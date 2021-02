Degenkolb baalt na Kuurne: “Mooie koers niet beloond met mooi resultaat”

John Degenkolb was een van de sterkste renners in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Duitse kopman van Lotto Soudal kon dat niet omzetten in een goede uitslag. In de eindsprint werd Degenkolb slechts zeventiende. “We hebben er met de ploeg een mooie koers van gemaakt, maar uiteindelijk werd dat niet beloond met een mooi resultaat”, reageert hij.

Nadat Mathieu van der Poel vroeg de finale had geopend, maakte Degenkolb indruk op de Oude Kwaremont. Hij nam het initiatief en was een van de motoren in de achtervolgende groep, die in de slotkilometers aansloot bij de kopgroep van Van der Poel. “Het werd een gevecht tot het bittere eind. We moesten echt alles uit de kast halen om het gat met de kopgroep te dichten. De koplopers waren enorm sterk.”, zegt Dege.

“Ik ben toch wat ontgoocheld, aangezien het resultaat vandaag niet weerspiegelt tot wat ik in staat was”, gaat hij verder. “Ik voelde me zeer sterk en ook tijdens de sprint had ik nog wat energie over, maar jammer genoeg zat ik iets te ver bij het aansnijden van de laatste bocht. Met nog een serieus pakket renners voor me, kon ik geen topresultaat meer uit de brand slepen.”

Le Samyn en Parijs-Nice

Geluk bij een ongeluk voor Degenkolb: dinsdag krijgt hij al kans op revanche. “Dan volgt er een nieuwe kans in Le Samyn en ik ben ervan overtuigd dat we opnieuw voor een goed resultaat kunnen gaan. Via Parijs-Nice hoop ik mijn vorm verder op te bouwen om zo de komende klassiekers in topconditie aan te vatten”, kijkt hij vooruit.