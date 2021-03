Deze Nederlanders doen zaterdag mee aan Strade Bianche

Zaterdag is het weer tijd voor de Toscaanse klassieker over de heroïsche witte grindwegen: Strade Bianche. Tien Nederlanders staan dit jaar aan de start in Siena. Team DSM is ditmaal de hofleverancier met drie landgenoten.

De formatie van Iwan Spekenbrink rekent zaterdag op Thymen Arensman, Martijn Tusveld en Joris Nieuwenhuis. Die laatste zal zich als veldrijder ook wel kunnen uitleven op het onverharde parcours. Ook Jumbo-Visma (Robert Gesink en Timo Roosen) en EF Education-Nippo (Julius van den Berg en Sebastian Langeveld) leveren meerdere landgenoten af.

Qhubeka ASSOS heeft een plekje vrijgehouden voor Bert-Jan Lindeman, Alpecin-Fenix rekent dan weer op Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen is een van de topfavorieten voor de zege in Strade Bianche. Ook Bauke Mollema (Trek-Segafredo) zal met winstambities aan de start staan, na zijn indrukwekkende zege in de Trofeo Laigueglia van afgelopen woensdag.

Jumbo-Visma

Robert Gesink

Timo Roosen

Alpecin-Fenix

Mathieu van der Poel

EF Education-Nippo

Julius van den Berg

Sebastian Langeveld

Team DSM

Thymen Arensman

Joris Nieuwenhuis

Martijn Tusveld

Qhubeka ASSOS

Bert-Jan Lindeman

Trek-Segafredo

Bauke Mollema