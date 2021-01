Denise Betsema: “In het zand kan ik het verschil maken”

Het WK veldrijden bij de vrouwen lijkt een Nederlands onderonsje te worden. Een van de kanshebsters is Denise Betsema. De 28-jarige zandspecialiste treft aan de Belgische kust een parcours dat haar doet denken aan haar thuisbasis Texel. “In het zand kan ik het verschil maken.”

Om te kunnen winnen in Oostende moet ze wel verlost zijn van de dubbele knieblessure die ze vorige zaterdag opliep in de Flandriencross in Hamme. “Het gaat iedere dag beter met mijn knieën. Het is een flinke zwelling die moet wegtrekken.”

“Zaterdag vloog ik na een afdaling over de kop, net nadat ik de aansluiting verloor met Ceylin del Carmen Alvarado. Met beide knieën ben ik tegen het stuur en frame geklapt. Op adrenaline heb ik de wedstrijd uitgereden (ze werd nog tweede, red.). Als het iedere dag een stukje beter blijft gaan, verwacht ik dat het zaterdag helemaal goed komt.”

Zondag ben je ondanks je blessure gewoon gestart in de Wereldbeker van Overijse. Uit voorzorg rust nemen was niet nodig?

“Van de knie hebben we een echo laten maken en daarop zagen we dat er gelukkig niks kapot was. De schade is beperkt gebleven tot wat vochtophoping. Dat moet gewoon wegtrekken.”

“Een dag later starten in de Wereldbeker van Overijse kon geen kwaad. Al deed het wel pijn, maar ik had ook een klassement te verdedigen. Ik stond tweede in het wereldbekerklassement. Uiteindelijk ben ik door mijn vijfde plaats in Overijse als derde in het klassement geëindigd. Als ik niet was gestart, was dat klassement verloren geweest terwijl het een groot doel was voor dit seizoen.”

Als je jezelf vergelijkt met twee jaar geleden: wat zijn dan de grootste verschillen?

“Het niveau ligt dit jaar veel dichter bij elkaar. Een aantal dames is echt aan elkaar gewaagd. Ik kijk dan naar Alvarado, naar Lucinda Brand, naar Annemarie Worst en ook naar mijzelf.”

“Destijds had ik al iets meer crossen gewonnen (tien crossen tot aan het WK in 2018/2019 versus vier crossen dit seizoen), maar toen zag mijn seizoen er anders uit. Ik reed een ander programma, met meer crossen buiten Nederland en België. Qua vorm ben ik net zo goed.”

Wat vind je van het WK-parcours?

“Superleuk! Het parcours doet me door het vele zand erg denken aan Texel. Je kunt hier op het eiland supergoed in het zand trainen, dat is iets wat ik al zoveel heb gedaan en waar ik ook in wedstrijden heb laten zien dat mij dat ligt… Je ruikt je kans wel op zo’n parcours.”

Wat is voor jou het ideale scenario om het WK te winnen?

“Dit is een cross waar je heel goed voor door het zand moet kunnen fietsen. Dat onderscheid zal denk snel gemaakt worden. Ik hoop gewoon mijn ding te kunnen doen in het zand. Dat is iets wat me ligt en wat ik leuk vind. Verder is het hopen op een goede dag.”

Wie is volgens jou de absolute topfavoriet?

“Dat zijn er twee: Brand en Alvarado. Beide dames zijn op dit moment ontzettend sterk.”

Waarom niet jijzelf?

“Brand en Alvarado hebben laten zien dat ze kunnen winnen. Bovendien heeft Ceylin de WK-trui te verdedigen. Brand is ook favoriet omdat ze gewonnen heeft in Mol, wat ook een flinke zandomloop was. Die omloop lag haar goed. Zij zijn in mijn ogen de twee topfavorieten, maar het gaat een flinke strijd worden.”

Hoe kan je Brand en Alvarado verslaan?

“De sleutel voor mij ligt echt in het zand. Daar kan ik het verschil maken.”

Vorig jaar mocht je meedoen, maar werd besloten je toch thuis te laten. Achtervolgt die zaak jou nog?

“Dat hoofdstuk heb ik voor mijzelf afgesloten. Ik kijk vooruit. Zo’n kwestie kleeft wel aan je naam, dat is natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken. Ik hoop dat er snel een tijd komt om het helemaal achter me te laten. Ik ben blij dat ik er nu weer bij ben.”

Bij een dopingcontrole in januari 2019 werden bij Betsema sporen van anabole steroïden aangetroffen. De veldrijdster wist aan te tonen dat een vervuild supplement de oorzaak was, waarna ze door de UCI met terugwerkende kracht voor zes maanden werd geschorst. Vlak voor het WK van 2020 kreeg ze weer groen licht om te crossen. Echter besloot bondscoach Gerben de Knegt haar niet te selecteren.

Spreek je er nog veel over?

“In de media spreken mensen er heel makkelijk over. In levende lijve ben ik er nog nooit op aangesproken, ook niet op een negatieve manier.”

“In de media wordt het er nog vaak bijgehaald. Dat snap ik ook. Het is pas een jaar geleden. Zoiets heeft tijd nodig. Maar dat zo’n smetje op je naam staat is ontzettend naar. Het is een verschrikkelijke tijd geweest. Ik heb het voor mezelf kunnen afsluiten en ik hoop dat dat ook snel wordt gedaan in de media.”

Zou de regenboogtrui de ultieme revanche zijn?

“Niet zozeer om dit af te sluiten, want wat ik zeg, dat heb ik al gedaan. Het wereldkampioenschap is gewoon een heel groot doel. Dat is altijd zo geweest. Het is de laatste trui die verdeeld gaat worden dit seizoen. Ik ga er alles aan doen om die trui naar het eiland te halen.”