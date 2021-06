Deceuninck-Quick-Step met Evenepoel, Bennett en Stybar in Baloise Belgium Tour

Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie voor de Baloise Belgium Tour onthuld. In de ploeg zien we weinig verrassingen. Zoals reeds aangekondigd komt titelverdediger Remco Evenepoel er aan de start. Ook de deelname van Sam Bennett was al even bekend.

Misschien wel de opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Zdeněk Štybar. De Tsjech liep afgelopen weekend immers nog een breukje op in een vinger bij een lelijke valpartij in Dwars door het Hageland. Verder zien we naast Evenepoel met Yves Lampaert en Iljo Keisse nog twee Belgen in de formatie. Michael Mørkøv en Davide Ballerini completeren het team voor de rittenkoers.

“We verwachten een zware race”, blikt ploegleider Tom Steels vooruit. “De eerste etappe brengt het peloton al door de Vlaamse Ardennen, dus dat gaat gelijk tricky zijn. De tijdrit wordt ook belangrijk, maar de zwaarste rit is die in Hamoir. Daar zal het constant op en af gaan en de steile stukken kunnen voor grote verschillen in het klassement zorgen.”

“We gaan het dag per dag bekijken wat betreft het klassement. Sam Bennett komt hierheen met een heel goede lead-out en hij zal zich op het vlakke in de debatten mengen.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Baloise Belgium Tour (9-13 juni)

Davide Ballerini

flag:ie] Sam Bennett

Remco Evenepoel

Iljo Keisse

Yves Lampaert

Michael Mørkøv

Zdenek Stybar