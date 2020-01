Christine Majerus houdt Denise Betsema van zege bij comeback in Zonnebeke zaterdag 25 januari 2020 om 14:32

De Kasteelcross Zonnebeke is bij de vrouwen gewonnen door Christine Majerus. De Luxemburgse van Boels-Dolmans vloerde in de slotfase Denise Betsema, die in de C2-wedstrijd haar rentree maakte na haar schorsing. Ellen Van Loy vervolledigde het podium als de nummer drie.

Daags voor de Wereldbeker van Hoogerheide liet de volledige top in het vrouwenveldrijden verstek gaan voor Zonnebeke. De overwinning lag dus voor het grijpen voor iemand van de tweede lijn. Betsema – die voor het eerst sinds haar schorsing weer acte de presence gaf in een veldrit – moest op de achterste startrij plaatsnemen, maar dit leek haar weinig te deren in een nat en mistig Zonnebeke. Aan het einde van de eerste ronde was ze al vooraan te vinden. Marion Norbert-Riberolle, Ellen Van Loy en Christine Majerus hielden haar gezelschap. Toen Van Loy niet veel later eens op de pedalen stampte moest Nobert-Riberolle afhaken. Met drie zouden ze om de zege mogen strijden.

Betsema keek lang de kat uit de boom, maar nam in de voorlaatste omloop het initiatief. Haar opponentes moesten een paar meter prijsgeven, maar wisten het gat uiteindelijk weer te dichten. In het eerste deel van de laatste ronde voerde Majerus de forcing, maar vlak voor het inrijden van de materiaalpost wist Betsema het commando over te nemen. Van Loy volgde op enkele meters maar bleef altijd binnen schootsafstand, tot ze zichzelf uitschakelde door te vallen in een modderige passage net voor de balken.

De strijd om de zegebloemen ging zodoende nog maar tussen twee dames. Op de schuine loopstrook vlak voor de finish trok Majerus het laken naar zich toe door hard weg te lopen van haar Nederlandse concurrente. De Luxemburgse, die zich op social media kritisch uitlaatte over Betsema, nam met enkele ferme passen afstand en besliste de wedstrijd in haar voordeel.

Uitslag Kasteelcross Zonnebeke elite vrouwen (C2)

1. Christine Majerus

2. Denise Betsema

3. Ellen Van Loy

4. Loes Sels

5. Karen Verhestraeten