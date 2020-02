Dertiende WK voor Theo Bos: “Ik voel me niet anders dan tien jaar geleden”

Voor Theo Bos begint vandaag zijn dertiende WK baanwielrennen. Al in 2001, nu negentien jaar geleden, was hij van de partij. Sindsdien volgden vijf wereldtitels en een veelvoud aan medailles. “Dit jaar word ik 37. Maar als ik eerlijk ben, voel ik me echt niet anders dan tien jaar geleden”, vertelt hij in een interview met WielerFlits.

Dat hij een goede aanloop kende naar de wereldkampioenschappen in Berlijn, vertelt hij. “Dus ik heb niets te klagen. De trainingen gingen goed, de powermeter gaf de juiste waardes aan – wat beter dan vorig jaar. Je kijkt altijd naar hoe je je voelt, hoe de tijden zijn, wat de vermogensmeter aangeeft, wat je gewicht is. Aan de hand daarvan kun je wel een beetje bepalen of het goed zit, of dat het beter moet. Maar volgens mij zit alles wel goed.”

Sinds het Nederlands kampioenschap, nu twee maanden geleden, bouwde Bos op naar het WK. Eerst thuis in Monaco, later met de nationale ploeg in het Portugese Anadia tijdens een trainingskamp van twee weken. “En dat is eigenlijk als het rijden van een etappekoers, maar dan op de baan. Daar lag het niveau zo ongelooflijk hoog, dat zijn allemaal al wedstrijden op zich.” Vervolgens reisde de ploeg nog door naar het Zwitserse Grenchen voor een stage. “En toen zijn we vorige week zaterdag teruggekomen. Dan heb ik hier nog een week getraind, maar eigenlijk begin je dan al langzaamaan wat te taperen, het wat rustiger aan te doen.”

En nu staat het WK voor de deur, Bos’ dertiende mondiale titelstrijd. In 2004 al pakte hij zijn eerste wereldtitel op de individuele sprint, waarmee de vorige Nederlandse wereldkampioen op het koningsnummer, Leijn Loevesijn, na 23 jaar een opvolger kreeg. En ook in 2005 (op de Kilometer), 2006 (sprint en Keirin) en 2007 (sprint) kreeg hij de regenboog omgehangen. In Berlijn rijdt hij donderdag de Keirin en een dag later de Kilometer, waar hij vorig jaar zilver pakte achter de Fransman Quentin Lafargue.

Keirin

Eerst, hoe ziet hij zijn kansen op de Keirin? “We kunnen toevallig met vier man starten”, zegt hij na kort nadenken. Naast Bos rijden ook Harrie Lavreysen, titelverdediger Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland dit onderdeel. “Als ik terugkijk naar mijn beste Kilometers, reed ik eigenlijk alleen de Kilometer op die WK’s. Dus in 2016 werd ik tweede en reed ik alleen de Kilometer; en ook in 2018 (derde) reed ik alleen de Kilometer. Vorig jaar reed ik wel de Keirin de dag ervoor en dat is dan een risico. Je wilt goed rijden, maar je denkt ook aan de Kilometer de dag daarna.”

Vorig jaar in het Poolse Pruszków reed Bos de volledige vijf rondes op de Keirin. In de heats van de eerste ronde slaagde hij er niet in om zich te kwalificeren voor de kwartfinale, waardoor hij de herkansingsronde moest rijden. Via die weg stootte hij toch door naar de halve finale, maar daar kon hij zich niet bij de drie beste renners plaatsen. Op de Keirin rijden de renners, die in de halve finale zijn uitgeschakeld, vervolgens nog een finale om de zevende tot en met de twaalfde plaats te bepalen.

“Ik wil nu niet te veel energie verspillen, zoals vorig jaar. Toen zat ik in de halve finale, maar haalde ik de finale net niet. Maar toen reed ik wel een volle rit van kop af. Toen kwam de finale om plaats zeven tot en met twaalf en die moest ik ook nog rijden. Dus ja, dan heb je eigenlijk niets, maar heb je wel de hele dag jezelf kapot gereden. En de dag daarna voel je dat toch wel een beetje…en dan moet je nog twee keer een Kilometer hard rijden. Daarin rijd je je eigenlijk twee keer leeg, dus dan is het lekkerder als je iets frisser daaraan kunt beginnen.”

Dat hij daarom twijfelde om dit jaar niet te starten op de Keirin en alles op de Kilometer te gooien, vertelt hij. “Of wel starten en gewoon kijken. Misschien heb je in de loting een beetje mazzel dat het een makkelijke heat is. Of dat je tijdens de rit alleen maar hoeft te volgen en dat je een beetje zuinig verder kunt komen. En misschien voelt het juist wel heel goed en rol je door. Maar aan de andere kant, op een WK is eigenlijk geen enkele rit makkelijk. Dus de focus ligt niet echt op de Keirin.”

Kilometer

Op de Keirin start Bos dus, maar zijn hoofdfocus ligt op de Kilometer. Op dit onderdeel behoort hij tot de absolute wereldtop. Na zijn tweede plaats in Pruszków, waar Quentin Lafargue hem met 0,359 seconden van de wereldtitel hield, volgde opnieuw een tweede plek tijdens het EK in Apeldoorn. Toen bedroeg het verschil nog maar 0,120 seconden. “Als ik gewoon goed rijd, moet ik onder de minuut kunnen rijden. Dat is de doelstelling, en dan zijn er één of twee die dat ook kunnen. Zoals de wereldkampioen van vorig jaar, Lafargue, die rijdt ook echt goed.”

Dat hij een gaatje te dichten heeft op de Fransman, beseft hij. “Ik moet ietsjes harder rijden. En goed, gewoon onder de minuut komen. Daarmee maak je wel kans op de wereldtitel. Ik heb nu ook een nieuwe fiets van Koga, dus ik denk dat ik daarmee een behoorlijke gain heb gepakt. Dus het zou mooi zijn als me dat ook een beetje winst oplevert. Theoretisch gezien wel natuurlijk. Maar ook Lafargue rijdt op nieuw materiaal, dus misschien is hij ook weer iets verbeterd. Wat dat betreft is het net de Formule 1, maar ik denk wel dat het goed gaat.”

Het is welhaast het andere uiterste met het Japanse Keirin-circuit, waar Bos geregeld meedoet aan toernooien. Daar, aan de andere kant van de wereld, moet hij zijn eigen fiets in elkaar zetten. “Toevallig zat ik er net nog aan te denken, uiteindelijk wordt het een soort Formule 1. En wordt de wielersport daar per se mooier van? Dan is het leuk dat je dan ook een tak van wielersport in Japan hebt, die gewoon nog heel basic is zoals in de jaren zeventig en tachtig. Ik vind het heel leuk om dan nog steeds dát mee te maken. Het is wel meer puur, vind ik eigenlijk.”

Toekomst

Hoewel Bos al jarenlang meedraait op de piste, heeft hij nog geen plannen om zijn fiets aan de wilgen te hangen. “Ik voel me op zich nog goed. Ik heb echt weinig klachten. Je hebt altijd wel zoiets van, ik ben nu 36, in augustus word ik 37… Iedereen zegt dan dat je oud bent, een veteraan, en op een gegeven moment kun je daar ook zelf in gaan geloven natuurlijk. Maar als ik echt eerlijk ben, voel ik me echt niet anders dan tien jaar geleden op dit moment. Ik vind het nog leuk, ik verbeter me nog, dus ik geloof er niet in dat je op je 36e al klaar bent.”

Dat hij ook het trainen en het proces van trainen en naar wedstrijden toeleven nog altijd heel leuk vindt, vertelt hij. “En ik denk dat dit wel de sleutel is. Kijk, ik kan me nu ook wel makkelijker neerleggen bij een prestatie die wat minder is, ook in een training bijvoorbeeld. Maar ik kan ook meer uitzoomen, de dingen in het grotere plaatje zien. En er zijn altijd weer nieuwe inzichten om toe te passen. Op het gebied van voeding bijvoorbeeld, dat zijn wel echt mooie dingen.”

Ook een regenboogtrui in Berlijn heeft geen invloed op dat besluit? “Daar heb ik wel eens aan gedacht, dan stop je op je hoogtepunt. Maar dan ben je de beste ter wereld en dan stop je er in één keer mee. Dat gevoel heb ik nooit echt gehad eigenlijk, dat ik op mijn hoogtepunt wil stoppen. Wie ik ook spreek, elke topsporter die gestopt is, zegt dat ik gewoon door moet gaan als ik het nog leuk vind.” Het WK van 2021 staat intussen al op de UCI-kalender en is toebedeeld aan Turkmenistan. Bos: “Daar ben ik gewoon bij! Dat wil ik wel zien ja!”

WK-medailles Theo Bos

2004 – Melbourne: Sprint

2004 – Melbourne: Kilometer tijdrit

2005 – Los Angeles: Kilometer tijdrit

2005 – Los Angeles: Teamsprint (met Mulder en Veldt)

2006 – Bordeaux: Sprint

2006 – Bordeaux: Keirin

2007 – Palma de Mallorca: Sprint

2007 – Palma de Mallorca: Keirin

2008 – Manchester: Teamsprint

2011 – Apeldoorn: Madison (met Schep)

2016 – Londen: Kilometer tijdrit

2017 – Hongkong: Teamsprint (met Hoogland, Lavreysen, Büchli, Van ’t Hoenderdaal)

2018 – Apeldoorn: Kilometer tijdrit

2019 – Pruszków: Kilometer tijdrit

Lees ook onze uitgebreide voorbeschouwing op het WK in Berlijn met daarin een vooruitblik op de kansen voor de Nederlanders en Belgen en via welke kanalen je het WK kan volgen.

• Jan-Willem van Schip klaar voor WK baan: “En daarna boren in Tokio”

• Harrie Lavreysen: “Met de tijden van de testdag worden we weer wereldkampioen”

• Roy Eefting jaagt op volgend WK-succes: “Het liefst op het hoogste treetje”