Deceuninck-Quick-Step haalt nieuwe shirtsponsor binnen

Deceuninck-Quick-Step heeft een driejarig sponsorcontract gesloten met het Belgische Safety Jogger. Het logo van het bedrijf in veiligheidsmateriaal en -schoenen is vanaf 2022 een van de sponsors op het tenue van de ploeg van Patrick Lefevere.

Lefevere laat in een persbericht heel blij te zijn met de nieuwe partner. “Het bedrijf is niet ver van ons hoofdkwartier gevestigd en is tot een internationale speler aan het uitgroeien. We erkennen hun passie voor het produceren van kwalitatieve en innovatieve producten die in elke omgeving presteren, kwaliteiten die wij ook nastreven met Deceuninck-Quick-Step. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

De ploeg laat weten dat het om een officiële shirtsponsor gaat, geen titel- of co-titelsponsor.