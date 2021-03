Deze Nederlanders staan woensdag aan de start van Tirreno-Adriatico

Vanaf woensdag is het weer tijd voor die o zo belangrijke voorbereidingskoers op Milaan-San Remo: Tirreno-Adriatico (10-16 maart). Er staan dit jaar acht Nederlanders aan de start van de Italiaanse rittenkoers.

Mathieu van der Poel is de kopman van Alpecin-Fenix, de meeste Nederlanders zullen normaal gesproken in dienst rijden van één of meerdere kopmannen. Ook bij EF Education-Nippo, Jumbo-Visma, Team DSM, Qhubeka ASSOS en Total Direct Energie komen we landgenoten tegen.

Lees ook: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2021

Alpecin-Fenix

21. Mathieu van der Poel

EF Education-Nippo

96. Sebastian Langeveld

Jumbo-Visma

164. Robert Gesink

166. Timo Roosen

Team DSM

206. Joris Nieuwenhuis

207. Martijn Tusveld

Qhubeka ASSOS

215. Bert-Jan Lindeman

Total Direct Energie

221. Niki Terpstra