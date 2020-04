Dit gebeurde er in de wielerwereld op 10 april vrijdag 10 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 10 april?

1983: Hennie Kuiper overwint pech en schrijft historie

De roemruchte historie van Parijs-Roubaix telt tal van memorabele edities die de Helleklassieker zo bijzonder maakt. Die van 1983 zou een bijzonder plekje krijgen in de herinnering van de Nederlandse wielerfan. Niet alleen omdat de regen het parcours buitengewoon lastig maakte, maar vooral de manier waarop Hennie Kuiper deze koers op zijn naam wist te schrijven. Kuiper schudde in de finale de laatste achtervolgers van zich af en leek solo op weg naar de zege in Roubaix. Tot op zes kilometer van de finish. Op de laatste kasseistrook in Hem moest hij uitwijken voor een amateurfotograaf en stuurde hij zijn fiets in een diepe put. Zijn tube vloog van zijn velg en zijn achterrem raakte geblokkeerd. Het beeld van een ontredderde Kuiper die de overwinning uit zijn handen ziet glippen, zou de hele wereld overgaan. Kuiper ontvangt uiteindelijk van zijn mecanicien een nieuwe fiets en de vijfentwintig seconden die hij overhield, weet hij in de slotfase op indrukwekkende wijze uit te bouwen naar meer dan een minuut. Een van de mooiste zeges uit de historie van Parijs-Roubaix.

1988: Dirk Demol wint Parijs-Roubaix

Soms komt het voor dat in Parijs-Roubaix de topfavorieten te laat komen en renners uit de vroege vlucht mogen strijden om de overwinning. Op 10 april 1988 was dat het geval. De Belg Dirk Demol maakte dat jaar deel uit van de van de vlucht van de dag. De renner van de Belgische ADR-formatie van José De Cauwer bleef in de finale over met de Zwitserse stoomlocomotief Thomas Wegmüller, die het grootste gedeelte van de koers het tempo bepaalde. De achtervolgende groep met daarin Laurent Fignon en Sean Kelly kwam te laat en zo zouden de twee outsiders voor de overwinning gaan sprinten. Demol zou over de snelste eindspurt beschikken en zo kon zijn ploeg na een eerdere zege van Eddy Planckaert in de Ronde van Vlaanderen voor het tweede weekend op rij de overwinning vieren.

2005: Tom Boonen realiseert dubbelslag

Het jaar 2005 was voor Tom Boonen een regelrecht boerenjaar. Een week nadat hij de Ronde van Vlaanderen won, zou hij ook in Parijs-Roubaix succes boeken. In de finale maakt hij deel uit van een kopgroep van vijf man. Enkel Hincapie en Flecha konden het tempo van Boonen op Carrefour de l’Arbre volgen, waarna de drie naar Roubaix rijden. Op de wielerbaan verschalkt Boonen de Amerikaan en de Spanjaard in de sprint, om zijn eerste Parijs-Roubaix te winnen. In het najaar zou hij met een wereldtitel in Madrid de kroon op zijn seizoen zetten.

2011: Outsider Vansummeren maakt zijn droom waar

In de 109de editie van Parijs-Roubaix ging de overwinning naar een outsider. Drievoudig winnaar Tom Boonen verliest door materiaalpech in het Bos van Wallers anderhalve minuut. Even later ligt hij op de grond, waardoor zijn rol uitgespeeld is. Johan Vansummeren maakt ondertussen deel uit van een kopgroep van 20 man, die gaandeweg steeds verder uitdunt. Op 15 kilometer van het einde gaat Vansummeren er tijdens de passage over Carrefour de l’Arbre alleen vandoor. Ondanks een leegloper op de laatste strook in Hem haalt hij als eerste Roubaix, om na zijn overwinning prompt zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

2016: Hayman wint enerverende editie Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix is bij uitstek een wedstrijd waarin een sterke underdog boven zichzelf uit kan stijgen. Ook de editie van 2016 past in dat rijtje. Mathew Hayman gold jarenlang als een gewaardeerde helper met een bescheiden erelijst. In Parijs-Roubaix was een achtste plek in 2012 zijn beste prestatie. 10 april 2016 was echter zijn dag. Aanvankelijk zag het er niet naar uit. Hayman brak in Omloop het Nieuwsblad zijn elleboog, maar zou op tijd fit geraken voor Parijs-Roubaix. Al op 185 kilometer van de finish maakte hij deel uit van een vluchtersgroep, om wanneer de koers daadwerkelijk ontploft nog steeds mee te zitten. Een groep van vijf zou op de wielerbaan spurten voor de zege. Daarin blijft Hayman verrassend net Tom Boonen voor. Geen vijfde zege voor Boonen, maar de eerste voor Hayman.

