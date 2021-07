Tour 2021: Démare, Coquard en nog vijf renners finishen buiten tijd

De bergetappe naar Tignes heeft de nodige slachtoffers opgeleverd. Meerdere renners uit het Tourpeloton zijn namelijk buiten de tijdslimiet gefinisht. Onder hen ook de Franse sprinters Bryan Coquard (B&B Hotels) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Ook Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Stefan De Bod (Astana-Premier Tech), Nicholas Dlamini (Qhubeka NextHas) en Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) eindigden buiten de tijdslimiet.

Goed nieuws was er voor een groep met daarin Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts, Jelle Wallays en Amund Grøndahl Jansen. Zij eindigden echt nipt voor de tijdslimiet, die was vastgesteld op 37.20 minuut na ritwinnaar Ben O’Connor.

Een bus met groenetruidrager Mark Cavendish was de limiet twee minuten voor. De Brit, die al twee etappes won, kwam huilend over de streep en vierde het behalen van de finish op Tignes alsof het een overwinning was.