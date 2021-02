Dertien Nederlanders in Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

Dertien Nederlanders staan zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Onder hen is ook Nederlands kampioen Mathieu van der Poel, wiens deelname pas donderdag werd bevestigd.

Van der Poel won afgelopen zondag de openingsetappe van de UAE Tour. Een dag later ging de Nederlandse kampioen, net als zijn ploeggenoten bij Alpecin-Fenix, echter niet meer van start na een positieve coronatest van een van de stafleden in het team. In Kuurne-Brussel-Kuurne vormt hij samen met Tim Merlier het speerpunt van het team. Ook Oscar Riesebeek maakt deel uit van de selectie.

De meeste Nederlanders treffen we aan bij EF Education-Nippo, dat de nummers twee van 2008 en 2014, Sebastian Langeveld en Moreno Hofland, aan het vertrek brengt. Julius van den Berg is de derde Nederlander in de ploeg. Naast Alpecin-Fenix en EF Education-Nippo heeft Intermarché-Wanty-Gobert eveneens meerdere Nederlanders in koers; het stelt de broers Boy en Danny van Poppel op.

Jumbo-Visma doet niet mee in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Lees ook: Voorbeschouwing: Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

BORA-hansgrohe

32. Ide Schelling

Groupama-FDJ

77. Ramon Sinkeldam

EF Education-Nippo

91. Moreno Hofland

93. Sebastian Langeveld

97. Julius van den Berg

Intermarché-Wanty-Gobert

105. Boy van Poppel

106. Danny van Poppel

Team DSM

165. Nils Eekhoff

Alpecin-Fenix

171. Mathieu van der Poel

175. Oscar Riesebeek

Arkéa-Samsic

187. Bram Welten

Vini Zabú

195. Etienne van Empel

Total Direct Energie

215. Niki Terpstra