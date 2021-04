Delko snijdt noodgedwongen in kalender en personeelsbestand

Team Delko verkeert financieel in zwaar weer. Het Franse team zal daarom afscheid nemen van diverse stafleden. Ook zal de ploeg minder wedstrijden gaan rijden om geld te besparen.

Het is de 47-jarige Baskische ploegleider Gorka Gerrikagoita (voormalig renner en ploegleider van Euskaltel) die het nieuws aan La Provence openbaart. “Het team is economisch niet gezond en als hij mijn salaris niet meer hoef te betalen, kan hij een hoop geld besparen. Ik heb momenteel geen aanbod van een ander team, dus ik ben in feite werkloos. Ik ben de grootste verliezer in deze situatie.”

Gerrikagoita is niet de enige die zijn biezen pakt. Collega-ploegleider José Azevedo vertrekt ook, net als drie trainers en een voedingsdeskundige. Daarnaast worden er vele wedstrijden uit het programma van de ploeg geschrapt.

Gerrikagoita’s laatste koers was de Ronde van Turkije. Het was een afscheid in stijl: José Manuel Díaz schreef de meerdaagse namelijk op zijn naam. Naast Díaz rijden onder meer Eduard Prades, Mauro Finetto, Eduard-Michael Grosu en Biniam Ghirmay bij de ploeg, die afgelopen winter Nippo als co-sponsor verloor aan EF Education First.