Derde plaats McNulty in Dauphiné: “Erg goede sprint voor mijn doen”

Brandon McNulty was de enigszins verrassende nummer drie in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. Achter puncheurs Sonny Colbrelli en Alex Aranburu wist de Amerikaan van UAE Emirates zich te gelden in Saint-Haon-Le-Vieux. “Dit was een erg goede sprint voor mijn doen”, reageert hij.

“De laatste paar kilometer waren redelijk chaotisch, met veel strijd om van voren te zitten”, blikt McNulty terug op de lastige finale met oplopende aankomst. “De ploeg probeerde vooraan te blijven in het peloton en ik volgde het team. Na de laatste bocht sprong ik van wiel naar wiel, en toen kwam er ruimte aan de rechterkant.”

In de laatste honderden meters vocht McNulty zich nog langs Jasper Stuyven om zo de derde plaats op te eisen. “Het was uiteindelijk een erg goede sprint voor mijn doen, dus ik ben daar best wel blij mee”, aldus de nog maar 23-jarige Amerikaan, die woensdag een van de favorieten is voor de individuele tijdrit.