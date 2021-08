Diego Ulissi geklopt door Almeida in Polen: “Hij verdiende de overwinning”

Diego Ulissi kwam in de tweede etappe van de Ronde van Polen net tekort voor de overwinning. Op de steile aankomst in Przemyśl werd de Italiaan geklopt door zijn toekomstige ploegmaat bij UAE Emirates, João Almeida.

“Ik voelde mij heel goed”, vertelde Ulissi na afloop van de etappe. “De ploeg werkte perfect en bracht mij in een uitstekende positie voor de laatste klim. De benen waren goed op de slotklim. Het was heel steil en zwaar, en ik werd op de streep verslagen door een sterkere renner. Almeida verdiende de overwinning. Zelf ben ik tevreden met mijn koers en de prestatie van de ploeg. We kijken uit naar de volgende etappes.”

Ulissi steeg in het algemeen klassement van de dertiende naar de derde plaats. Vandaag gaat de Ronde van Polen verder met de derde rit van Sanok Rzeszów, met 226,4 kilometer de langste rit van de zevendaagse etappekoers.