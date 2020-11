Dimitri Claeys wacht bang af: “Ik ben hier nog niet klaar mee”

Een aantal Belgische WorldTour-profs dreigt hun job te verliezen. Onder meer Victor Campenaerts, Stijn Vandenbergh, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote, Sander Armée en Dimitri Claeys. Die laatste werd onlangs nog 6de in de Ronde van Vlaanderen. “Elke dag verkleint de kans dat ik volgend jaar nog prof ben.”

In 2016 werd Claeys negende in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar zesde. Het zou zomaar kunnen dat de 33-jarige Oost-Vlaming zijn carrière afsluit met dat laatste resultaat. “Het ziet er in elk geval niet goed uit”, zegt Claeys in Het Laatste Nieuws. “Elke dag die voorbijgaat zonder nieuws is er een te veel. En verkleint de kans dat ik volgend jaar nog nog prof ben.”

Nog voor de oktoberklassiekers liet Cofidis de Gentenaar weten dat er voor hem geen plaats meer was. “De ploeg gaf voorrang aan het versterken van haar rondekern voor Guillaume Martin en zoekt oplossingen voor een beter rendement van sprinters Viviani en Laporte, die onder de verwachtingen bleven. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de klassieke groept”, gaat hij verder. “En dus van mij.”

“Misschien komt het toch nog goed,” maakte Claeys zich sterk sterke prestaties in de slotrit van de BinckBank Tour en de Ronde. “Maar ondertussen zitten een aantal teams waarin ik mezelf zie koersen vol. Andere verdwijnen of krimpen hun budget in. We zijn november. Ik vrees dat het te laat is. Jammer zou dat zijn, want ik ben hier nog niet klaar mee. Er zijn veel betere renners dan ik, maar in het klassieke werk kan ik nog perfect mijn ding doen.”