Julian Alaphilippe kopieert seizoensstart van 2019 maandag 23 december 2019 om 12:19

Julian Alaphilippe trapt het komende wielerseizoen over een kleine vijf weken af in Zuid-Amerika. Daarmee doet hij dezelfde seizoensstart als afgelopen jaar, toen hij ook begon met de Vuelta a San Juan en de Tour Colombia.

“Afgelopen jaar had ik een uitstekende seizoensstart in de Vuelta a San Juan en de Tour Colombia. Het was geweldig en een mooie ervaring, nog beter gemaakt door de fantastische fans daar”, steekt Alaphilippe zijn enthousiasme niet weg in een persbericht van Deceuninck-Quick Step. “Ik ben heel blij dat ik mijn seizoen weer in deze prachtige landen kan beginnen en ik ga mijn uiterste best doen om een aantal goede resultaten neer te zetten.”

De Fransman won afgelopen jaar twee etappes in de Vuelta a San Juan en droeg bovendien twee dagen de leiderstrui. In het eindklassement werd hij tweede achter Winner Anacona. In de Tour Colombia sloeg hij in de voorlaatste etappe een dubbelslag in La Union de dagzege én de leiderstrui te pakken, maar op de slotdag speelde hij zijn koppositie kwijt aan Miguel Ángel López. Zelf eindigde hij zevende in het eindklassement.

Alaphilippe, die onlangs de Vélo d’Or voor beste wielrenner van 2019 won, vertelde eerder al dat hij komend seizoen zijn debuut maakt in de Ronde van Vlaanderen in aanloop naar de heuvelklassiekers. Ook Parijs-Nice staat op zijn programma. Ook kondigde hij al aan geen gooi te zullen doen naar het algemeen klassement in de Tour de France, dat hij afgelopen seizoen liefst veertien dagen aanvoerde.

Voorlopig programma Julian Alaphilippe in 2020

Vuelta a San Juan (26 januari – 2 februari)

Tour Colombia (11 februari – 16 februari)

Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)