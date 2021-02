Voorbeschouwing: Le Samyn 2021

Na een geslaagd Vlaams openingsweekend is het dinsdag tijd voor de traditionele Waalse seizoensopener: de Grand Prix Le Samyn. De semiklassieker in en rond Dour biedt kansen voor de renners van de tweede lijn om zich te meten met enkele groten zoals Mathieu van der Poel op een door kasseien gekleurd parcours. Dit staat quasi altijd garant voor een spetterende koers. WielerFlits blikt vooruit op de eerste manche van de Bingoal Cycling Cup.

Historie

Le Samyn is een koers met een opvallend verhaal. De semiklassieker staat al sinds 1968 op de wielerkalender en is intussen een van de vaste waarden in het Waalse wielercircuit. Echter was het niet altijd onder die naam dat deze wedstrijd werd georganiseerd. De allereerste editie ging nog door het leven als de Grand Prix Fayt-le-Franc, genoemd naar het gelijknamige dorp in de Waalse provincie Henegouwen. Daar was de toenmalige aankomst gelegen.

De eerste winnaar? De amper 23-jarige Fransman José Samyn, het jaar voordien nog glansrijk winnaar van een etappe in de Tour de France. Een paar maanden later botste hij tijdens een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Zingem op een toeschouwer en liep daarbij jammerlijk een hersenletsel op. Dat werd hem uiteindelijk ook fataal. Na zijn overlijden besloot de organisatie de Waalse koers om te dopen tot de GP José Samyn. Later werd dat dus Le Samyn.

Johan Capiot kroonde zich in de jaren negentig tot recordhouder met drie overwinningen. Niki Terpstra is goed op weg om de Limburgse ex-renner te evenaren, door zowel in 2016 als 2018 een succesvol vervolg aan zijn Vlaamse openingsweekend te breien op Waalse wegen. Ook dit jaar is hij trouwens van de partij, als kopman van Total Direct Energie.

Andere mooie namen op de erelijst: groenetruiwinnaar Herman Van Springel in 1978, Claude Criquielion, de legendarische wereldkampioen van 1984 die drie jaar later ook kwam feestvieren in Fayt-le-Franc, sprintbom Robbie McEwen in 2004, Waalse trots Philippe Gilbert in 2008 en de betreurde Wouter Weylandt in 2009.

Laatste tien winnaars Le Samyn

2020: Hugo Hofstetter

2019: Florian Sénéchal

2018: Niki Terpstra

2017: Guillaume Van Keirsbulck

2016: Niki Terpstra

2015: Kris Boeckmans

2014: Maxime Vantomme

2013: Alexey Tsatevich

2012: Arnaud Démare

2011: Dominic Klemme

Vorig jaar

Een jaar geleden had Le Samyn weer een prachtig deelnemersveld weten te strikken. Favorieten waren de uittredende winnaar Florian Sénéchal en tweevoudig laureaat Niki Terpstra. Maar ook Jasper Stuyven, die amper twee dagen voordien nog de Omloop Het Nieuwsblad had gewonnen, was van de partij. De vroege vlucht van zes renners was er vorig jaar al aan op tachtig kilometer van het einde, waarna er een lange, maar chaotische finale volgde.

Ondanks de bedrijvigheid van Deceuninck-Quick-Step, dat naast Sénéchal ook Tim Declercq, Davide Ballerini en Alvaro Hodeg in de strijd wierp, bleef alles bij elkaar. Het was wel de Franse kopman die op iets minder dan vijftig kilometer de debatten opende, net na de kasseien van de Côte de la Roquette, maar weer werd bijgehaald door een eerste groep met favorieten.

Circus-Wanty Gobert had maar liefst vier renners in de vuurlinie met Aimé De Gendt, Timothy Dupont, Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen, terwijl Alpecin-Fenix kon rekenen op Tim Merlier, Roy Jans en Gianni Vermeersch. Declercq, Ballerini en Sénéchal waren de pionnen van Deceuninck-Quick-Step, terwijl ook renners als Stuyven, Alex Kirsch, Giacomo Nizzolo, Clément Venturini en Nederlands beloftenkampioen David Dekker mee in de spits van de koers te vinden waren.

Op de beslissende Côte des Nonettes gooide Deceuninck-Quick-Step het aanvallende roer om en werd het tempo onderhouden door Declercq, die zich leek op te offeren voor ploegmaat Sénéchal. Vervolgens was het aan de uittredende winnaar om weg te snellen op de kasseien van de Rue de Belle Vue. De Fransman ontwikkelde een hoog tempo en kletste flink wat renners uit zijn wiel, maar Kirsch, De Gendt en een verbazingwekkende Nizzolo weigerden te plooien. Net voor het ingaan van de laatste kilometer wisten enkele geloste renners weer aan te pikken.

We kregen na iets meer dan tweehonderd kilometer dan toch een sprint, maar wel van een elitegroepje van ongeveer tien renners. De meeste ogen waren gericht op Nizzolo, maar de Italiaan bleek te weinig jus meer in de benen te hebben. Heel even leek Dekker naar een sensationele zege te sprinten, maar de coureur van SEG Racing Academy werd uiteindelijk nog voorbijgesneld door De Gendt en de verrassende winnaar Hugo Hofstetter. Die laatste liet zijn tranen vervolgens de vrije loop.

Uitslag Le Samyn 2020

1. Hugo Hofstetter (Cofidis)

2. Aimé De Gendt (Circus-Wanty Gobert)

3. David Dekker (SEG Racing Academy)

4. Clément Venturini (AG2R La Mondiale)

5. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step)

Parcours

Het startschot weerklinkt rond 12.30 uur in het Henegouwse stadje Quaregnon. Het enige verschil met vorig jaar is dat de ploegenpresentatie daar zonder publiek zal moeten doorgaan. Op de hele route is trouwens geen publiek welkom wegens de coronapandemie. De totale afstand bedraagt dit jaar 205,4 kilometer, een kleine vijf kilometer langer dan een jaartje geleden.

Al snel gaat het in westwaartse richting Hautrage, waarna een noordwaartse lus door onder andere Autreppe en Leuze volgt. In het verleden liep deze lus nog iets verder door richting de Vlaamse grens in Ronse, maar nu blijft men de hele wedstrijd op Waals grondgebied. Het is op deze aanloopstroken nog voor de plaatselijke ronden dat, met dank aan de vele open vlakten, de wind vrij spel heeft en de boel dus wel eens op de kant getrokken kan worden. De aanloopfase blijft grotendeels vlak.

Opvallend is dat de renners na deze noordelijke lus via exact dezelfde wegen terug richting Quaregnon rijden. Op 102,7 kilometer van de aankomst, bereiken de renners voor het eerst de plaatselijke omloop, die sinds vorig jaar ook een kleine facelift heeft ondergaan en vier keer moet worden afgelegd. Om te beginnen vinden we na vijf van de 26,6 kilometer in het plaatselijke rondje de kasseien van de Rue du Vert Pignon terug.

Met de daaropvolgende scherprechters zijn we intussen al jarenlang vertrouwd in deze semiklassieker: twee koppeltjes van telkens twee korte, venijnige kasseiklimmetjes. De Côte de la Roquette en de Chemin de Wihéries (op 16 kilometer van de finish), en de Côte des Nonettes en de Côte du Calvaire (op 10 kilometer van de finish).

Daarna gaat het zoals gewoonlijk, via een zone waar de wind vrij spel heeft, richting de Rue de Belle Vue. Daar valt vaak de beslissing. Deze weg is zeer smal en de kasseien liggen er bijzonder slecht bij: ideaal om een peloton uit elkaar te rijden. En dan moet de licht oplopende finish richting Dour er nog aankomen. Deze is ten opzichte van vorig jaar ietsje veranderd. De weg loopt nog een zevenhonderdtal meter verder door, tot voor de voetbalvelden van de Entente Sportive Elouges-Dour.

Dinsdag 2 maart: Quaregnon – Dour (205,4 km)

Start: 12.30 uur in Quaregnon

Finish: tussen 17.10 en 17.38 in Dour

Favorieten

Zeven WorldTour-ploegen en negen ProTeams kleuren deze 52ste editie van Le Samyn, even veel als een jaar geleden. Normaliter is deze Waalse seizoensopener juist leuk om te volgen, omdat de mannen van de tweede lijn hier hun kans mogen gaan. Maar nu Mathieu van der Poel in laatste instantie aan de startlijst is toegevoegd, belooft het voor de rest een lastige dag te worden.

Van der Poel is op zoek naar extra competitiekilometers, nadat zijn Alpecin-Fenix-ploeg zich noodgedwongen moest terugtrekken uit de UAE Tour. Van der Poel schreef dan wel de eerste etappe op zijn naam, top is hij naar eigen zeggen ook niet. Vandaar dat hij bijvoorbeeld in Kuurne-Brussel-Kuurne koos om er een wel héél lange finale van te maken. Alles voor het hogere doel, dat in Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ligt. Le Samyn is een iets dankbaarder parcours voor de aanvallers dan dat van Kuurne-Brussel-Kuurne, dus verwachten we ook hier veel van Van der Poel.

In ieder geval heeft de Nederlandse kampioen nog een aantal sterke mannen achter de hand. Onder andere Jasper Philipsen, die eveneens de UAE Tour voor een groot deel heeft moeten missen, Tim Merlier en Belgisch kampioen Dries De Bondt zouden hier ver moeten kunnen komen. Vooral Philipsen, die op termijn hoopt om op de kasseien te schitteren, vindt hier een terrein dat hem zou moeten liggen. Dat zijn sprint na een lastig dagje koers allesbehalve afbot, etaleerde de Limburger afgelopen najaar in de Vuelta nog maar eens, door Ackermann en Steimle naar de ereplaatsen te verwijzen.

Die Jannik Steimle is samen met Florian Sénéchal een van de leiders van Deceuninck-Quick-Step in deze wedstrijd. Twee sterke beren, die het in de finale van de sterkte in de breedte van de blauwe brigade zullen moeten hebben. Steimle en ex-winnaar Sénéchal hebben namelijk wel een stevige sprint in de benen, maar zijn zeker niet zo snel als Van der Poel of Philipsen. Koers maken is hun opdracht dus, met ook pionnen als Tim Declercq, Stijn Steels en een in Kuurne-Brussel-Kuurne uitstekende Bert Van Lerberghe aan hun zij. Voor Mark Cavendish is dit terrein allicht te lastig.

Lotto Soudal rekent dan weer op John Degenkolb. Wat was de Duitser indrukwekkend op de Oude Kwaremont en Kluisberg tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne, maar in de finale zat hij toch iets te vaak met zijn snuit in de wind en geraakte hij uiteindelijk ook ingesloten in de sprint. Le Samyn is zo ’n koers waar attractief koersen en met je krachten woekeren meer loont, dus wie weet neemt ‘John Beton’ wel de handschoen op als Van der Poel er van ver aan begint. Het mag voor Degenkolb in ieder geval wel wat meer zijn dan die ene overwinning in Luxemburg van vorig jaar.

De derde Belgische WorldTour-ploeg, Intermarché-Wanty-Gobert, komt (op een enkele uitzondering na) met een blauwdruk van haar selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad aan de start. De allerbeste renners in de selectie dus, al is het jammer dat Waals boegbeeld Loïc Vliegen ontbreekt. Aimé De Gendt is echter een waardige kopman, die als ex-winnaar van de Antwerp Port Epic natuurlijk sterk over de kasseien kan rijden. Taco van der Hoorn heeft diezelfde koers op zijn erelijst staan en zal er ongetwijfeld ook een lap op willen geven, en wat kan sprintbom Danny van Poppel nog?

Een van de verrassingen van de Omloop Het Nieuwsblad moet Sep Vanmarcke geweest zijn. Mee de elitegroep vormen op de Molenberg en later alsnog naar plek drie sprinten in een uitgedund peloton, dat getuigt van bloedvorm. Normaliter ging de West-Vlaming vervolgens Kuurne-Brussel-Kuurne links laten liggen om hier in Le Samyn top te zijn, maar door enkele afhakers binnen Israel Start-Up Nation dubbelde Vanmarcke het afgelopen weekend toch. En noem ons eens iemand die sneller over vlakke kasseien rijdt dan Vanmarcke? Hij mag het dinsdag nog eens tonen.

AG2R Citroën doet het zonder het gouden duo Van Avermaet-Naesen, maar wel met superknecht Stan Dewulf, die afgelopen winter tot grote vreugde van Naesen overkwam van Lotto Soudal. De 23-jarige Dewulf, vorig jaar nog tweede in de Antwerp Port Epic en elfde in de Brabantse Pijl, geldt als een groot talent dat op zowat alle terreinen uit de voeten kan. Een sprintje trekken, een heuveltje opknallen, een kasseistrook voor zijn rekening nemen: je mag het aan Dewulf allemaal vragen. Nu is het maar eens tijd voor een uitschieter.

Uitkijken is het bovendien naar Dimitri Claeys en Jelle Wallays, twee ervaren Vlamingen die vorig jaar pas laat in het seizoen onderdak vonden. Claeys deed dat bij Qhubeka ASSOS, dat zijn zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Wallays is dan weer een van de speerpunten bij Cofidis. De West-Vlaming houdt van aanvallend koersen, maar mist allicht nog een beetje koersritme, gezien Kuurne-Brussel-Kuurne zijn eerste competitiekilometers van het jaar waren.

Tot slot verdient ook Niki Terpstra, hier nog de beste in 2016 en 2018, een eervolle vermelding. De Nederlandse ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is door blessures al een tijdje niet meer op zijn beste niveau geweest, maar hem zullen we op dit terrein nooit uitvlakken. Een extra motivatie kan bovendien zijn dat hij bij winst mede-recordhouder wordt met Johan Capiot, maar dan zal de 36-jarige Nederlander sterk uit de hoek moeten komen.

Andere schaduwfavorieten of kanshebbers? Dan denken we aan Timothy Dupont en Milan Menten (Bingoal-WB), Bert De Backer, Eliot Lietaer en Quentin Jauregi (B&B Hotels), Pierre Barbier en Evaldas Siskevicius (Delko) en Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** John Degenkolb en Sep Vanmarcke

** Jasper Philipsen, Florian Sénéchal en Aimé De Gendt

* Jannik Steimle, Dimitri Claeys, Niki Terpstra en Stan Dewulf

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners mogen dinsdag koersen onder een stralend lentezonnetje. De temperaturen klimmen tot 12 graden Celsius en de windkracht zou maximaal twee Beaufort bedragen. Weinig hoop voor natte kasseien en een heroïsche koers dus…

Sporza op Eén is er vanaf 15.10 uur bij voor een live-uitzending, het Waalse RTBF Sport begint al vanaf 14.00 uur. Eurosport 1 gaat in de ether vanaf 15.15 uur.