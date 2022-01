Definitief geen publiek welkom bij BK veldrijden in Middelkerke

De kogel is door de kerk: het BK veldrijden in Middelkerke zal aankomend weekend achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat hebben de gemeente Middelkerke, Belgian Cycling en organisator Golazo vandaag definitief beslist.

Het hield de gemoederen flink bezig: de coronamaatregelen die zijn opgelegd in België hebben tot gevolg dat er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij veldritten. Toch waren Tom Van Damme (voorzitter Belgische wielerbond) en Jean-Marie Dedecker (burgemeester van Middelkerke, waar aankomend weekend het BK veldrijden is) nog positief over het organiseren van het Belgisch kampioenschap veldrijden mét publiek.

Vandaag kwam er echter slecht nieuws. “De gemeente Middelkerke, Belgian Cycling en organisator Golazo hebben definitief de knoop doorgehakt omtrent het BK veldrijden, dit weekend in Middelkerke. Gezien er tot op vandaag geen wijzigingen zijn in de recent uitgevaardigde COVID-maatregelen die publiek bij sportwedstrijden verbiedt, zal het BK weliswaar doorgaan, maar logischerwijs zonder publiek”, valt er te lezen in een persbericht.

“Het allerbelangrijkste blijft dat het BK kan doorgaan”

“Dat blijft zo, zelfs indien er donderdag op het overlegcomité alsnog versoepelingen aangekondigd worden. Om organisatorische redenen is het onmogelijk om voor een tweedaags evenement van deze omvang enkele dagen vooraf de aanpak nog om te gooien om publiek te kunnen toelaten. Zowel naar extra voorzieningen voor het publiek als naar medewerkers zijn ettelijke werkdagen tijd nodig om alles rond te kunnen krijgen.”

De betrokken partijen betreuren het dat er geen fans welkom zijn. “Maar het allerbelangrijkste blijft dat het BK kan doorgaan, vooral voor de renners die tuk zijn op de felbegeerde driekleur.” Het BK veldrijden zal plaatsvinden op zaterdag 8 en zondag 9 januari.