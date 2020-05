Deceuninck-Quick Step houdt vast aan oorspronkelijk plan: Jakobsen naar de Giro zaterdag 9 mei 2020 om 12:56

Deceuninck-Quick Step laat de programma’s van haar renners, zoals die bij aanvang van het seizoen zijn aangekondigd, zoveel mogelijk intact. Zo dropt de ploeg ook op de herziene wedstrijdkalender in elke grote ronde een sprinter: Sam Bennett gaat naar de Tour, Fabio Jakobsen naar de Giro en Álvaro José Hodeg naar de Vuelta.

Teammanager Patrick Lefevere doet vandaag in zijn column in Het Nieuwsblad de plannen met zijn kopmannen voor de rest van het seizoen uit de doeken. “In de programma’s van de renners gaan we zoveel mogelijk vasthouden aan wat we hadden voorzien voor alle ellende begon.” Dat wil zeggen dat Remco Evenepoel vasthoudt aan de plannen voor de Giro d’Italia. Daardoor gaat hij niet van start in Luik-Bastenaken-Luik, die gelijktijdig met de Giro wordt verreden.

Ook Julian Alaphilippe rijdt de wedstrijden die op zijn oorspronkelijke kalender stonden. De Ronde van Vlaanderen, de heuvelklassiekers en de Tour de France zonder klassementsambities, maar dan in omgekeerde volgorde. De Waalse Pijl is al tien dagen na de Tour en de klassiekers volgen elkaar dan in amper tweeënhalve week in rap tempo op. “Een lange periode van koers,” constateert ook Lefevere, “maar Julian kan dat aan.”

Aan het programma van de sprinters voor de grote ronden verandert niets. “Onze sprinters gaan we verdelen over de drie grote ronden: Sam Bennett naar de Tour de France, Fabio Jakobsen naar de Giro d’Italia en Álvaro José Hodeg naar de Vuelta a España. Nu de start in Utrecht niet doorgaat, zullen er minder sprint­etappes zijn, maar nog altijd meer dan genoeg om een prijs te rijden.”

Voorlopige selecties Tour de France (29 augustus-20 september)

Julian Alaphilippe

Sam Bennett Waalse Pijl (30 september)

Julian Alaphilippe Giro d’Italia (3-25 oktober)

Remco Evenepoel

Fabio Jakobsen Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Julian Alaphilippe Amstel Gold Race (10 oktober)

Julian Alaphilippe Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Julian Alaphilippe Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Álvaro José Hodeg