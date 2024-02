zondag 18 februari 2024 om 11:02

Rune Herregodts (9e) reed net als Evenepoel met monsterverzet in tijdrit Algarve

Remco Evenepoel blies de concurrentie zaterdag weg in de tijdrit van de Volta ao Algarve. Dit deed de huidige wereldkampioen met een voorblad met maar liefst 62 tandjes, maar hij was niet de enige met een dergelijk ‘monsterverzet’. Zijn landgenoot Rune Herregodts koos voor hetzelfde verzet.

De 25-jarige renner van Intermarché-Wanty kwam met zijn monsterverzet tot een negende tijd in finishplaats Albufeira. Herregodts had vooraan een blad met maar liefst 62 tanden en van achteren een 12 speed, met een keuze van twaalf tandwielen tussen 11 tanden en 34 tanden. Hij wist de schade op zijn landgenoot aan de streep te beperken tot net geen minuut, en eindigde zo nog voor Wout van Aert.

“Dankzij die 12 speed heb je achteraan genoeg marge om toch nog bergop te rijden. Rune traint regelmatig met een 62. Hij is de enige renner van onze ploeg die over een voorblad van 62 beschikt”, legt oud-renner Dimitri Claeys, vandaag de dag ploegleider bij Intermarché-Wanty, uit aan Het Laatste Nieuws. Dit komt omdat deze tandbladen voorlopig nog maar beperkt beschikbaar zijn.

Claeys is zeer tevreden met de uitslag van zijn renner. “Rune traint veel op zijn tijdritfiets. Het is zijn specialiteit. Elke tijdrit is een doel voor hem. Maandag hadden we het tijdritparcours tot drie keer toe verkend. We zijn heel erg blij met deze negende plaats.” Het volgende tijdritdoel van Herregodts volgt in Tirreno-Adriatico, maar hij richt zich dit seizoen vooral op het BK tijdrijden in Binche.

Uit de koker van Campenaerts

De winnaar van de tijdrit in de Volta ao Algarve, Remco Evenepoel, had het na afloop over zijn 62-voorblad. “We hebben deze winter de fietspositie een beetje aangepast en de mecaniciens en het performance team hebben ook allerlei zaken uitgedokterd, qua verzetten en allerlei andere zaken. Ik denk dat we gewoon op alle vlakken een serieuze stap vooruit hebben gezet.”

“We hebben die keuze (voor het verzet, red.) gemaakt door het parcours, het ging veel vals plat bergaf. Ik vond het zelf op de limiet. Onze goede vriend Victor Campenaerts is daarmee begonnen, we hebben het van hem ‘gepikt’. Het is heel goed gegaan. Ik kan alleen maar tevreden zijn over het werk van het hele team.”