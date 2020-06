GreenEdge-eigenaar over deal met Manuela Fundación: “Aankondiging kwam te vroeg” woensdag 17 juni 2020 om 17:40

Gerry Ryan, eigenaar van GreenEdge Cycling, heeft in een interview gezegd dat nog altijd wordt onderhandeld over de overeenkomst met Manuela Fundación. Vrijdag bleek juist uit een persbericht dat werd rondgestuurd, dat de deal met Mitchelton-Scott al in kannen en kruiken was.

Ryan doet zijn uitspraken in een interview met het Australische RIDE Media. “De aankondiging was een beetje te vroeg. Er zijn nog veel details te bespreken”, zegt de zakenman. Volgens hem reist teammanager Shayne Bannan volgende week naar Spanje om de sponsoring af te ronden. “Dus volgende week pas kan ik meer zeggen, maar in de tussentijd onderhandelen we ook nog met een aantal andere geldschieters voor volgend jaar.”

In het interview maakt Ryan tevens duidelijk dat hij nog steeds de eigenaar is van het team en de licentie. Of dat in de volgende jaren nog zo is, is nog ongewis. “Ik bekijk verschillende opties. Het is zeker dat we zijn benaderd om een aantal gezamenlijke dingen te gaan doen samen met enkele andere sponsors, die we ook voor volgend seizoen proberen binnen te halen. We zijn al onze opties aan het afwegen.”

De ploeg bevestigt aan de Spaanse sportkrant AS dat ze te snel waren met het publiekelijk maken van de deal. Ook werd de krant verzekerd dat zij er vertrouwen in heeft dat het project doorgaat, dus voor Manuela Fundación kwamen de uitlatingen van Ryan als een verrassing. “Ik denk dat alles wordt geklaard en er geen probleem is”, zegt directeur Emilio Rodríguez. “De overeenkomst is op 5 juni ondertekend en we werken aan het project.”