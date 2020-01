Denise Betsema tweede bij rentree: “Had ik van tevoren voor getekend” zaterdag 25 januari 2020 om 15:29

Veel aandacht ging bij de Kasteelcross in Zonnebeke uit naar Denise Betsema. De veelbesproken renster van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte in de C2-cross haar rentree na een schorsing en ze drukte haar neus direct weer aan het venster. Winnen deed ze net niet, in de finale was Christine Majerus haar immers de baas.

Betsema moest van achteren starten, maar was al snel weer vooraan te vinden. “Ondanks dat het breed was waren er door die modderstroken slechts een beperkt aantal plaatsen om in te halen”, vertelt ze na de wedstrijd. “Uiteindelijk heb ik toch wel snel de aansluiting kunnen maken, maar ik moest toen wel even bekomen van de inspanning. Dat voel je echt in je benen als je zolang niet gekoerst hebt. Ik heb gemerkt dat ik het wedstrijdritme nog echt mis.”

Uiteindelijk wist Majerus haar van de zege te houden, iets waar Betsema nauwelijks om kon treuren. “De eerste plaats was natuurlijk nog leuker geweest, maar ik denk dat ik heel blij mag zijn met dit resultaat. Voor de wedstrijd had ik hiervoor getekend. Ik heb alles gegeven en dit was het hoogst haalbare. Ik heb nog heel wat wedstrijden voor de boeg en dit maakt me alleen maar hongerig naar meer. Ik sta niet meer in de top-50, dus de Wereldbeker van Hoogerheide valt af, maar verder wil ik overal rijden waar ik kan.”

“Ik ben nog de oude Denise”

Betsema vond dat er sprake was van een warm onthaal. “Ik heb me altijd op de positieve berichten gefocust, op de mensen die mij steunen. Aan de rest heb ik geen boodschap en ik lees ook niet wat er allemaal op social media staat. Ik hoor natuurlijk wel eens iets voorbijkomen, maar daar heb ik niks aan. Er zijn wel woorden die me heel hard hebben geraakt. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, dus dat vormt je wel. Je weet aan wie je iets hebt, je bent misschien wat alerter in de toekomst met alles, maar ik ben nog wel de oude Denise”, besluit ze.