Démare mist tijdslimiet: “Sinds mijn val was ik niet 100%, dat eist zijn tol”

Arnaud Démare was een van de zeven renners die buiten tijd over de streep kwamen in de etappe naar Tignes. De sprintkopman van Groupama-FDJ kwam uiteindelijk vier minuten tekort. “Ik heb geen spijt en ik ben niet verdrietig, want ik heb alles gegeven. Meer kon ik niet doen.”

Démare kampte al een aantal dagen met de gevolgen van zijn valpartij in de derde etappe. Op weg naar Pontivy was de Franse renner op vijf kilometer van de finish betrokken bij een massale val. “Sinds mijn val was ik niet 100% en in de Tour eist dat zijn tol. Het was een ongelooflijke dag met het weer en daardoor moesten we diep in onze reserves tasten.”

De sprinter had zich zijn vijfde Tour anders voorgesteld. “Vanaf het begin ging het niet zoals we wilden, met Ignatas Konovalovas die al op de eerste dag ten val kwam. Ik viel vervolgens in de eerste sprintetappe. Miles Scotson huilde toen hij me vertelde hoe teleurgesteld hij was. Dat is sport. We weten dat het in de Tour alles of niets is. Maar we komen terug.”

Ook zijn leadout Jacopo Guarnieri haalde niet op tijd de finish. Na het uitvallen van Konovalovas, Démare en Guarnieri heeft Groupama-FDJ nog vijf man in koers.