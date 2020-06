Garzelli over situatie Manuela Fundación: “Contract is ondertekend door alle partijen” donderdag 18 juni 2020 om 12:55

Stefano Garzelli heeft tegen Marca gezegd dat alle contracten over de overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundación ondertekend zijn. “Het gaat ten eerste om een sponsorovereenkomst die Mitchelton-Scott redt uit deze zwakke situatie”, aldus Italiaan, die nauw betrokken is bij de onderhandelingen.

“Ik kan verzekeren dat de overeenkomst op 5 juni is ondertekend”, zegt Garzelli. “Het gaat om een afspraak met een bepaald bedrag dat betaald wordt en waarmee het team door kan gaan. We hebben ondertussen de kleuren van de vrachtwagens en de ploegauto’s al veranderd. We gaan koersen in de Vuelta a Burgos.”

Garzelli zegt dat de overeenkomst tussen Manuela Fundación en Mitchelton-Scott is opgedeeld. “De overeenkomst tot het eind van dit jaar gaat alleen om sponsoring”, legt hij uit. “In 2021 wordt de licentie van de ploeg Spaans en is Francisco Huertas de president. Tot die tijd is de ploeg Australisch. In november van dit jaar moet de eerste UCI-garantie betaald zijn, dat is ongeveer 25 procent van de salarissen. Dat contract is ondertekend door alle partijen en ik heb die in mijn bezit. Meer kan ik niet verduidelijken.”

Na het weekend vindt in Granada, de thuisbasis van Manuela Fundación, nieuw overleg plaats. “We hebben een bijeenkomst om meer details te bespreken. Dat is met oog op 2021, want voor 2020 is alles duidelijk. Volgend jaar zal er zeker nog een tweede sponsor zijn. Dat is iets wat we in 2020 nog willen aankondigen”, klinkt het vanuit de Spaanse stichting.

Uitspraken GreenEdge-eigenaar

Woensdag liet GreenEdge Cycling-eigenaar Gerry Ryan (baas van de wielerploeg) weten dat er nog altijd onderhandeld wordt, ook met andere geldschieters. Daarnaast zou het nieuws over de overname ‘een beetje te vroeg’ naar buiten zijn gebracht. Veel details zouden nog niet definitief zijn. Voor Emilio Rodríguez (directeur bij Manuela Fundación) kwamen die uitspraken als een verrassing. Hij zei, net als Garzelli, dat de contracten ondertekend zijn en dat er geen probleem is.

