Denise Betsema mag niet naar WK veldrijden: “Respecteer de keuze” zondag 26 januari 2020 om 10:46

Denise Betsema zal volgende week niet aan de start staan van het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die zaterdag haar rentree maakte in de Kasteelcross van Zonnebeke, is niet geselecteerd door bondscoach Gerben de Knegt. “Ik respecteer de keuze”, zo vertelt Betsema aan het AD.

Het verhaal van Betsema is inmiddels bekend: de Texelse werd vorig jaar geschorst door de internationale wielerunie UCI vanwege een positieve test op anabole steroïden. De 26-jarige veldrijdster kon echter aantonen dat de anabole steroïden in haar lichaam terecht zijn gekomen door een vervuild supplement.

De UCI concludeerde vervolgens dat er geen intentie was om doping te gebruiken en hield het bij een schorsing met terugwerkende kracht van zes maanden, waardoor Betsema per direct weer kon deelnemen aan veldritten. Ze maakte zaterdag een succesvolle rentree in Zonnebeke, aangezien ze tweede werd achter Christine Majerus.

Rust

Betsema liet voor de Kasteelcross weten graag te willen deelnemen aan het WK. “Er is een kleine hoop.” Bondscoach De Knegt hield de deur aanvankelijk op een kier. “Ik zeg niet meteen nee. Ik zal zondagavond een definitieve beslissing nemen.” De ex-renner heeft uiteindelijk besloten om Betsema niet mee te nemen naar Zwitserland.

De Knegt wil rust rond de Nederlandse selectie, zo meldt het AD. “Ik respecteer de keuze”, zo reageert Betsema. “De Nederlandse vrouwen hebben zich het hele seizoen al bewezen.” De Knegt zal in Dübendorf vooral rekenen op titelkandidaten Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn.