier en de Montaud, breekt de Spanjaard Eduardo Chozas de koers open. De Reynolds-coureur komt solo over de toppen van de Montaud en de Saint-Nizier, maar wordt aan de voet van de slotklim naar Lans-en-Vercors ingelopen. Dan ontsnapt Juan Fernández, op wie Fabio Parra reageert. De Colombiaan lost de Spanjaard en ziet vervolgens Luis Herrera, leider in het bergklassement, aanhaken.

Parra krijgt aan het einde van de zware Alpenrit de zege cadeau van zijn land- en ploeggenoot, die een dag eerder immers in Morzine al had gewonnen. Het offensief op de gele trui van Hinault blijft uit. Parra en Herrera zijn ongevaarlijk en met groot machtsvertoon houdt de kopman van La Vie Claire stand. Het brengt hem weer een stap dichter bij zijn vijfde eindoverwinning in de Tour, die hem op gelijke hoogte brengt met Jacques Anquetil en Eddy Merckx.

Beelden 12e etappe Tour de France 1985

Uitslag 12e etappe Tour de France 1985

2000: Javier Otxoa sterkste klimmer op Hautacam

De Tour de France is in 2000 negen dagen onderweg als de klimmers zich voor het eerst kunnen laten zien. Na een relatief vlakke aanloop vanuit Dax stuwen achtereenvolgens de Marie Blanque, de Aubisque en de Soulor de route de hoogte in. De streep ligt in het wintersportoord Hautacam, na een slotklim van buitencategorie. Alberto Elli begint in de gele trui aan deze Pyreneeënetappe, maar naar het zich laat aanzien gaat het klassement flink op de schop.

Het is koud en regenachtig als het Tourpeloton van start gaat voor de eerste bergrit. Rasaanvaller Jacky Durand is verantwoordelijk voor de eerste serieuze ontsnappingspoging en wat later sluiten Nico Mattan en Javier Otxoa aan. Het peloton laat begaan en de voorsprong groeit tot meer dan zeventien minuten. Klimmer Otxoa ziet eerst Durand afhaken op de Marie Blanque en later Mattan op de Aubisque, waardoor hij alleen aan de laatste zestig kilometer begint.

De 25-jarige Spanjaard uit de Kelme-ploeg passeert de top van de Aubisque en Soulor en begint met een ruime marge aan de slotklim. In de groep der favorieten lanceert Lance Armstrong zijn greep naar het geel en de Amerikaan ontdoet zich van Marco Pantani en Alex Zülle, nadat Jan Ullrich eerder al het wiel niet had kunnen houden. Otxoa, bij wie de inspanningen beginnen door te wegen, ziet hem heel dicht naderen maar blijft als enige onbereikbaar.

Zeven maanden later neemt het leven van de ritwinnaar een drastische wending. Hij is betrokken bij een ongeluk tijdens een trainingsrit, waarbij zijn broer Ricardo het leven laat. Zelf ligt hij enige tijd in coma. Na drie maanden verlaat hij het ziekenhuis, maar zijn fysieke staat maakt een rentree in het peloton onmogelijk. Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten en plaatst zich zelfs voor de Paralympics. In 2018 sterft Javier Otxoa na een lang ziekbed, kort voor hij 44 jaar werd.

Beelden 10e etappe Tour de France 2000

Uitslag 10e etappe Tour de France 2000

2005: Rasmussen soleert naar overwinning in Mulhouse

De dag na het verbazingwekkende dagsucces van Pieter Weening in 2005 blijft het peloton in de Vogezen. Op weg naar aankomstplaats Mulhouse zijn de Grand Ballon en de Ballon d’Alsace de belangrijkste hindernissen, maar de laatste 55 kilometer zijn bergafwaarts en vlak. Leuk gegeven, precies honderd jaar eerder was de Ballon d’Alsace de eerste officiële klim in de Tour de France. Het wordt opnieuw een gloriedag voor de Nederlandse Rabo-ploeg.

Al vroeg in de etappe demarreert Weenings ploeggenoot Michael Rasmussen, de nieuwe drager van de bolletjestrui. De Deense klimmer wil zijn voorsprong in het bergklassement graag vergroten en pakt meteen het volle pond op de Grosse Pierre. Hij ziet even later Liquigas-renner Dario Cioni aansluiten en samen rijden zij verder. Ook op de beklimmingen van Les Feignes, Bramont en de Grand Ballon komt Rasmussen vervolgens als eerste over de top.

Als Cioni eenmaal afhaakt vooraan, staat de Rabo-renner er, met nog ruim 75 kilometer te gaan, alleen voor. Zijn voorsprong op het peloton is bemoedigend. Enkel een groepje renners (met o.a. Jens Voigt en Christophe Moreau) dat al de hele tijd achter de koplopers aanrijdt, kan hem dan nog verontrusten. Nadat ook op de Bussang en de Ballon d’Alsace de punten zijn veiliggesteld, zijn alle hindernissen geslecht en rest alleen nog de vlakke slotfase.

Op de wegen naar Mulhouse slinkt de voorsprong van Rasmussen nauwelijks en na een lange vlucht sleept hij zijn eerste etappezege in de Tour de France binnen. Niet alleen doet hij prima zaken in de strijd om de bolletjestrui, ook stijgt hij met stip in het algemeen klassement. Omdat het peloton laat begaan en pas minuten later over de finish rolt, is de Deen de nieuwe nummer vier. Voigt eindigt na een hele dag achtervolgen derde, maar neemt wel het geel over van Armstrong.

Beelden 9e etappe Tour de France 2005

Uitslag 9e etappe Tour de France 2005

2008: Riccardo Riccò klopt Valverde in Super Besse

Na een overwegend vlakke beginfase wordt in de Tour de France van 2008 tijdens de zesde rit voor het eerst geklommen, op de cols van het Centraal Massief. Via de bergpas Croix-Morand brengt de route de renners naar skigebied Super Besse, waar de aankomstlijn is getrokken na een klim van tweede categorie. De vraag is welke klassementsrenner in deze eerste bergetappe al zijn hoofd boven het maaiveld wil uitsteken.

Enkele vluchters rijden lange tijd voor het peloton uit, tot Freddy Bichot uit de Agritubel-ploeg aan de voet van de slotklim als laatste wordt ingelopen. Amaël Moinard en Laurent Lefèvre openen de debatten, waarop andere renners weer reageren. Maar op het steilste deel komt alles opnieuw samen. Bijna alle kopmannen zijn in de laatste kilometers vooraan present en het lijkt er niet op dat de gele trui van Stefan Schumacher gevaar loopt deze etappe.

Toch gaat het mis. Terwijl niemand de kop wil pakken en de groep over de breedte van de weg zwiert, raakt de Gerolsteiner-renner het achterwiel van Kim Kirchen (Team Colombia) en valt. In de sprint bergop verslaat Riccardo Riccò Alejandro Valverde en Cadel Evans, waarmee de 24-jarige Italiaan voor het eerst een Touretappe achter zijn naam zet. En Schumacher? Die verliest een halve minuut en moet het geel afstaan aan Kirchen, net de renner door wie hij ten val kwam.

Riccò wordt later uit de uitslag geschrapt na een positieve dopingtest.

Verslag 6e etappe Tour de France 2008

Beelden 6e etappe Tour de France 2008

Uitslag 6e etappe Tour de France 2008

2016: Tom Dumoulin levert huzarenstukje in Andorra

Tom Dumoulin komt in 2016 naar de Tour met de stiekeme hoop op een goed klassement. Zes etappes de rode trui in de Vuelta a España en evenzoveel ritten het roze in de Giro d’Italia, dat smaakt namelijk naar meer. Maar de eerste dagen komt hij niet vooruit waardoor hij na acht etappes aankijkt tegen een achterstand van meer dan drie kwartier. Hij zet de knop om en gaat op jacht naar dagsuccessen.

In de koninginnenrit naar het Andorraanse skigebied Ordino-Arcalis, op 2240 meter hoogte, gaat de renner van Giant-Alpecin mee met een omvangrijke vroege vlucht, die een vrijgeleide krijgt van het peloton. Daar zijn meer klimmers aan boord, denk aan Thibaut Pinot, Daniel Navarro en Rafał Majka. Dumoulin houdt zich lange tijd koest en bemoeit zich niet met de bergpunten op de cols onderweg, de tussensprint of de aanvallen op de Col de Beixalis, de voorlaatste klim.

In aanloop naar de voet van de slotklim kiest hij zijn moment en rijdt weg bij de overgebleven medevluchters. Met een kleine minuut voorsprong begint hij aan de berg van buitencategorie. In erbarmelijke weersomstandigheden en door de stromende regen houdt de 25-jarige Limburger een strak tempo aan, wat hem uiteindelijk de etappezege oplevert. Met een gebalde rechtervuist komt hij over de finish: yes, zijn eerste overwinning in de Tour is in the pocket!

Verslag 9e etappe Tour de France 2016

Beelden 9e etappe Tour de France 2016

Uitslag 9e etappe Tour de France 2016

En verder:

1978: Henk Lubberding bekroont magistrale solo met ritwinst in Pau

1981: Gerrie Knetemann legt het ook in tijdrit door Mulhouse af tegen Hinault

1982: Pol Verschuere zegeviert in Concarneau na finishfoto

1983: Jonge Philippe Chevallier wint in Pau na lange solo zijn eerste Tourrit

1984: Pascal Poisson verrast sprinters Vanderaerden en Hoste in Blagnac

1986: Vluchter Ludo Peeters blijft Kiefel voor in Saint-Hilaire-du-Harcouët

1987: Giro-winnaar Stephen Roche maakt indruk in tijdrit naar Futuroscope

1988: Rolf Gölz bezorgt ploeg-Raas in Nancy derde etappeoverwinning

1989: Ruwe diamant Miguel Indurain wint in Cauterets zijn eerste Touretappe

1990: Thierry Claveyrolat soleert naar winst in skioord Saint-Gervais

1991: Jelle Nijdam juicht in Valenciennes na aanval in slotkilometer

1992: Beloftevolle Laurent Jalabert boekt in Brussel zijn eerste grote profsucces

1993: Bjarne Riis trekt verrassend de winst naar zich toe in Châlons-sur-Marne

1994: TVM-renner Bo Hamburger pakt overwinning in Trélissac vanuit lange vlucht

1997: Aanvaller Cédric Vasseur slaat dubbelslag in ‘sprintersrit’ naar La Châtre

1999: Mario Cipollini sprint in Thionville recordboeken in met vierde zege op rij

2001: Telekom helpt Erik Zabel in Seraing aan tweede ritzege op drie dagen

2002: Minutieuze voorbereiding levert ONCE zege op in teamtijdrit naar Château-Thierry

2003: Ongenaakbare Alessandro Petacchi slaat in massasprint van Nevers weer toe

2004: Piepjonge Filippo Pozzato wint in Saint-Brieuc na lastige finale

2007: Gele Fabian Cancellara is sprinters te slim af in Compiègne

2009: Neoprof Brice Feillu komt solo als eerste over de finish op Arcalis

2010: Sylvain Chavanel pakt in bergrit naar Station des Rousses zijn tweede dubbel

2011: Luis León Sánchez wint op bijltjesdag in Saint-Flour

2013: Tony Martin dendert naar tijdritzege bij iconische Mont-Saint-Michel

2015: Mark Cavendish troeft Greipel en Sagan af in Fougères

2018: Fernando Gaviria blijft Sagan en Greipel voor in spannende sprint door Sarzeau

2019: Peter Sagan klopt Van Aert in Vogezenrit naar Colmar